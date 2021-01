Au salon CES, HD Medical présente HealthyU™, le tout premier moniteur intelligent, tout-en-un, de surveillance du patient à distance, pour la télésanté et le bien-être

HealthyU™, the World’s First Intelligent All-in-one Remote Patient Monitor for Telehealth and Wellness. HD Medical Inc.'s HealthyU™ is an at-home monitoring device that addresses the ongoing challenges of remote Telehealth, Cardiac Care, and Wellness during the pandemic and beyond. (Graphic: Business Wire)

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Au salon CES’21, HD Medical Inc. présente aujourd’hui HealthyU™, un dispositif intelligent de surveillance des patients à distance, en réponse aux défis continus de la télésanté, des soins cardiaques et du bien-être à distance pendant la pandémie et au-delà.

HealthyU™ est le premier appareil domestique à fournir :

ECG à 7 dérivations (sans fils)

Battements cardiaques avec analyse du souffle

Bruits pulmonaires

Rythme cardiaque

Oxymétrie de pouls (SpO2 / saturation en oxygène du sang)

Température

Fréquence respiratoire

Tendance de la pression artérielle sans brassard

L’avenir de la télésanté, de la surveillance à domicile et du bien-être

Alors que la communauté médicale cherche de nouvelles façons d’assurer des soins, HealthyU™ intègre plusieurs dispositifs de santé complexes et les transforme en un seul appareil facile à utiliser pour que le patient et le fournisseur se connectent via une simple application HD et une plateforme HD Cloud pour échanges intelligents. Il fonctionne aussi avec n’importe quel outil de visioconférence et de partage d’écran pour la consultation à distance.

Les prestataires peuvent écouter en direct les sons du cœur et des poumons en utilisant HD Steth™, la technologie de stéthoscope intelligent, phare de HD Medical, approuvée par la FDA en juillet 2020 pour le stéthoscope électronique, le phonocardiographe et l’électrocardiographe.

Créé avec ceux ayant des besoins en soins et surveillance cardiaques, et mis d’abord à leur disposition, HealthyU™ est accessible aux partenaires cliniques pour la recherche, ainsi qu’aux partenaires de bien-être d’entreprise à la recherche d’offres de santé pour employés, de ce calibre. Il est également destiné aux programmes pilotes de télésanté sous protocole IRB, conformément aux règlements de la FDA. HD Medical va demander à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence pour rendre le dispositif disponible aux États-Unis et permettre des visites médecin-patient à domicile pleinement informées pendant la pandémie et au-delà.

HD Medical dévoile HealthyU au salon CES

« Je traite des patients à distance depuis près d’un an maintenant, et la pandémie a gravement limité ma capacité à comprendre l’état de mon patient. À mesure que nous avançons, la télésanté représente un changement de paradigme dans la prestation des soins de santé, pendant la pandémie et au-delà. HealthyU jouera un rôle essentiel et promet non seulement de sauver des vies, mais également d’améliorer la qualité de vie de tous les patients », a déclaré le Dr Nelson B. Schiller, MD, FACC, FRCP, professeur de Médecine & Anesthésie, UCSF.

« HealthyU est l’un de ces rares dispositifs médicaux, qui change vraiment la donne en matière de soins thérapeutiques. Extrêmement convivial et cliniquement fiable, ce dispositif peut être utilisé dans de nombreux scénarios cliniques différents et se présente vraiment comme une bouée de sauvetage pour une multitude de patients, qui peuvent ainsi obtenir des soins à domicile », a indiqué pour sa part le Dr Shaun Setty, MD, titulaire de la chaire de Chirurgie cardiovasculaire pédiatrique Larry and Helen Hoag à Los Angeles, en Californie.

« 2020 a accentué la nécessité de faire progresser la technologie de surveillance à distance des patients, c’est pourquoi nous avons donné la priorité à l’introduction de capteurs intégrés et d’informations intelligentes à domicile, qui puissent être facilement utilisés par les patients et exploités en toute confiance par les prestataires pendant les soins », a ajouté Arvind Thiagarajan, fondateur et PDG de HD Medical. « HealthyU™ effectue un ECG sans fil à l’extérieur de l’hôpital tout en incorporant l’auscultation et d’autres signes vitaux importants. En simplifiant le processus de surveillance à distance, nous nous sommes assurés que cette technologie pouvait être déployée par quiconque en a besoin. »

HealthyU est actuellement destiné à un usage expérimental uniquement, et ne sera à la vente aux États-Unis que sur autorisation de la FDA. HD Medical envisage la commercialisation d’HealthyU aux États-Unis d’ici le troisième trimestre 2021, sous réserve du processus d’autorisation de la FDA, qui sera rapidement enclenché. D’ici là, HealthyU est mis à la disposition des partenaires cliniques pour des programmes de recherche et de bien-être d’entreprise, et des programmes pilotes de télésanté dans le cadre du protocole IRB, conformément aux règlements de la FDA.

Pour devenir partenaire HealthyU™, envoyez un e-mail à info@hdmedicalgroup.com.

À propos de HD Medical, Inc.

Basée dans la Silicon Valley, HD Medical, Inc. offre des solutions de santé numériques innovantes pour la détection et la gestion des maladies cardiovasculaires (MCV), assistées par IA. HD Steth a obtenu l’autorisation de la FDA (K201299). La société fournit ses solutions et produits de soins coronariens intelligents aux professionnels et institutions médicales du monde entier, par le biais de ses partenaires de distribution. Consultez les sites www.HealthyU.ai et www.hdmedicalgroup.com.

Note aux rédacteurs : HealthyU, HD Steth, HD App et HD Cloud Platform sont des marques déposées de HD Medical, Inc. Tous les autres noms de produits, services ou organisations restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

