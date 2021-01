Tommy Hilfiger Convida Empreendedores Sociais a Participarem do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Tommy Hilfiger, que é de propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], sente o prazer de anunciar que os inscrições para a terceira edição do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge estarão abertas de 6 de janeiro a 8 de março de 2021. O programa mundial visa apoiar o início de atividades empresariais e empresas em estágio de expansão que desenvolvem soluções a ter um impacto social positivo no cenário da moda. Desde sua criação em 2018, o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge premiou com € 350.000 empreendedores que defendem aquilo em que acreditam e estão comprometidos em fomentar a transformação em suas comunidades. Baseado na visão de sustentabilidade de Tommy Hilfiger em Não Desperdiçar Nada e Dar as Boas-Vindas a Tudo, a terceira edição do programa visa ampliar e apoiar empreendedores negros, indígenas e de cor (BIPOC) que estão trabalhando para o avanço de suas comunidades e a promoção de um futuro da moda mais inclusivo. Consumidores também são convidados a se envolver e ajudar a julgar as candidaturas.

"O Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge destaca os empreendedores que estão comprometidos em causar um impacto social positivo em nosso setor", disse Tommy Hilfiger. "Este ano, queremos mostrar uma gama ainda mais diversificada de perspectivas, ideias e comunidades, ao apoiar os empreendedores BIPOC. Temos a responsabilidade de estimular mudanças em todo o cenário da moda e estou honrado em dar sequência a nosso compromisso com a inclusão e representação igualitária através do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge."

As empresas interessadas são convidadas a enviar propostas de projetos que visem a criação de uma cadeia de valor da moda mais inclusiva. Os candidatos serão limitados a seis finalistas, que serão convidados a desenvolver seus planos de projeto virtualmente com o apoio de Tommy Hilfiger e especialistas externos no assunto. Com o treinamento de um treinador de lançamento experiente, os finalistas irão apresentar seu conceito final a um júri de prestígio e ao público associado no evento final internacional do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge a ser realizado no início de 2022.

Em uma tentativa de estimular suas ambições de inclusão, Tommy Hilfiger estendeu um convite aos consumidores para se unirem como Juízes de Consumidores e ajudar a definir os finalistas neste ano. Os Juízes de Consumidores serão encarregados de limitar os finalistas de 200 para 50, cada um sendo enviados pelo menos quatro formulários para julgar através do microsite online da marca. As inscrições para se tornar um Juiz de Consumidores podem ser feitas mediante https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/ que se encerram em 8 de fevereiro.

Os prêmios do programa a seguir tiveram um aumento em relação aos anos anteriores, oferecendo aos vencedores o financiamento e o conhecimento para fazer crescer sua ideia empresarial:

Um total de € 200.000 de premiação aos vencedores e uma chance de um prêmio adicional de € 15.000 por ganhar o "Voto Favorito do Público"

Uma mentoria de um ano com especialistas internos globais da Tommy Hilfiger

Uma vaga no Programa de Empreendedorismo Social do INSEAD (ISEP)

Uma mentoria de um ano do INSEAD

"Embora o setor da moda tenha dado passos positivos para se tornar mais inclusiva e diversificada, ainda há muito a ser feito", disse Martijn Hagman, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global. "Através do Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, estamos estimulando nosso compromisso com a representação e diversidade e ajudando a impulsionar as transformações que mais desejamos e precisamos ver."

A missão da Tommy Hilfiger é se tornar uma empresa de moda que Não Desperdice Nada e Dê as Boas-Vindas a Tudo; uma empresa líder em estilo de vida de design sustentável através do modo como cria seu produto, administra suas operações e se conecta com suas comunidades e partes interessadas. Mais informação sobre a jornada de sustentabilidade de Tommy Hilfiger, que é impulsionada pela estratégia de Moda Avançada da PVH, pode ser encontrada em https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Mais informação sobre o Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, incluindo como se inscrever, está disponível aqui: https://responsibility.pvh.com/tommy/fashion-frontier-challenge/.

Amigos e seguidores da marca são convidados a participar de conversas nas redes sociais usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

