FM Logistic India e Welspun One Logistics Parks sottoscrivono un contratto per la locazione di un’area di 900.000 piedi quadrati nel parco di Bhiwandi

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--FM Logistic India, fornitore di servizi 3PL, ha sottoscritto un contratto per la locazione di un’area adibita a magazzino di approssimativamente 900.000 piedi quadrati presso lo stabilimento di Bhiwandi, lo stabilimento di punta di Welspun One Logistics Parks con un’area di 110 acri e un valore di 9 miliardi di rupie indiane ubicato a Mumbai, India.

Tale contratto di locazione doterà FM Logistic India di uno spazio di stoccaggio dedicato di primo livello per servire l’area metropolitana di Mumbai, uno dei principali micro-mercati dell’India, che conta 26 milioni di consumatori. L’operatore 3PL fornisce al momento servizi di stoccaggio e distribuzione per numerosi settori, tra cui: beni di consumo a movimentazione rapida (fast-moving consumer good, FMCG), alimenti, vendita al dettaglio, settore automobilistico, beni di consumo durevoli, commercio elettronico, ingegneria, telecomunicazioni, settore farmaceutico. A seguito della stipula di questo contratto, FM Logistic India disporrà complessivamente di un’area adibita a magazzino di 7 milioni di piedi quadrati in India.

Il dottor Alexandre Amine Soufiani, MD, di FM Logistic India, ha commentato: “Ci adoperiamo allo scopo di offrire ai nostri clienti la migliore infrastruttura di stoccaggio in assoluto, ponendo particolare enfasi sullo sviluppo sostenibile. La nostra collaborazione con Welspun One Logistics Parks ci aiuterà a migliorare ancor più i servizi da noi offerti ai nostri stimati clienti. Questa struttura all’avanguardia ci permetterà di offrire un ambiente di lavoro salubre e sicuro ai nostri collaboratori e una connettività più rapida ai principali mercati di consumo per i nostri clienti.”

Anshul Singhal, amministratore delegato di Welspun One Logistics Parks ha dichiarato: “Welspun One è impegnata a soddisfare le esigenze locali dei propri clienti attraverso soluzioni configurate in modo tale da garantire il massimo livello di conformità, sicurezza, efficienza operativa e innovazione. Siamo molto lieti di collaborare con una società di fama mondiale come FM Logistic, i cui valori sono allineati ai nostri in termini di importanza prioritaria attribuita alla qualità, al soddisfacimento delle esigenze dei clienti e all’eccellenza costante nell’ambito di una vision a lungo termine.”

Quello di Bhiwandi a opera di Welspun One sarà il progetto edile di questo genere più grande che sia mai stato intrapreso e con un collegamento eccellente alla città di Mumbai, data l’ubicazione ottimale ai fini dell’evasione di un elevato volume di ordini. Concepito per l’offerta ai locatari di soluzioni end-to-end con ampie zone di carico, parcheggio adeguato e altre dotazioni di prim’ordine, la struttura logistica di primo livello è stata sviluppata in conformità ai massimi standard del settore, con edifici ad elevate caratteristiche tecniche e in piena conformità alle norme vigenti e a rigorosi standard di sicurezza.

Welspun One Logistics Parks sta inoltre ultimando le trattative per un’area aggiuntiva di 1,5 milioni di piedi quadrati con altre imprese di e-commerce e 3PL per il proprio parco di Bhiwandi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.