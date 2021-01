トミー ヒルフィガー、社会起業家にトミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジへの挑戦を呼びかけ

アムステルダム--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- PVHコープ[NYSE:PVH]が所有するトミー ヒルフィガーは、第3回トミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジへの応募を2021年1月6日から3月8日まで受け付けることをお知らせいたします。このグローバルなプログラムは、ファッション界にプラスの社会的影響をもたらすソリューションを開発する起業家のスタートアップ企業とスケールアップ企業を支援することを目的としています。トミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジは2018年の開始以降、自分たちが信じることのために行動を起こし、そのコミュニティー内で変化の推進に取り組む起業家たちに35万ユーロを授与してきました。第3回プログラムでは「Waste Nothing and Welcome All(無駄をなくし、全てを受け入れる)」というトミー ヒルフィガーの持続可能性のビジョンに基づいて、コミュニティーを前進させ、包摂性の高いファッションの未来を促進しようと努力する黒人、先住民、有色人種(BIPOC)の起業家の幅を広げ、支援することに努めます。消費者に対しても、プログラムに参加して応募の審査をサポートしていただけるよう呼びかけています。

トミー・ヒルフィガーは、次のように述べています。「トミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジは、私たちの業界にプラスの社会的影響をもたらすことに全身全霊を注ぐ起業家にスポットライトを当てています。今年はBIPOCの起業家をサポートすることによって、さらに多様な視点、アイデア、コミュニティーを紹介していきたいと考えています。私たちにはファッション業界全体で変化を推進する責任があり、今回のトミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジを通じて包摂性と平等な代表性に向けた私たちの取組みをさらに促進できることを光栄に思います。」

関心のある企業は、今以上に包摂的なファッションのバリュー・チェーンの創造に焦点を当てたプロジェクト提案をご提出ください。応募企業は最終候補6社に絞り込まれ、この6社は専任のトミー ヒルフィガーと外部の対象分野専門家のサポートを受けながら、バーチャルでそれぞれのプロジェクト計画を策定します。経験豊富なピッチのコーチによる訓練を受け、最終候補企業は2022年初頭に開催される世界的なトミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジの最終イベントで、権威ある審査団と関係者から成る聴衆に向けて最終的なコンセプトを提示します。

包摂性の目標をさらに追及するために、トミー ヒルフィガーは消費者にも消費者審査員として参加して今年の最終候補企業の決定をサポートしていただけるよう呼びかけています。消費者審査員は最終候補を200社から50社に絞り込む役目を担い、ブランドのオンライン・マイクロサイトを通じて各人に少なくとも4件の応募書類が審査のために送られます。消費者審査員になるためのお申し込みは、https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/で2月8日まで受け付けています。

以下のプログラムの賞は過去の年より拡大され、優勝者にビジネスのアイデアを発展させるための資金と知識を提供します。

優勝企業には合計20万ユーロが授与され、「聴衆の人気投票」でさらに1万5000ユーロを獲得するチャンス

世界中のトミー ヒルフィガーの社内専門家による1年間の指導

INSEADソーシャル・アントレプレナーシップ・プログラム(ISEP)への参加資格

1年間のINSEADによる指導

トミー ヒルフィガー グローバルのマルタイン・ハグマン最高経営責任者(CEO)は、次のように述べています。「ファッション業界が包摂性と多様性の向上に向けて建設的に前進している一方で、やるべきことはまだあります。トミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジを通じて私たちは代表性と多様性のための取組みを促進しており、私たちが最も望んでおり、必要としている変化の推進を助けています。」

トミー ヒルフィガーの使命は、「無駄をなくし、全てを受け入れる」ファッション企業になることです。すなわち、製品の創造や事業運営の方法、コミュニティーやステークホルダーとのつながり方を通じて、第一級の持続可能なデザイナーライフスタイル企業になることです。PVHのForward Fashion戦略に支えられたトミー ヒルフィガーの持続可能性に関する取組みの詳細情報については、https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainabilityをご覧ください。

応募方法など、トミー ヒルフィガー ファッション フロンティア チャレンジの詳細情報は、https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/でご覧いただけます。

トミー ヒルフィガーについて

トミー ヒルフィガーとトミー ジーンズを含むブランド・ポートフォリオを持つトミー ヒルフィガーは、世界で最も評価の高い高級デザイナーライフスタイル・グループの1つです。高品質の男性用仕立て服およびスポーツウエア、女性用コレクションアパレルおよびスポーツウエア、子供服、デニムのコレクション、アンダーウエア(ローブ、パジャマ、部屋着を含む)、フットウエア、アクセサリーのデザインと販売に重点を置いています。厳選したライセンシーを通じて、トミー ヒルフィガーはアイウエア、時計、フレグランス、水着、靴下、小型皮革製品、家庭用品、旅行鞄などの補完的なライフスタイル製品を提供しています。トミー ジーンズの製品ラインは、男性用と女性用のジーンズ製品とフットウエア、アクセサリー、フレグランスで構成されています。トミー ヒルフィガー ブランドとトミー ジーンズ ブランドの商品は、トミー ヒルフィガーとトミー ジーンズの小売店舗、大手専門店・デパート、厳選されたオンライン小売企業、tommy.comの広範なネットワークを通じて世界中の消費者にご利用いただけます。

PVHコープについて

PVHは、世界で最も評価の高いファッション・ライフスタイル企業の1つです。当社は、ファッションを永遠に進化させるブランドに力を与えます。当社のブランド・ポートフォリオには、象徴的なカルバン・クライン、トミー ヒルフィガー、ヴァンヒューゼン、IZOD、アロー、ワーナーズ、オルガ、ジェフリービーンなどの有名ブランド、およびデジタル中心のアンダーウエア・ブランドのTrue&Co.が含まれます。当社は、こうした傘下ブランドや国内・国際的に有名な他の当社所有・ライセンスブランドの下で、多様な商品を販売しています。PVHは40カ国以上で4万人以上の従業員を雇用しており、年間売上高は約99億ドルです。これが私たちの力であり、PVHの力です。

