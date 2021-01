P&G se compromete a que 2 bilhões de pessoas adotem hábitos saudáveis de higiene bucal até 2030

Oral-B’s Clic manual toothbrush allows for the replacement of brush heads, resulting in 60% less plastic used over two years compared to a regular toothbrush changed every 3 months. (Photo: Business Wire)

At P&G, we aspire to enable healthier oral care habits that transform the health of people while reducing our impact on the planet. “Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet.” is the platform that guides us on our journey.

CINCINNATI (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A unidade de Cuidados Bucais da Procter & Gamble (P&G) busca promover hábitos saudáveis de higiene bucal para transformar a saúde das pessoas ao mesmo tempo em que reduz o impacto no planeta por meio de seus novos compromissos de sustentabilidade. A plataforma “Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet” orienta suas marcas de higiene bucal, incluindo Oral-B e Crest, a ajudar a desbloquear o poder de mudança dos hábitos saudáveis de higiene bucal para todos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as doenças bucais afetem 3,58 bilhões de pessoas, sendo as cáries o problema mais frequente. Tanto a Oral-B quanto a Crest estão trabalhando para educar e capacitar 2 bilhões de pessoas a adotarem hábitos saudáveis de higiene bucal até 2030, reduzindo sua pegada ambiental e permitindo o consumo responsável ao longo do caminho.

“Temos a missão de ajudar mais pessoas ao redor do mundo a compreender a conexão de sua rotina de higiene bucal com sua saúde geral e como pequenas mudanças podem ter um grande impacto”, disse Alexandra Vegas, vice-presidente sênior de Cuidados Bucais da P&G. “À medida que encorajamos todos a escovar os dentes duas vezes ao dia por dois minutos, continuaremos apresentando produtos que fazem as pessoas quererem desenvolver hábitos saudáveis.”

A Oral-B e a Crest vão concentrar seus esforços em educação e defesa, em permitir o acesso a produtos e serviços odontológicos e na inovação que torna agradável a adoção de hábitos saudáveis. O app gratuito Disney Magic Timer da Oral-B, por exemplo, está fazendo 90% das crianças escovarem os dentes por mais tempo, estabelecendo hábitos de escovação saudáveis desde a infância.

Hábitos saudáveis para as pessoas

Para promover hábitos saudáveis para as pessoas, a Oral-B e a Crest vão melhorar o acesso a soluções de higiene bucal e educação para estabelecer melhores hábitos de saúde bucal e continuar fornecendo produtos seguros com transparência.

Durante a pandemia da COVID-19, quando as pessoas não podiam ir ao dentista, as marcas ajudaram a proteger a saúde bucal por meio de artigos educacionais, vídeos e sessões de transmissão ao vivo. Nos EUA, foram doados milhões em produtos e atendimento odontológico por meio de suas parcerias com Feeding America, Dental Lifeline Network e America’s Tooth Fairy. A Oral-B e a Crest continuarão sua parceria com profissionais da área odontológica, comércios varejistas e consumidores.

Hábitos saudáveis para o planeta

Para promover hábitos saudáveis para o planeta, a Oral-B e a Crest vão incentivar e possibilitar o consumo responsável ao tornar suas embalagens 100% recicláveis, começando com a transição para tubos recicláveis de pasta de dente na Europa, EUA e Canadá até 2025.

A unidade de Cuidados Bucais da P&G também reduzirá sua pegada ambiental e se empenhará em soluções circulares enquanto trabalha com fornecedores para garantir uma compra transparente e responsável. Os objetivos específicos incluem a redução das emissões de gases de efeito estufa nas operações e a melhoria da eficiência hídrica em 35% nas instalações da P&G até 2030.

Atualmente, as fábricas de Cuidados Bucais da P&G enviam zero resíduos de fabricação para aterros no mundo todo e todas as unidades nos EUA e Europa compram eletricidade 100% renovável. A empresa melhorou a eficiência energética em seus locais de produção globais de higiene bucal em quase 20% desde 2010.

Esses objetivos estão enraizados no programa de sustentabilidade Ambition 2030 da P&G, bem como em três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: Saúde e Bem-estar, Consumo e Produção Sustentáveis e Redução das Desigualdades.

“Adotamos uma abordagem holística na forma como projetamos nossa inovação em saúde bucal, considerando a saúde das pessoas e de nosso planeta”, disse Lisa Ernst, vice-presidente sênior de P&D de Cuidados Bucais da P&G. “Por exemplo, nossas escovas de dente elétricas Oral-B ajudam as pessoas a escovar melhor por mais tempo e reduzem problemas de higiene bucal, como inflamação das gengivas. Para as pessoas que preferem usar escovas de dente manuais, a Oral-B Clic apresenta cabeças substituíveis que reduzem o desperdício de plástico em 60%.”

Acesse o site da Oral-B para mais detalhes sobre a plataforma “Healthy Smiles. Healthy Lives. Healthy Planet”.

