黑眼豆豆合唱团在Zynga社交媒体活动中鼓励粉丝在这个假期#一起打电玩

--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)：

人物：

全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)将与国际知名歌手黑眼豆豆合唱团(Black Eyed Peas)合作，在这个假期分享正能量、鼓励和希望。

事件：

作为屡获殊荣的游戏行业倡议#PlayApartTogether（一起打电玩）的延续，为了迎接一个健康、安全的假日季，黑眼豆豆合唱团录制了一些鼓舞人心和充满希望的寄语。该格莱美获奖团体的创始成员Taboo还创作了个人视频，将通过全球80多家电玩公司组成的#PlayApartTogether网络与大家分享，为这个前所未有的假日季注入光明、温暖以及黑眼豆豆的标志性风格。

评论：

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“ 起初，#PlayApartTogether是为了鼓动广大活跃游戏玩家为防止新冠疫情的传播和关爱他人而行动起来。我们由衷地感谢黑眼豆豆合唱团，他们对文化和音乐有着不可估量的影响力，将为这项运动带来充满力量、鼓舞人心的寄语，让我们昂首迈向新的一年。保持坚强、安全、乐观，请记住我们所有人都在并肩作战。”

背景：

#PlayApartTogether是游戏行业的一项全球倡议，鼓励全世界广大游戏玩家能够在抗疫行动中保持身体距离，并遵守其他重要的预防措施。#PlayApartTogether由Zynga牵头，参与公司数量增至60家以上，为全世界的玩家提供了重要的信息和娱乐方式，在保持身体距离的同时也能心意相通。

配套资源：

配套图像资源请访问：http://bit.ly/PATHoliday

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括：CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Merge Magic!™、Toon Blast™、Toy Blast™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有分支机构。如需了解更多信息，请访问 www.zynga.com或在 Twitter、 Instagram、 Facebook或 Zynga博客上关注Zynga。

前瞻性陈述

本新闻稿包含与黑眼豆豆合唱团参与#PlayApartTogether倡议等相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含诸如“展望”、“预测”、“计划”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“目标”、“期望”等词语，将来时态的陈述也一般具有前瞻性。这些前瞻性陈述所涵盖事项的实现或成功涉及重大风险、不确定性和假设。这些前瞻性陈述是基于我们在此新闻稿发布之时可获知的信息做出的，不可对其过分依赖。我们没有义务更新此类陈述。有关这些风险、不确定性和假设的更多信息已在或将在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的公开文件中有更详细地描述，其副本可从我们的投资者关系网站http://investor.zynga.com或SEC网站www.sec.gov获得。

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