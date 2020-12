Black Eyed Peas incentiva fãs a aderirem à iniciativa #PlayApartTogether durante a época de fim de ano em campanha de mídias sociais com a Zynga

Black Eyed Peas Encourage Fans to #PlayApartTogether for the Holidays In Social Campaign With Zynga

QUEM:

A Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder mundial em entretenimento interativo, está realizando uma colaboração com os artistas internacionalmente conhecidos do Black Eyed Peas para transmitir positividade, incentivo e esperança para a época de fim de ano.

O QUÊ:

Em continuidade à premiada iniciativa do setor de jogos #PlayApartTogether (Joguem juntos separados), o grupo Black Eyed Peas gravou palavras de incentivo e esperança para uma época de fim de ano saudável e segura. Taboo, membro fundador da banda vencedora do Grammy, criou vídeos pessoais que serão compartilhados na rede #PlayApartTogether de mais de 80 empresas de videogame de todo o mundo, levando luz, calor humano e o estilo único de Black Eyed Peas a este fim de ano diferente de qualquer outro.

CITAÇÃO:

“ #PlayApartTogether começou como um esforço para ativar o imenso e engajado público de jogos com o objetivo de ajudar a combater a disseminação da Covid-19 e cuidarmos uns dos outros”, comentou Bernard Kim, presidente editorial da Zynga. “ Somos muito gratos ao Black Eyed Peas que, com sua enorme influência na cultura e na música, está transmitindo sua mensagem de força e inspiração ao movimento para iniciarmos o novo ano em um clima positivo. Permaneçam fortes, seguros e otimistas, e lembrem-se que todos estamos nesta luta juntos.”

CONTEXTO:

#PlayApartTogether é uma iniciativa global do setor de jogos que incentiva o distanciamento físico e outras medidas preventivas eficazes na luta contra a Covid-19 entre o imenso público mundial de jogadores. Liderado pela Zynga e ampliado com a adesão de mais de 60 empresas participantes, #PlayApartTogether já proporcionou informações vitais, entretenimento e conexão com distanciamento físico a jogadores de todo o planeta.

MATERIAIS DE APOIO:

Materiais visuais de apoio estão disponíveis em: http://bit.ly/PATHoliday

Sobre a Zynga

