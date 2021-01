Tommy Hilfiger vyzývá sociální podnikatele k účasti na soutěži Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

Amsterodam (Nizozemsko)--(BUSINESS WIRE)--Značka Tommy Hilfiger, která spadá pod společnost PVH Corp. [NYSE: PVH], s potěšením oznamuje, že registrace do třetího ročníku soutěže Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge se otevřely 6. ledna a poběží až do 8. března 2021. Tento mezinárodní program si klade za cíl podporovat podniky ve fázích start-up a scale-up, které vyvíjejí řešení s pozitivním sociálním dopadem na prostředí módního průmyslu. Od prvního ročníku v roce 2018 bylo v rámci soutěže rozděleno na 350.000 eur podnikatelům, kteří stojí za svými názory a kteří jsou odhodláni prosazovat pozitivní změny ve svých komunitách. V návaznosti na svou filozofii "Waste Nothing and Welcome All" ("Navrhovat módní výrobky tak, aby se ničím neplýtvalo a současně zůstat značkou dostupnou pro všechny") usiluje značka ve třetím ročníku soutěže o posílení a podporu podnikatelů z BIPOC komunit, kteří se snaží tyto komunity rozvíjet a zasazují se o inkluzivnější budoucnost módního průmyslu. Značka vyzývá i spotřebitele, aby se do soutěže zapojili a pomohli posoudit příspěvky účastníků

"Soutěž Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge vyzdvihuje podnikatele, kteří vkládají svá srdce i duše do snah o pozitivní sociální změnu v našem průmyslu," uvedl Tommy Hilfiger. "Letos chceme představit ještě rozmanitější škálu perspektiv, nápadů a komunit podporou BIPOC podnikatelů. Je naší povinností zasazovat se o změny v módním průmyslu. Jsem poctěn, že mohu stvrzovat náš závazek k inkluzi a rovnému zastoupení prostřednictvím nadcházející události Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge."

Podniky zaujaté soutěží jsou vybídnuty k předložení svých návrhů projektů se zaměřením na vytvoření inkluzivnějšího módního řetězce hodnot. Z uchazečů bude vybráno šest finalistů, kteří budou vyzváni, aby své projekty za podpory specialistů z Tommy Hilfiger a externích odborníků přivedli k životu ve virtuálním prostředí. Finalistům s prezentací jejich výsledných konceptů pomůže trénink od zkušených koučů. Prezentace projektů prestižní porotě a přidruženému publiku proběhne na celosvětové finální akci Tomy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, která se bude konat začátkem roku 2022.

Ve snaze dále prosazovat inkluzi pozvala značka Tommy Hilfiger spotřebitele, aby se zúčastnili akce i jako členové poroty spotřebitelů, a pomohli tak vybrat letošní finalisty. Spotřebitelé budou mít za úkol zúžit okruh finalistů z 200 na 50, přičemž každému z nich (členů poroty) budou on-line zaslány alespoň čtyři projekty na posouzení prostřednictvím mikrostránky značky. Registrace do spotřebitelské poroty probíhají na https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ a uzavírají se 8. února.

Oproti minulým létům byly následující ceny v soutěži zvýšeny, aby byl vítězům poskytnut dostatek financí a znalostí pro rozvoj jejich podnikatelského nápadu:

Celkem 200.000 eur bude rozděleno mezi vítěze s šancí na dodatečných 15.000 eur za výhru v hlasování o favoritovi publika

Jednoletý mentorský program s globálními interními experty z Tommy Hilfiger

Místo v programu sociálního podnikání organizace INSEAD (ISEP)

Jednoletý mentorský program pod záštitou organizace INSEAD

"I přesto, že se módní průmysl posouvá vpřed vstříc větší inkluzi a rozmanitosti, čeká ho ještě dlouhá cesta," prohlásil Martijn Hagman, generální ředitel Tommy Hilfiger Global. "Skrze soutěž Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge stvrzujeme náš závazek k rovnému zastoupení a rozmanitosti a pomáháme zasazovat se o změny, které nejvíce chceme a potřebujeme vidět."

Posláním značky Tommy Hilfiger je stát se módní společností, která navrhuje módní výrobky tak, aby se ničím neplýtvalo, a současně zůstávala značkou dostupnou pro všechny; přední návrhářskou udržitelnou společností v oblasti životního stylu prostřednictvím způsobu, jakým vyrábí své produkty, řídí své operace a propojuje své komunity se zúčastněnými stranami. Více informací o cestě Tommy Hilfiger k udržitelnosti v rámci strategie Forward Fashion společnosti PVH naleznete na https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability .

Více informací o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, včetně pokynů k registraci naleznete zde: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ .

Přátelé a sledující značky jsou zváni, aby se připojili ke konverzaci na sociálních médiích pomocí #TommyHilfiger a @TommyHilfiger.

