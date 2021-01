A Tommy Hilfiger felhívja a társadalmi vállalkozókat, hogy vegyenek részt a Tommy Hilfiger Fashion Frontiers Challenge elnevezésű kezdeményezésben

AMSZTERDAM--(BUSINESS WIRE)--A PVH Corp. [NYSE: PVH] tulajdonában lévő Tommy Hilfiger örömmel jelenti be, hogy a harmadik alkalommal meghirdetett Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge (A Tommy Hilfiger Divathatárok kihívása) elnevezésű versenyre 2021. január 6-a és március 8-a közt nyújthatók be a pályázatok. A globális program célja a divat terén a pozitív társadalmi változásokat elősegítő megoldásokat kidolgozó induló (ún. „start-up”), illetve a gyors növekedés fázisában lévő (ún. „scale-up”) vállalkozások támogatása. A 2018-ban elindított Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge program keretében a cég eddig összesen 350 000 euró összegben osztott ki díjakat azoknak a vállalkozóknak, akik kiállnak nézeteik mellett, és elkötelezettek aziránt, hogy közösségeikben a változások motorjaként működjenek. A mostani harmadik pályázat révén, amely a Tommy Hilfiger „Waste Nothing and Welcome All” (Semmit nem pazarlunk és mindenkit elfogadunk) elnevezésű fenntarthatósági programjára épül, a cég elsősorban azokat a feketebőrű, őslakos és színesbőrű (BIPOC) vállalkozókat kívánja támogatni, akik közösségeik fejlődéséért dolgoznak, és szeretné elérni, hogy a jövőben a divat befogadóbb, inkluzívabb legyen. Ezúttal a fogyasztóknak is lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy segítsék a zsűrit a benyújtott pályázatok értékelésében.

„A Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge azokra a vállalkozókra kívánja irányítani az emberek figyelmét, akik szívvel-lélekkel küzdenek azért, hogy pozitív társadalmi változásokat indítsanak el ágazatunkban” – fejtette ki Tommy Hilfiger. „Idén a nézőpontok, ötletek és közösségek még szélesebb körét szeretnénk bemutatni azáltal, hogy támogatást nyújtunk a BIPOC vállalkozóknak. Felelősek vagyunk a divatipar változásának előreviteléért, és én megtiszteItetésnek tekintem, hogy a hamarosan megkezdődő Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge pályázattal is kifejezhetjük elkötelezettségünket az inklúzió és az egyenlő képviselet iránt.”

A pályázat iránt érdeklődő vállalkozásokat olyan projektjavaslatok benyújtására kérjük, amelyek egy befogadóbb értéklánc létrehozását célozzák a divatiparban. A pályázók körét végül hat vállalkozásra szűkítjük le, amelyeket felkérünk, hogy az utolsó fordulóban virtuális módszerek alkalmazásával dolgozzák ki projekttervüket egy melléjük rendelt, az adott témát alaposan ismerő, a Tommy Hilfiger alkalmazottai közül kikerülő, illetve az ágazatban dolgozó szakértőkből álló csapat segítségével. A döntőbe bejutó pályázókat oktató segíti majd a pályázati prezentációs módszerek elsajátításában, hogy minél sikeresebben mutathassák be véglegesített koncepciójukat egy neves tagokból álló zsűri, illetve a Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge program 2022 elején megrendezésre kerülő globális zárórendezvényének közönsége előtt. A még teljesebb körű inklúzió elősegítése érdekében a Tommy Hilfiger arra invitálja a fogyasztókat, hogy fogyasztói zsűritagként csatlakozzanak a zsűrihez, és segítsenek kiválasztani az ez évi döntősöket. A fogyasztói zsűritagok feladata lesz a 200 pályázat közül az 50 legjobb kiszűrése. Minden fogyasztói zsűritag legalább négy pályázatot kap majd a márka weboldalának erre a célra létrehozott aloldalán keresztül. A fogyasztói zsűritagságra február 8-ig lehet jelentkezni a következő internetes címen: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

A korábbi évekhez képest a vállalat megemelte a díjazás összegét, hogy megfelelő pénzügyi támogatást biztosítson a nyerteseknek és támogassa őket az üzleti ötleteik megvalósításához szükséges ismeretek megszerzésében:

A nyertesek között összesen 200 000 euró kerül szétosztásra, és a legtöbb közönségszavazatot elnyerő vállalkozó 15 000 eurós „Közönségkedvenc” különdíjat kap

A nyerteseket egy éven át mentorálják világszerte a Tommy Hilfiger szakértői

A nyertesek továbbá részt vehetnek az INSEAD üzleti iskola INSEAD Social Entrepreneurship ( Társadalmi vállalkozás ) elnevezésű programjában (ISEP), valamint

) elnevezésű programjában (ISEP), valamint Egy éven át mentori támogatást kapnak az INSEAD szakértőitől

„Bár már történt pozitív előrelépés a divatiparban az inklúzió és a sokszínűség irányába, még mindig igen sok a teendő e téren” – nyilatkozta Martijn Hagman, a Tommy Hilfiger Global vezérigazgatója. „A Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge pályázat egyike azoknak a kezdeményezéseinknek, melyek az egyenlő képviselet és a sokszínűség, valamint a legfontosabb és legszükségesebb változások elérése iránti elkötelezettségünk jegyében születtek.”

A Tommy Hilfiger küldetése az, hogy olyan divatot terjesszen el, amely megszünteti a pazarlást és minden ember számára biztosítja a befogadást, és az egyik vezető lifestyle termékeket tervező vállalat legyen, amely termékei megalkotása, tevékenységének irányítása és a közösségekkel és a hozzá kapcsolódó érdekcsoportokkal való kapcsolatainak ápolása során a fenntarthatóságot tekinti alapelvnek. További információk a Tommy Hilfiger PVH Forward Fashion (Előrevivő divat) nevet viselő stratégiája által támogatott fenntartható fejlődéséről a következő internetes címen állnak rendelkezésre: https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

További információk a Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge programról, ideértve a pályázati feltételeket és a pályázatok beadásának módját, a következő internetes címen találhatók: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

A márka kedvelői és követői a közösségi oldalakon csatlakozhatnak a programról folyó beszélgetéshez a következő hashtagek segítségével: #TommyHilfiger és @TommyHilfiger.

A Tommy Hilfiger, amelynek portfóliójában olyan márkák szerepelnek, mint a TOMMY HILFIGER és a TOMMY JEANS, a világ egyik legismertebb és legelismertebb, prémiumkategóriás, ún. „lifestyle” (bizonyos életstílust/életérzést képviselő) ruházati cikkeket tervező és forgalmazó cége. A vállalat magas minőségű, egyedi szabású férfiruházatot és sportruházatot, női ruhakollekciókat és sportruházatot, gyermekruhákat, denim kollekciókat, fehérneműket (ideértve köntösöket, hálóruhákat és szabadidőruházatot), lábbeliket és kiegészítőket tervez és forgalmaz. Válogatott licenctulajdonosain keresztül a Tommy Hilfiger kiegészítő termékeket is kínál, például szemüvegeket, karórákat, illatszereket, fürdőruhákat, zoknikat, kisebb bőrárukat, lakberendezési cikkeket és bőröndöket/utazótáskákat. A TOMMY JEANS termékcsaládba férfi és női farmerruházat és lábbelik, kiegészítők és illatszerek tartoznak. A TOMMY HILFIGER és a TOMMY JEANS márkanévvel forgalmazott árukat a vásárlók szerte a világon megvásárolhatják a kiterjedt TOMMY HILFIGER és TOMMY JEANS kiskereskedelmi üzlethálózat egységeiben, a vezető szaküzletekben és áruházakban, egyes online kiskereskedőktől, valamint a tommy.com internetes címen.

A PVH a világ egyik legkedveltebb és legnagyobb elismeréssel övezett divat- és ún. „lifestyle” (bizonyos életstílust/életérzést képviselő) termékeket forgalmazó vállalataként meghatározó szerepet játszik a stílustrendek alakítása terén. A társaság tulajdonát képezik olyan, a divatot a világ jobbá tétele érdekében formáló, ikonikus márkák, mint a Calvin Klein, a TOMMY HILFIGER, a Van Heusen, az IZOD, az ARROW, a Warner’s, az Olga és a Geoffrey Beene, valamint a fehérneműket forgalmazó, digitális értékesítésre összpontosító True&Co., mely márkanevek, valamint egyéb ismert amerikai és nemzetközi márkanevek, továbbá licencbe adott márkanevek alatt számos különféle terméket forgalmaz. A PVH több mint 40 000 értékesítési partnere több mint 40 országban évente mintegy 9,9 milliárd USA dollár összegű árbevételt ér el. Ez az alapja a PVH erejének.

