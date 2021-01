Tommy Hilfiger诚邀社会企业家参加Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PVH Corp. [NYSE: PVH]旗下的Tommy Hilfiger欣然宣布,第三届Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛(Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge)开始接受报名,报名日期为2021年1月6日至3月8日。这个全球计划旨在为初创和扩张阶段的创业企业提供支持,助力其开发能够为时尚产业带来积极社会影响的解决方案。自2018年首次举办以来,Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛已发放35万欧元的奖金,对象为那些坚持自己道路、致力于推动其社区变革的企业家。基于Tommy Hilfiger“杜绝浪费,海纳百川”(Waste Nothing and Welcome All)的可持续发展愿景,第三届挑战赛旨在扩大和支持致力于推动社区发展、打造更包容时尚未来的黑人、原住民和有色人种(BIPOC)企业家。赛事还诚邀消费者参与和帮助评判提交作品。

Tommy Hilfiger表示:“Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛聚焦那些全身心致力于为时尚行业带来积极社会影响的企业家。今年,我们希望通过支持BIPOC企业家,呈现一系列更加多元化的视角、理念和群体。我们有责任去推动时尚界的变革,而且我十分荣幸地通过即将举办的Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛,进一步履行我们对包容性以及平等代表权的承诺。”

我们诚邀有意报名的企业提交项目方案,这些方案应专注于打造更具包容性的时尚价值链。赛事将从报名者中选出6名决赛选手,他们将受邀以虚拟的方式开发其项目方案,期间将得到Tommy Hilfiger以及外部主题事务专家的大力支持。决赛选手将接受经验丰富的营销教练的指导,然后在Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛全球决赛活动中,向权威评审团和评审观众展示其最终理念。决赛活动将于2022年初举行。

为了进一步凸显赛事对包容性的重视,Tommy Hilfiger已向消费者发出担任消费者评委的邀请,从而帮助遴选今年的决赛选手。消费者评委将负责从200名报名选手中甄选出50名决赛选手,赛事将通过Tommy Hilfiger品牌的微网站,向每位消费者评委发送至少四份报名项目材料供其评审。如有意成为消费者评委,请于2月8日之前在以下网站提出申请:https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

以下赛事奖励较往年有所增加,以便为优胜者提供拓展其业务理念的资金和知识:

共计向优胜者发放20万欧元的奖金,荣获“观众最喜爱方案”(Audience Favorite Vote)的优胜者还有机会另行获得1.5万欧元的奖金

获得全球Tommy Hilfiger内部专家为期一年的指导

参加欧洲工商管理学院(INSEAD)社会创业计划(ISEP)

在欧洲工商管理学院深造一年

Tommy Hilfiger Global首席执行官Martijn Hagman表示:“尽管时尚行业在提升包容性和多元化方面采取了诸多积极的措施,但前路依然任重道远。借助Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛,我们将进一步兑现对代表性和多元化的承诺,并助推业界迫切想要和需要实现的变革。”

Tommy Hilfiger的宗旨是通过产品打造、运营管理以及与社区和利益相关方之间的沟通,成为一家“杜绝浪费,海纳百川”的时尚公司,以及一家领先的可持续时尚生活设计公司。如需了解有关Tommy Hilfiger可持续发展历程(基于PVH集团的Forward Fashion策略)的更多信息,请访问https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability。

如需了解有关Tommy Hilfiger时尚前沿挑战赛的更多信息,包括如何报名,请访问https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/。

我们诚邀Tommy Hilfiger品牌的朋友和粉丝通过#TommyHilfiger和@TommyHilfiger参与社交媒体对话。

关于Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger是全球最知名的高端设计师生活风尚品牌集团,旗下品牌组合包括TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS,着重设计与经营高级男士定制服饰和运动服、女士系列服饰和运动服、童装、牛仔系列服装、内衣(包括浴袍、睡衣和家居服)、鞋履和配饰。通过指定特许经销商,Tommy Hilfiger提供眼镜、手表、香水、泳装、袜类、小皮具、家居商品和小行李箱等品种齐全的生活风尚商品。TOMMY JEANS系列产品包括男士和女士牛仔装和鞋类、配饰和香水。TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS品牌商品通过涵盖TOMMY HILFIGER和TOMMY JEANS零售店、主流专卖店和百货商店以及其他指定在线零售商和tommy.com的广泛网络,面向全球各地的消费者发售。

关于PVH Corp.

PVH是全球最受推崇的时装和生活方式公司之一。我们不断为品牌注入活力,推动时尚进步。我们的品牌组合包括标志性的Calvin Klein、TOMMY HILFIGER、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner’s、Olga和Geoffrey Beene 品牌,以及线上内衣品牌True&Co.。我们在全球范围内销售上述品牌和其他国内外知名自有和授权品牌的商品。PVH拥有超过4万名员工,遍布40多个国家,其年收入近99亿美元。这就是我们的力量。这就是PVH的力量。

