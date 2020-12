I Black Eyed Peas partecipano alla campagna social #PlayApartTogether in collaborazione con Zynga per incoraggiare i fan a giocare insieme a distanza

Black Eyed Peas Encourage Fans to #PlayApartTogether for the Holidays In Social Campaign With Zynga

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, sta collaborando con il gruppo musicale di fama mondiale, i Black Eyed Peas, per condividere positività, incoraggiamento e speranza in concomitanza con le festività natalizie.

COSA:

nel portare avanti la premiata iniziativa settoriale #PlayApartTogether, i Black Eyed Peas hanno registrato parole di incoraggiamento e speranza affinché il periodo natalizio si svolga all’insegna della buona salute e della sicurezza. Taboo, il membro fondatore del gruppo vincitore di diversi premi Grammy, ha creato video personali che verranno condivisi sulla rete #PlayApartTogether che conta oltre 80 società di videogiochi nel mondo, per portare luce, calore e l’inconfondibile stile dei Black Eyed Peas a questa stagione natalizia come nessun’altra.

CITAZIONE:

“ #PlayApartTogether è nata come iniziativa finalizzata ad attivare il coinvolgimento della vasta comunity di giocatori per arrestare la diffusione di COVID-19 e prendersi cura gli uni degli altri” ha spiegato Bernard Kim, Presidente della divisione editoriale presso Zynga. “ Siamo estremamente grati che i Black Eyed Peas, il cui impatto sulla cultura e sulla musica è incommensurabile, stiano contribuendo a questo movimento con messaggi di incoraggiamento e ispirazione per accogliere il nuovo anno con ottimismo. Non perdetevi d’animo, restate al sicuro e rimanete ottimisti, e ricordate che questa è una lotta che stiamo combattendo tutti insieme.”

INFORMAZIONI CONTESTUALI:

#PlayApartTogether è un’iniziativa di portata globale lanciata dal settore del gaming che incoraggia l’estesissima comunità globale di giocatori a praticare il distanziamento fisico e altre efficaci misure preventive per la lotta al COVID-19. L’iniziativa #PlayApartTogether lanciata da Zynga, cui hanno aderito ad oggi più 60 società, ha divulgato informazioni di vitale importanza a giocatori in tutto il mondo offrendo loro intrattenimento e creando una connessione nel rispetto del distanziamento fisico.

RISORSE DI SUPPORTO:

risorse di supporto visive sono disponibili su: http://bit.ly/PATHoliday

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. A oggi, più di un miliardo di persone ha giocato alle serie di Zynga, tra cui CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!TM, Toon BlastTM, Toy BlastTM, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, sulle piattaforme social e sui dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, il quartier generale della società è ubicato a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Dichiarazioni di previsione

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di previsione concernenti, tra l’altro, la partecipazione dei Black Eyed Peas all’iniziativa #PlayApartTogether. Le dichiarazioni di previsione contengono spesso termini come “previsioni”, “stimato”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “obiettivo” e “aspettarsi” e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro costituiscono di norma dichiarazioni di previsione. La concretizzazione o il buon esito di quanto menzionato in tali dichiarazioni di previsione comportano rischi, incertezze e presupposti significativi. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni di previsione che sono basate sulle informazioni che ci risultano alla data della loro pubblicazione. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti sono o saranno descritti in termini più particolareggiati nei documenti pubblici da noi depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”), di cui si possono ottenere copie visitando il nostro sito Web dedicato alle Relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito Web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.