Tommy Hilfiger誠邀社會企業家參加Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger欣然宣佈,第三屆Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)開始接受報名,報名日期為2021年1月6日至3月8日。這項全球性活動旨在為初創和擴張階段的創業企業提供支援,協助其開發能夠為時尚產業帶來積極社會影響的解決方案。自2018年首次舉辦以來,Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽已發放35萬歐元的獎金,獎勵對象為那些堅持己見、致力於在其社區內推動變革的企業家。植基於Tommy Hilfiger「杜絕浪費,海納百川」(Waste Nothing and Welcome All)的永續發展願景,第三屆挑戰賽旨在擴大和支持致力於推動社區發展、打造更包容時尚未來的黑人、原住民和有色人種(BIPOC)企業家。賽事還誠邀消費者參與和協助評審參賽作品。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210105006033/en/

Tommy Hilfiger表示:「Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽聚焦於那些全心全意致力於為時尚產業帶來積極社會影響的企業家。今年,我們希望支持BIPOC企業家,呈現一系列更加多元化的視野、理念和群體。我們有責任去推動時尚界的變革,而且我十分榮幸能透過即將舉辦的Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽,進一步履行我們對包容性以及平等代表權的承諾。」

我們誠邀有意報名的企業提交專案計畫書,這些專案應專注於打造更具包容性的時尚價值鏈。賽事將從報名者中選出6名決賽選手,他們將受邀以虛擬方式開發其專案計畫,期間將得到Tommy Hilfiger以及外部主題事務專家的大力支持。決賽選手將接受經驗豐富的行銷教練的指導,然後在Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽全球決賽活動中,向權威評審團和評審觀眾展示其最終理念。決賽活動將於2022年初舉行。

為了進一步凸顯賽事對包容性的重視,Tommy Hilfiger已邀請消費者加入擔任消費者評審,幫助遴選今年的決賽選手。消費者評審將負責從200名報名選手中甄選出50名決賽選手,賽事將透過Tommy Hilfiger品牌的微網站,發送至少四份報名專案材料給每位消費者評審。如有意成為消費者評審,請於2月8日之前在以下網站提出申請:https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

以下賽事獎勵較往年有所增加,以便為優勝者提供擴展其業務理念的資金和知識:

共計向優勝者發放20萬歐元的獎金,榮獲「觀眾最喜愛方案」(Audience Favorite Vote)的優勝者還有機會另行獲得1.5萬歐元的獎金

獲得全球Tommy Hilfiger內部專家為期一年的指導

參加歐洲工商管理學院(INSEAD)社會創業計畫(ISEP)

在歐洲工商管理學院深造一年

Tommy Hilfiger Global執行長Martijn Hagman表示:「儘管時尚產業在提升包容性和多元化方面採取了諸多積極性措施,但未來依然任重而道遠。透過Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽,我們將進一步兌現對代表性和多元化的承諾,並協助推動業界迫切想要和需要的變革。」

Tommy Hilfiger的宗旨是透過產品打造、營運管理以及與社區和利害關係者之間的溝通,成為「杜絕浪費,海納百川」的時尚公司,以及首屈一指的永續時尚生活設計公司。如欲瞭解有關Tommy Hilfiger永續發展歷程(以PVH集團的Forward Fashion策略為後盾)的更多資訊,請造訪https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability。

如欲瞭解有關Tommy Hilfiger時尚邊境挑戰賽的更多資訊,包括如何報名,請造訪https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

我們誠邀Tommy Hilfiger品牌的朋友和粉絲使用#TommyHilfiger和@TommyHilfiger參與社群媒體對話。

關於Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的頂級設計師生活風尚品牌集團,旗下品牌組合包括TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS,著重設計與經營高級男士訂製服飾和運動服、女士系列服飾和運動服、童裝、牛仔系列服裝、內衣(包括浴袍、睡衣和家居服)、鞋履和配飾。透過指定特許經銷商,Tommy Hilfiger提供眼鏡、手錶、香水、泳裝、襪類、小皮具、家居商品和小行李箱等種類齊全的生活風尚商品。TOMMY JEANS系列產品包括男士和女士牛仔裝和鞋類、配飾和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品透過涵蓋TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流專賣店和百貨公司以及其他指定線上零售商和tommy.com的廣泛網路,對全球各地的消費者銷售。

關於PVH Corp.

PVH是全球最受推崇的生活時尚公司之一。我們不斷為品牌注入活力,推動時尚進步。我們的品牌組合包括標誌性的Calvin Klein、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene 品牌,以及線上內衣品牌True&Co.。我們在全球銷售上述品牌和其他國內外知名自有和授權品牌的商品。PVH擁有超過4萬名員工,遍佈40多個國家,年收入近99億美元。這就是我們的力量。這就是PVH的力量。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。