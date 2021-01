Velodyne Lidar capacita o gerenciamento inteligente de tráfego

The University of Nevada, Reno’s Nevada Center for Applied Research has integrated Velodyne Ultra Puck lidar sensors (shown here) with traffic signals to detect, count and track pedestrians, cyclists and traffic. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

A Reno, Nev. intersection as viewed by a camera (left) and lidar sensor (right). The lidar provides point cloud data to measure object size, distance and movement that cameras miss. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

The University of Nevada, Reno’s Nevada Center for Applied Research has placed Velodyne’s lidar sensors at crossing signs and intersections to help improve traffic analytics, congestion management and pedestrian safety. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

The Velodyne Lidar video called “Smart Cities: Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology” looks at how lidar can be a catalyst for smart city applications that improve public services and enhance safety and quality of life. (Video: Velodyne Lidar, Inc.)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) e o Centro de Pesquisa Aplicada da Universidade de Nevada, Reno publicaram hoje um artigo técnico que demonstra a capacidade dos sensores lidar de tornar a infraestrutura de transporte mais eficiente, sustentável e segura. O artigo técnico relata os resultados da pesquisa que utilizou sensores lidar da Velodyne para melhorar a análise de tráfego, aumentar a segurança dos pedestres, reduzir acidentes e trabalhar para facilitar o uso de veículos autônomos.

“A Velodyne está entusiasmada por fornecer tecnologia lidar para sistemas que protegem os pedestres em cruzamentos urbanos e reduzem os acidentes de trânsito. Temos um relacionamento sinérgico com a Universidade de Nevada, Reno, que está conduzindo pesquisas cooperativas para promover o desenvolvimento de soluções de segurança no nível de infraestrutura com o uso de tecnologia inteligente. Esse artigo técnico é importante para descrever nosso trabalho colaborativo para a segurança e o bem-estar das comunidades urbanas”, afirmou Marta Hall, diretora de marketing da Velodyne.

O artigo técnico, intitulado “Roadside Lidar Helping to Build Smart and Safe Transportation Infrastructure” (Sensores lidar à beira de vias de tráfego ajudam a desenvolver infraestrutura de transporte inteligente e segura), pode ser baixado aqui. Também está disponível um vídeo intitulado “Smart Cities: Improving Mobility, Access and Safety with Sensor Technology” (Cidades inteligentes: melhorando a mobilidade, o acesso e a segurança com a tecnologia de sensores), que pode ser assistido aqui. O vídeo mostra como a tecnologia lidar pode ser um catalisador para aplicativos de cidades inteligentes que melhoram os serviços públicos e aumentam a segurança e a qualidade de vida.

De acordo com a empresa de pesquisa Markets and Markets, o mercado de Sistema de Transporte Inteligente (Intelligent Transportation System, ITS) para vias de tráfego deve crescer de US$ 17,9 bilhões em 2020 para US$ 36,5 bilhões em 2025, a um CAGR de 15,3%. Esse crescimento pode ser atribuído a maiores preocupações com a segurança de pedestres, problemas crescentes de congestionamento de tráfego e desenvolvimentos de cidades inteligentes em todo o mundo.

O documento apresenta pesquisas conduzidas pelo Centro de Pesquisa Aplicada da Universidade de Nevada, Reno, em conjunto com a Comissão de Transporte Regional do Condado de Washoe, a Comissão de Transporte Regional do Sul de Nevada e o Departamento de Transporte de Nevada. O projeto implantou os sensores lidar Ultra Puck da Velodyne com sinais de tráfego em ambientes de teste reais conhecidos como Laboratórios Vivos em Reno e Henderson, com o patrocínio do Gabinete de Desenvolvimento Econômico do Governador de Nevada. Ele empregou os dados capturados com os sensores da Velodyne para melhorar a análise de tráfego, o gerenciamento de congestionamento e a segurança de pedestres.

O projeto validou a viabilidade do uso de sensores lidar à beira de vias de tráfego para fornecer trajetórias de tráfego multimodal de alta precisão, testando com diferentes sensores, métodos de implantação e cenários de tráfego. Foi demonstrado que os dados obtidos com os sensores lidar à beira das vias podem auxiliar veículos conectados e autônomos (connected-and-autonomous vehicles, CAV), melhorar a mobilidade do tráfego e a análise de segurança, e se integrar à infraestrutura de tráfego existente para aviso automático de pedestres e animais selvagens.

O projeto também alcançou a implementação bem-sucedida de sinais de flash rápido retangulares automáticos (rectangular rapid flash beacons, RRFB) baseados em tecnologia lidar que, ao contrário do RRFB convencional, não apenas atendem à área de faixa de pedestres, mas fornecem muitas funções adicionais. Isso inclui coleta de dados de desempenho de tráfego, gravação de eventos em travessia e infraestrutura de apoio para atender CAVs e usuários de vias de não motoristas conectados.

Até recentemente, as tecnologias de monitoramento de tráfego ITS baseadas em câmeras existentes eram amplamente utilizadas para estudar as taxas do fluxo de tráfego, ocupação, velocidade média e velocidade local. Entretanto, à medida que sensores alternativos chegavam ao mercado, a fragilidade dos enfoques baseados em câmera se tornou aparente. Por exemplo, as câmeras demonstraram sofrer com condições de baixa luminosidade, são suscetíveis a ilusões ópticas e não permitem a privacidade das pessoas. Estima-se que a tecnologia lidar desempenhará um papel fundamental no crescimento do mercado de ITS, pois os sensores lidar fornecem dados 3D robustos que permitem detecção e rastreamento de objetos superiores em uma ampla variedade de condições de luminosidade e clima, preservando ao mesmo tempo o anonimato e a confiança do público.

“O artigo técnico captura como a tecnologia lidar pode ser o catalisador para uma mudança de dados revolucionária que influenciará no planejamento e nos sistemas de transporte, e preparará nossas vias de tráfego para o futuro”, disse Carlos Cardillo, diretor do Centro de Pesquisa Aplicada de Nevada. “Os sensores da Velodyne estão aprimorando vias ‘lidar aperfeiçoadas’ que abordam o monitoramento de congestionamento rodoviário e a análise de quase acidentes. Eles também estão permitindo a comunicação de dados com veículos conectados para oferecer suporte a aplicações de condução ambientalmente positiva e prevenção de colisões.”

“O Centro de Pesquisa Aplicada de Nevada está conduzindo pesquisas visionárias sobre cidades inteligentes que podem ajudar a melhorar significativamente a segurança no tráfego e mitigar os perigos nas vias de tráfego”, declarou Jon Barad, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Velodyne Lidar. “O trabalho deles demonstra claramente que os sensores lidar da Velodyne estão prontos hoje para ajudar a construir uma infraestrutura de transporte mais inteligente e segura.”

