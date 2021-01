Tommy Hilfiger invita gli imprenditori sociali a partecipare alla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, una società del gruppo PVH Corp. [NYSE: PVH], è lieto di annunciare che dal 6 gennaio all'8 marzo 2021 sarà possibile presentare la propria candidatura per la terza edizione della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge . Obiettivo del programma mondiale è supportare le attività imprenditoriali start-up e scale-up che sviluppano soluzioni dall'impatto sociale positivo nel panorama della moda. Dal suo debutto nel 2018, la Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge ha assegnato 350.000 euro ai professionisti che difendono ciò in cui credono e si impegnano per promuovere il cambiamento nelle loro comunità. Guidata dalla visione in materia di sostenibilità di Tommy Hilfiger, Waste Nothing and Welcome All, la terza edizione del programma punta a potenziare e supportare l'imprenditoria nera, indigena e di colore (BIPOC) che si impegnano per il progresso delle comunità in cui operano e per un futuro più inclusivo nel mondo della moda. Anche i consumatori sono invitati a partecipare e a valutare le proposte in concorso.

"La Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge punta i riflettori sugli imprenditori che si impegnano col cuore e con l'anima per generare un impatto sociale positivo nel nostro settore", ha dichiarato Tommy Hilfiger. "Quest'anno vogliamo mettere in vetrina una serie ancor più diversificata di prospettive, idee e comunità tramite il supporto degli imprenditori BIPOC. Siamo responsabili per la promozione del cambiamento in tutto il settore e sono onorato di rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso l'inclusività e la pari rappresentatività con la nuova edizione della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge.”

Le aziende interessate possono presentare proposte di progetti incentrate sulla creazione di una catena di valore più inclusiva per l'industria della moda. Tra tutti i candidati verrà selezionata una rosa di sei finalisti, che saranno poi invitati a sviluppare virtualmente le loro proposte con l'aiuto di esperti, sia dell'azienda che esterni. Dopo il training con un tutor di vasta esperienza, i candidati selezionati presenteranno il loro concept finale a una prestigiosa giuria e al relativo pubblico all'evento finale mondiale della Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, previsto per i primi del 2022.

Per ampliare l'ambizioso obiettivo verso l'inclusività, Tommy Hilfiger invita i privati a proporre la propria candidatura per la giuria di consumatori e contribuire alla selezione dei finalisti di quest'anno. La giuria di consumatori dovrà scegliere 50 finalisti tra 200 candidati; a ciascuno saranno inviate almeno quattro proposte da valutare tramite il microsito online del brand. Le candidature per entrare a far parte della giuria di consumatori possono essere inviate, entro la data dell'8 febbraio, tramite la pagina https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

I premi in programma sotto riportati sono più cospicui rispetto agli anni precedenti, in modo da fornire ai vincitori il supporto finanziario e il bagaglio di conoscenze necessari per la crescita delle loro idee di business:

Complessivamente, ai vincitori andranno 200.000 euro e la possibilità di aggiudicarsi un ulteriore premio da 15.000 euro per la categoria "Preferito dal voto del pubblico"

Una mentorship di un anno con gli esperti globali che collaborano con Tommy Hilfiger

Un posto nel programma INSEAD per l'imprenditoria sociale (ISEP)

Una mentorship INSEAD di un anno

"Il mondo della moda ha ottenuto risultati positivi verso l'inclusione e la diversità, ma resta ancora tanto da fare", ha dichiarato Martijn Hagman, CEO di Tommy Hilfiger Global. "Grazie alla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, stiamo approfondendo ulteriormente il nostro impegno verso la rappresentatività e la diversità e aiutiamo a promuovere i cambiamenti che più vogliamo, e dobbiamo, vedere".

La missione di Tommy Hilfiger è diventare un brand della moda che elimina gli sprechi e coinvolge tutti, secondo il motto Waste Nothing and Welcome All; una società leader nello stile di vita del design sostenibile grazie al modo in cui crea i prodotti, gestisce le attività e si connette con comunità e parti interessate. Per ulteriori informazioni sul percorso di Tommy Hilfiger verso la sostenibilità, basato sulla strategia Forward Fashion di PVH, visitare la pagina https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Ulteriori informazioni sulla Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, tra cui le modalità di partecipazione, sono disponibili alla pagina: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Appassionati e follower del brand sono invitati a partecipare alla conversazione sui social con #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

