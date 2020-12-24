黑眼豆豆合唱團在Zynga社群媒體活動中鼓勵粉絲在這個假期#一起打電玩

--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：

人物：

全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)將與國際知名合唱團黑眼豆豆(Black Eyed Peas)合作，在這個假期分享正能量、鼓勵和希望。

事件：

作為屢獲殊榮的遊戲產業倡議#PlayApartTogether（一起打電玩）的延續，為了迎接健康、安全的假日季，黑眼豆豆合唱團錄製了一些鼓舞人心和充滿希望的寄語。該葛萊美獎得獎團體的創始成員Taboo還創作了個人影片，將透過全球80多家電玩公司組成的#PlayApartTogether網路與大家分享，為這個前所未有的假日季注入光明、溫暖以及黑眼豆豆的代表性風格。

評論：

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「起初，#PlayApartTogether是為了鼓動廣大活躍遊戲玩家防止新冠疫情的傳播和關愛他人而發起的行動。我們由衷地感謝黑眼豆豆合唱團，他們對文化和音樂有著不可估量的影響力，將為這項運動帶來充滿力量、鼓舞人心的寄語，讓我們昂首邁向新的一年。保持堅強、安全、樂觀，請記住大家一起併肩作戰。」

背景：

#PlayApartTogether是遊戲產業的全球倡議，鼓勵全世界廣大遊戲玩家能夠在抗疫行動中保持身體距離，並遵守其他重要的預防措施。#PlayApartTogether由Zynga領銜，參與公司數量增至60家以上，為全世界的玩家提供重要的資訊和娛樂方式，在保持身體距離的同時也能心意相通。

配套資源：

配套圖像資源請造訪：http://bit.ly/PATHoliday

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有分支機搆。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.zynga.com或在 Twitter、 Instagram、 Facebook或 Zynga網誌上關注Zynga。

前瞻性陳述

本新聞稿包含與黑眼豆豆合唱團參與#PlayApartTogether倡議等相關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含諸如「展望」、「預測 」、「計畫 」、「打算 」、「將 」、「預期 」、「相信 」、「目標 」、「期望 」等詞語，未來時態的陳述也一般具有前瞻性。這些前瞻性陳述所涵蓋事項的實現或成功涉及重大風險、不確定性和假設。這些前瞻性陳述是根據我們在此新聞稿發佈之時可獲知的資訊做出的，不可對其過分依賴。我們沒有義務更新此類陳述。有關這些風險、不確定性和假設的更多資訊，已在或將在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的公開文件中有更詳細地描述，其副本可從我們的投資人關係網站http://investor.zynga.com或SEC網站www.sec.gov獲得。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。