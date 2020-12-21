Germitec的同類首創UV-C超音波探頭高強度消毒系統Hypernova Chronos榮獲久負盛名的蓋倫獎

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Germitec的Hypernova Chronos榮獲2020年蓋倫獎「最佳醫療儀器獎」，蓋倫獎被視為生物製藥研究和醫學技術研究領域的諾貝爾獎。

Germitec是設計用於超音波探頭的UV-C高強度消毒系統的全球醫療保健領導者，從安全性、時間和責任方面根本性地簡化了醫療保健專業人員的生活。公司的Hypernova Chronos™系統榮獲2020年蓋倫獎「最佳醫療儀器獎」，這是一項以光子替代化學品的突破性專利技術。迄今為止，它仍是唯一的不含化學品高強度消毒系統，用於對不同患者之間使用的超音波探頭進行消毒。該獎項旨在表彰全球改善人類狀況的卓越科學創新。

Hypernova Chronos突破性技術已積極改變了女性健康(IVF)、放射科暨影像科、泌尿科、門診/日間手術、重症監護和意外暨急診科患者之間超音波探頭去汙的臨床工作流程實務。該技術正在降低醫療保健相關感染(HAI)的風險，每年估計有5%至10%的住院患者面臨此風險，導致顯著的病損率和死亡率。嚴格測試顯示，其可殺死人類乳頭瘤病毒的第16號和第18號高風險癌症株，為患者提供額外的安全性，該病毒是70%的子宮頸癌和其他肛門生殖器癌症的元兇。若干研究已從科學角度顯示，在盆腔超音波檢查中，當HLD並非標準做法時，存在潛在的交叉感染風險。

Germitec行政總裁Clement Deshays表示：「我們對此項殊榮感到榮幸。此次獲獎不僅彰顯了Hypernova Chronos的高強度消毒突破性技術，而且表彰了協同開發並將其推向市場的無與倫比的團隊。該創新有望產生重大影響，因為它可以大幅降低病原體的交叉感染風險，這些病原體透過探頭在不同患者之間的反復使用導致交叉感染。這項創新技術積極改變了患者之間超音波探頭消毒的臨床工作流程實務，特別是對於女性健康(IVF)、放射科/影像科，以及急診、重症監護或復蘇科室超音波引導下的檢查和肺部超音波檢查。」

關於Hypernova Chronos

Hypernova Chronos以超過15年的設計和開發醫院衛生系統為後盾，從安全性、時間和責任方面根本性地簡化醫療保健專業人員的生活，正以針對無縫高強度消毒流程(HLD)的更快、更簡單、更潔淨的工作流程替代浸漬化學濕巾、浸泡站和過氧化氫噴霧。Hypernova Chronos的90秒HLD超快周轉時間、數位可追溯性和無化學品系統正在改變臨床實務，使UV-C HLD成為所有醫院科室和診所的醫護標準。

Hypernova Chronos已在全球超過35個國家獲得核准，現正進一步擴展到亞洲、中東、歐洲和美洲各地區。

關於Germitec

Germitec®致力於面向醫院衛生的一流創新設計，因發明用於非發光醫療設備Hypernova Chronos和Antigermix E1後處理的紫外線高強度消毒(UV-C HLD)而聞名。UV-C產品專為速度、簡單、高效、環保責任、安心和您而設計。

它們使醫務人員能夠改變臨床實務，在降低交叉感染風險方面擁有出色表現，進而提高患者醫護品質。

如需瞭解更多資訊，請造訪https://germitec.com/germitec-chronos-wins-prix-galien-award-best-medical-device-2020/

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