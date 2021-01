P&G s’engage à aider 2 milliards de personnes à adopter des habitudes d’hygiène bucco-dentaire saines d’ici 2030

Oral-B’s Clic manual toothbrush allows for the replacement of brush heads, resulting in 60% less plastic used over two years compared to a regular toothbrush changed every 3 months. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--À travers ses nouveaux engagements en faveur du développement durable, Procter & Gamble (P&G) Oral Care cherche à promouvoir des habitudes d’hygiène bucco-dentaire saines pour améliorer la santé des personnes tout en réduisant l’impact sur la planète. La plateforme « Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet. » (Sourires sains. Vies saines. Planète saine) oriente ses marques d’hygiène bucco-dentaire, y compris Oral-B et Crest, et contribue à développer des habitudes d’hygiène bucco-dentaire saines pour tous, qui changent la vie.

L’Organisation mondiale de la Santé estime que les maladies bucco-dentaires affectent 3,58 milliards de personnes, le problème des caries étant le plus fréquent. Oral-B et Crest joignent leurs efforts afin d'éduquer 2 milliards de personnes et de leur permettre d’adopter des habitudes d’hygiène bucco-dentaire saines d’ici 2030, tout en limitant leur empreinte environnementale et en facilitant une consommation responsable.

« Notre mission est d'aider un plus grand nombre de personnes à travers le monde à comprendre la relation entre leur routine d’hygiène bucco-dentaire et leur état général, et comment de petits changements peuvent avoir un grand impact », a déclaré Alexandra Vegas, première vice-présidente de Global Oral Care, P&G. « Nous recommandons à chaque personne de se brosser les dents deux fois par jour pendant deux minutes et nous continuerons à commercialiser des produits qui donnent envie d’acquérir ces habitudes saines. »

Oral-B et Crest concentrerons leurs efforts sur l’éducation et la promotion en permettant l'accès aux produits et services dentaires et en innovant pour que l’adoption d’habitudes saines soit agréable. Par exemple, l’application gratuite Disney Magic Timer d’Oral-B incite 90 % des enfants à se brosser les dents plus longtemps, favorisant ainsi des habitudes de brossage saines dès la petite enfance.

Habitudes saines pour les personnes

Afin d'encourager les personnes à adopter des habitudes saines, Oral-B et Crest amélioreront l’accès aux solutions et à l’éducation liées à l’hygiène bucco-dentaire pour développer des habitudes favorables à la santé bucco-dentaire et continueront à offrir des produits sûrs en toute transparence.

Au cours de la pandémie de la COVID-19, lorsqu’il n’était pas possible de se rendre chez le dentiste, ces marques ont participé à la protection de la santé bucco-dentaire à travers des articles éducatifs, des vidéos, et des sessions en direct. Aux États-Unis, elles ont fait don de millions en produits et en soins bucco-dentaires grâce à leurs partenariats avec Feeding America, Dental Lifeline Network et America’s Tooth Fairy. Oral-B et Crest poursuivront leur collaboration avec les professionnels en soins bucco-dentaires, les détaillants et les consommateurs afin de progresser dans ce domaine.

Habitudes saines pour la planète

Afin de développer des habitudes saines en faveur de la planète, Oral-B et Crest encourageront et faciliteront une consommation responsable en rendant leurs emballages recyclables à 100 % tout en commençant par une transition vers des tubes de dentifrice recyclables en Europe, aux États-Unis et au Canada, d’ici 2025.

P&G Oral Care limitera également son empreinte environnementale et s’appliquera à trouver des solutions circulaires tout en collaborant avec ses fournisseurs pour garantir un approvisionnement transparent et responsable. Il s’agira notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des opérations et d’améliorer l’utilisation des ressources en eau de 35 % sur les sites P&G, d’ici 2030.

À l’heure actuelle, les usines de P&G Oral Care n’envoient aucun déchet de fabrication dans les décharges du monde entier, et tous les sites américains et européens acquièrent de l’électricité 100 % renouvelable. L'entreprise a amélioré son efficacité énergétique parmi ses sites de production Oral Care mondiaux de près de 20 % depuis 2010.

Ces objectifs s'inscrivent dans le Programme de développement durable de P&G intitulé : Ambition 2030 de P&G et s’inspirent des trois objectifs de développement durable des Nations Unies : Bonne santé et bien-être, Consommation et production responsables, et Réduction des inégalités.

« Nous adoptons une approche holistique dans la manière dont nous concevons notre innovation en matière de santé bucco-dentaire, en prenant en compte à la fois la santé des personnes et celle de la planète », a déclaré Lisa Ernst, première vice-présidente d’Oral Care R&D, P&G. « À titre d’exemple, nos brosses à dents électriques Oral-B permettent de mieux se brosser les dents plus longtemps et limitent les problèmes bucco-dentaires tels que l’inflammation des gencives. Pour les personnes qui préfèrent utiliser des brosses à dents manuelles, Oral-B Clic propose des têtes de brosses à dents remplaçables qui réduisent les déchets plastiques de 60 %. »

Rendez-vous sur le site Internet d’Oral-B pour en savoir plus sur « Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet. »

À propos de P&G :

P&G est au service des consommateurs du monde entier avec l’une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour connaître les dernières actualités et obtenir des informations sur P&G et ses marques. Pour d’autres actualités sur P&G, rendez-nous visite sur www.pg.com/news.

