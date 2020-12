Die Black Eyed Peas ermutigen die Fans, über die Feiertage unter #PlayApartTogether im Rahmen der Social-Media-Kampagne bei Zynga mitzuspielen

Black Eyed Peas Encourage Fans to #PlayApartTogether for the Holidays In Social Campaign With Zynga

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)



Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führendes Unternehmen für interaktive Unterhaltung, arbeitet mit der international bekannten Band, den Black Eyed Peas, zusammen, um Positivität, Ermutigung und Hoffnung für die Feiertage zu teilen.

WAS:

Als Fortsetzung der preisgekrönten Initiative der Spielebranche #PlayApartTogether haben die Black Eyed Peas ermutigende Worte und Hoffnung für eine gesunde, sichere Weihnachtszeit aufgezeichnet. Das Gründungsmitglied der Grammy-preisgekrönten Gruppe, Taboo, hat persönliche Videos erstellt, die über das #PlayApartTogether-Netzwerk von mehr als 80 Videospielunternehmen weltweit geteilt werden und Licht, Wärme und den typischen Black Eyed Peas-Sound in diese seltsame Weihnachtszeit bringen. Black Eyed Peas-Sound in diese seltsame Weihnachtszeit bringen.

ZITAT:

„ #PlayApartTogether begann mit dem Versuch, das breite, engagierte Gaming-Publikum zu motivieren, um die Verbreitung von COVID-19 zu bekämpfen und gegenseitig aufeinander zu achten“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „ Wir sind so dankbar, dass die Black Eyed Peas, deren Einfluss auf die Kultur und Musik unermesslich ist, ihre Worte der Stärke und Inspiration in diese Bewegung einbringen, damit wir auf einem hohen Niveau in ein neues Jahr starten können. Bleiben Sie stark, bleiben Sie sicher und optimistisch und denken Sie daran, dass wir alle an einem Strang ziehen.“

HINTERGRUND:

#PlayApartTogether ist eine globale Initiative der Spielebranche, die körperlichen Abstand und andere wirksame Präventionsmaßnahmen im Kampf gegen COVID-19 für das massive globale Publikum von Spielern fördert. #PlayApartTogether, angeführt von Zynga und auf mehr als 60 teilnehmende Unternehmen angewachsen, bietet Spielern auf der ganzen Welt wichtige Informationen, Unterhaltungsangebote und Verbindungen auf Distanz.

UNTERSTÜTZENDES MATERIAL:

Unterstützendes visuelles Material verfügbar unter: http://bit.ly/PATHoliday

Über Zynga

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute haben mehr als eine Milliarde Menschen in Zynga-Franchises gespielt, darunter CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM und Zynga PokerTM. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf die Teilnahme der Black Eyed Peas an einer #PlayApartTogether-Initiative beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „Aussicht“, „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Das Erreichen oder der Erfolg der Angelegenheiten, auf die sich solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

