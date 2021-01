Tommy Hilfiger invite les entrepreneurs sociaux à participer au Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], a le plaisir d'annoncer que les inscriptions pour la troisième édition du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge sont ouvertes à partir du 6 janvier et jusqu’au 8 mars 2021. Le programme mondial vise à promouvoir les startups entrepreneuriales et les scaleups qui développent des solutions ayant un impact social positif sur le paysage de la mode. Depuis sa création en 2018, le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a attribué 350 000 € à des entrepreneurs qui défendent leurs idées et s'engagent à conduire le changement au sein de leurs communautés. S'appuyant sur la vision de durabilité de Tommy Hilfiger, qui consiste à « Ne rien gaspiller et accueillir tout le monde », la troisième édition du programme vise à accompagner et à accroître le nombre d’entrepreneurs issus des communautés noires, indigènes et de couleur (BIPOC) qui œuvrent à l’amélioration de leurs communautés et encouragent une mode future plus inclusive. Les consommateurs sont également invités à s'impliquer et à participer à l’évaluation des candidatures.

« Le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge met en lumière les entrepreneurs qui se consacrent corps et âme à la production d’un impact social positif au sein de notre industrie », a déclaré Tommy Hilfiger. « Cette année, nous souhaitons mettre en avant un éventail de perspectives, d'idées et de communautés encore plus diversifié en collaborant avec des entrepreneurs issus des communautés noires, indigènes et de couleur. Une de nos responsabilités est de favoriser un changement dans le paysage de la mode, et je suis honoré de poursuivre notre engagement en faveur de l'inclusivité et de la représentation égalitaire à travers le prochain Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge. »

Les entreprises intéressées sont invitées à soumettre des propositions de projet suscitant une chaîne de valeur des acteurs de la mode plus inclusive. Les participants se retrouveront au nombre de six finalistes et seront invités à développer virtuellement leurs plans de projet avec le soutien d’une équipe d’experts Tommy Hilfiger et extérieurs spécialisés. Grâce à un accompagnement confirmé dans la préparation de leur pitch, les finalistes présenteront leur concept définitif à un jury prestigieux et à un public associé lors de l'événement final mondial du Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge qui se déroulera début 2022.

Dans le but de promouvoir sa volonté d’inclusivité, Tommy Hilfiger a invité les consommateurs à se joindre en tant que consommateurs juges afin de contribuer à la sélection des finalistes de cette année. Les consommateurs juges seront chargés de réduire le nombre de finalistes de 200 à 50 et chacun recevra au moins quatre candidatures à évaluer via le microsite en ligne de la marque. Les candidatures pour devenir consommateur juge peuvent être déposées via le site https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/, la date limite de soumission est le 08 février.

Les prix du programme suivants ont été améliorés par rapport aux années précédentes, offrant aux lauréats le financement et les connaissances nécessaires afin de développer leur concept commercial :

Un total de 200 000 € attribués entre les lauréats et une chance de remporter un prix supplémentaire d’un montant de 15 000 € pour le « Vote favori du public »

Un mentorat d’un an avec des experts internationaux de Tommy Hilfiger

Une place dans le Programme d’entreprenariat social de l’INSEAD (ISEP)

Un mentorat d’un an avec l'INSEAD

« Bien que l'industrie de la mode ait pris des mesures positives afin de devenir davantage inclusive et diversifiée, il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Martijn Hagman, PDG de Tommy Hilfiger Global. « À travers le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, nous renforçons notre engagement envers la représentation et la diversité et permettons la conduite des changements que nous désirons et avons le plus besoin d’observer. »

La mission de Tommy Hilfiger est de devenir une société de mode qui ne « gaspille rien et accueille tout le monde » ainsi qu'une société créatrice d’art de vie leader engagée à la durabilité à travers la manière dont elle crée ses produits, gère ses affaires et connecte avec les communautés et les parties prenantes. Pour de plus amples informations sur la démarche de durabilité de Tommy Hilfiger soutenue par la stratégie Forward Fashion de PVH, veuillez consulter : https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

D'autres informations sur le Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge et sur les conditions de participation sont disponibles ici : https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Les amis de la marque et ceux qui la suivent sont invités à se joindre à la conversation sur les médias sociaux par le biais de #TommyHilfiger et @TommyHilfiger.

# # #

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH est l'une des entreprises de mode et de lifestyle les plus admirées au monde. Nous soutenons des marques qui font avancer la mode, pour de bon. Notre portefeuille de marques comprend l'emblématique Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga et Geoffrey Beene ainsi que la marque de sous-vêtements True&Co. axée sur le numérique. Nous commercialisons par ailleurs toute une gamme d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale. PVH compte plus de 40 000 associés actifs dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 9,9 milliards de dollars. Voilà ce que représente PVH.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.