Tommy Hilfiger pide a los empresarios sociales que se sumen al evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, que es propiedad de PVH Corp. [NYSE: PVH], se complace en anunciar que las solicitudes para la tercera edición del evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge están abiertas desde el 6 de enero hasta el 8 de marzo de 2021. El programa global tiene como objetivo ayudar a las empresas de nueva creación y a las empresas en fase de expansión que desarrollan soluciones que tienen un impacto social positivo en el panorama de la moda. Desde su creación en 2018, el evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ha concedido €350.000 a empresarios que defienden lo que creen y se comprometen a impulsar el cambio en sus comunidades. Basándose en la visión de sostenibilidad de Tommy Hilfiger Waste Nothing and Welcome All (no desperdiciar nada y dar la bienvenida a todos), la tercera edición del programa se esfuerza por ampliar y apoyar a los empresarios negros, indígenas y de las personas de color (BIPOC) que trabajan para hacer avanzar sus comunidades y fomentar un futuro de la moda más inclusivo. Los consumidores también están invitados a participar y ayudar a juzgar las presentaciones.

“El evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge pone de relieve a los empresarios que ponen su corazón y su alma para lograr un impacto social positivo en nuestra industria”, afirmó Tommy Hilfiger. “Este año, queremos mostrar una gama aún más diversa de perspectivas, ideas y comunidades apoyando a los empresarios BIPOC. Tenemos la responsabilidad de impulsar el cambio en el panorama de la moda, y me siento honrado de promover nuestro compromiso con la inclusión y la representación equitativa a través del próximo evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge”.

Se invita a las empresas interesadas a presentar propuestas de proyectos que se centren en la creación de una cadena de valor de la moda más inclusiva. Los solicitantes se reducirán a seis finalistas a los que se invitará a desarrollar sus planes de proyecto de forma virtual con el apoyo de Tommy Hilfiger y de expertos externos en la materia. Con la formación de un entrenador de campo experimentado, los finalistas presentarán su concepto final a un prestigioso panel de jurados y a un público asociado en el evento final mundial del evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge que se celebrará a principios de 2022.

En un intento por fomentar sus ambiciones de inclusión, Tommy Hilfiger ha extendido una invitación a los consumidores para que se unan como jueces de los consumidores y ayuden a decidir los finalistas de este año. Los jueces de los consumidores se encargarán de reducir la cantidad de finalistas de 200 a 50, y cada uno de ellos recibirá al menos cuatro solicitudes para ser juzgados a través del micrositio en línea de la marca. Las solicitudes para convertirse en juez de los consumidor pueden hacerse a través de https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ y se cierran el 8 de febrero.

Los siguientes premios del programa se han incrementado con respecto a años anteriores, proporcionando a los ganadores el financiamiento y el conocimiento para hacer crecer su idea comercial:

Un total de €200.000 entre los ganadores y la posibilidad de un premio adicional de €15.000 por ganar el “Voto favorito del público”

Una mentoría de un año con los expertos internos de Tommy Hilfiger

Un lugar en el Programa de emprendimiento social del INSEAD (ISEP)

Un año de mentoría del INSEAD

“Si bien la industria de la moda ha dado pasos positivos hacia una mayor inclusión y diversidad, aún queda mucho por hacer”, afirmó Martijn Hagman, CEO de Tommy Hilfiger Global. “A través del evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, estamos fomentando nuestro compromiso hacia la representación y la diversidad y ayudando a impulsar los cambios que más queremos y necesitamos ver”.

La misión de Tommy Hilfiger es convertirse en una empresa de moda que no desperdicia nada y que da la bienvenida a todos; una empresa líder de estilo de vida de diseño sostenible a través de la forma en que crea su producto, gestiona sus operaciones y se conecta con sus comunidades y partes interesadas. Puede encontrar más información sobre la trayectoria de sostenibilidad de Tommy Hilfiger, impulsada por la estrategia Forward Fashion de PVH en https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Puede obtener más información sobre el evento Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluida la forma de presentar la solicitud, en https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Se invita a los amigos y seguidores de la marca a que se unan a la conversación en los medios sociales utilizando #TommyHilfiger y @TommyHilfiger.

# # #

Acerca de Tommy Hilfiger

Con una cartera de marcas que incluye TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger es uno de los principales grupos de diseñadores de estilos de vida más reconocidos del mundo. Se centra en el diseño y marketing de prendas de vestir personalizadas y prendas deportivas de alta calidad para hombres, prendas de colección y deportivas para mujeres, prendas para niños, colecciones de vaqueros, ropa interior (que incluye ropa, prendas para dormir y para estar en casa), calzado y accesorios. Mediante licencias selectas, Tommy Hilfiger ofrece productos de estilo de vida complementarios como gafas de sol, relojes, fragancias, prendas deportivas (golf y natación), marroquinería, artículos para el hogar y equipaje. La línea de productos TOMMY JEANS consiste en prendas vaqueras y calzado para hombres y mujeres, accesorios y fragancias. Los artículos de las marcas TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS están disponibles para los consumidores de todo el mundo a través de una extensa red de tiendas minoristas de TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS en tiendas líderes especializadas y grandes almacenes, minoristas selectos en línea y en tommy.com.

Acerca de PVH Corp.

PVH es una de las empresas de moda y estilo de vida más admiradas del mundo. Impulsamos marcas que impulsan la moda, para siempre. Nuestra cartera de marcas incluye las icónicas marcas de Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga y Geoffrey Beene, así como la marca íntima de True&Co. centrada en lo digital. Comercializamos una variedad de productos con estas y otras marcas de propiedad y licencia conocidas a nivel nacional e internacional. PVH tiene más de 40.000 asociados que operan en más de 40 países y $9.900 millones de ingresos anuales. Ese es el poder de nosotros. Ese es el poder de PVH.

Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.