Black Eyed Peas moedigen fans aan tot #PlayApartTogether voor de feestdagen in social media-campagne met Zynga

Black Eyed Peas Encourage Fans to #PlayApartTogether for the Holidays In Social Campaign With Zynga

WIE:

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), een wereldmarktleider op het gebied van interactief entertainment, werkt samen met de wereldberoemde band de Black Eyed Peas om positiviteit, aanmoediging en hoop voor de feestdagen te delen.

WAT:

Als vervolg op #PlayApartTogether, het bekroonde initiatief van de gamingindustrie, hebben de Black Eyed Peas hoopgevende en bemoedigende boodschappen opgenomen voor gezonde, veilige feestdagen. Taboo, stichtend lid van de met een Grammy bekroonde groep, heeft persoonlijke video’s gecreëerd die gedeeld zullen worden via het #PlayApartTogether-netwerk van meer dan 80 videogamebedrijven over de hele wereld om deze ongekende feestdagen te vullen met licht, warmte en de kenmerkende Black Eyed Peas-stijl.

CITAAT:

“ #PlayApartTogether begon als een initiatief om het omvangrijke, betrokken gamingpubliek op de been te brengen om te helpen de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en voor elkaar te zorgen,” zei Bernard Kim, President of Publishing bij Zynga. “ We zijn zeer dankbaar dat de Black Eyed Peas, wiens impact op de moderne cultuur en muziek onmeetbaar is, hun boodschap van kracht en inspiratie toevoegen aan onze campagne, zodat we het jaar op een hoge noot kunnen eindigen. Blijf sterk, blijf veilig en blijf optimistisch. En onthoud dat we samen sterker staan.”

ACHTERGROND:

#PlayApartTogether is een initiatief van de mondiale gamesindustrie dat het bewaren van fysieke afstand en andere krachtige preventieve maatregelen stimuleert onder het enorme wereldwijde gamingpubliek in de strijd tegen COVID-19. De campagne, waarin Zynga het voortouw neemt en die inmiddels meer dan 60 deelnemende bedrijven telt, heeft essentiële informatie, entertainment en verbondenheid op afstand verschaft aan gamers over de hele wereld.

ONDERSTEUNEND MATERIAAL:

Ondersteunend visueel materiaal is beschikbaar via: http://bit.ly/PATHoliday

Over Zynga

