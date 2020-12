Purpose Investments dépasse la barre des 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, fait un don à Deuxième Récolte et s'engage à faire du bénévolat pour célébrer ce cette étape

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Purpose Investments Inc. (« Purpose »), une société de gestion d'actifs innovatrice et division d'investissement de Purpose Financial, est heureuse d'annoncer que ses actifs sous gestion (ASG) ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars, marquant une étape importante de ses huit années d’histoire. Dans les douze derniers mois seulement, les actifs sous gestion de l'entreprise ont augmenté de plus de 25 pourcent (en date du 15 décembre 2020).

« Lorsque nous avons fondé Purpose, nous avons décidé de mesurer notre succès par le bonheur de nos clients, et non par le nombre d'actifs que nous gérions, déclare Som Seif, chef de la direction et fondateur de Purpose Financial. Notre équipe, ainsi que les produits de Purpose Investments, ont aidé et continueront d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers, et ce, en suivant nos principes, à la fois en termes de gestion proactive des risques, de résultats significatifs, de durabilité et de transparence. Nous sommes fiers de cette étape importante pour nos actifs sous gestion, car elle reflète le fait que nous ayons un impact positif sur nos clients et sur leurs expériences d’investissement. »

Depuis son lancement en 2012, Purpose Investments a été guidée par ses principes fondamentaux. Elle a gagné son succès grâce à son dévouement, son approche de la gestion des risques, ses stratégies d'investissement axées sur les résultats, son accessibilité, sa transparence et sa durabilité. Ces principes reflètent clairement la croyance de Purpose dans la nécessité de penser différemment afin d’avoir un impact durable auprès des investisseurs, mais aussi sur le secteur de la gestion d'actifs en lui-même.

« Si nous générons du succès pour les investisseurs, c’est en nous souciant des mêmes choses qu’eux, poursuit M. Seif. Non seulement nous proposons une manière différente de penser l’investissement, mais nous montrons aussi comment une société d’investissement moderne peut découvrir différentes manières de penser. En fin de compte, nous créons les types d’expérience d’investissement que nous souhaiterions recevoir nous-mêmes. Et chaque fois que nous entreprenons de créer un nouveau produit ou bien d’améliorer nos processus d’investissement existants, nous confrontons nos idées à nos principes afin de nous assurer que ce que nous cherchons à réaliser est bien dans le meilleur intérêt de nos clients. »

Parce qu’elle accorde la priorité aux clients, Purpose est une cheffe de file dans le secteur de la gestion d'actifs, offrant des innovations significatives et des « premières » dans ce secteur. Purpose a été la première sur le marché canadien à offrir de véritables solutions de rechange liquides, des fonds négociés en bourse (FNB) de catégorie de société, des FNB de comptes d’épargne à intérêt élevé, ainsi que des stratégies d’actions structurées permettant de générer des notations structurées, pour n’en nommer que quelques-uns. Purpose a également été parmi les premières sociétés de gestion d'actifs au monde à mettre en œuvre une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) unifiée, comme étant un élément central de tous ses processus d'investissement.

« Nous sommes impatients de tirer parti de nos réalisations et d’élargir notre position de leader et d’innovateur dans l'industrie grâce à un dévouement à une réussite sans faille. Nous croyons vraiment que le meilleur reste à venir et nous nous préparons à nous lancer dans plusieurs efforts importants au cours de l'année à venir, y compris l'innovation dans les solutions de retraite et les actifs privés, tout en améliorant encore nos capacités existantes de gestion des risques », ajoute M. Seif.

Dans le cadre de cette réalisation importante, Purpose Investments fera un don de 100 000 $ à Deuxième Récolte (Second Harvest), la plus grande organisation caritative de sauvetage alimentaire au pays. De plus, l'équipe Purpose s'engage à contribuer à hauteur d’au moins 1 000 heures de bénévolat auprès de différents organismes de bienfaisance et d’organisations dans nos communautés.

« Nous avons toujours cru en tant qu’entreprise et en tant qu’équipe qu’il était important de redonner à la communauté. Cette étape nous a donné l’occasion de nous réengager envers cet objectif, surtout à un moment où nos organisations communautaires ont plus que jamais besoin d’aide, commente M. Seif. Nous voyons cela comme bien plus qu’une simple contribution financière : il s'agit de retrousser nos manches et de faire notre part. Nous croyons qu'en mettant notre temps et nos efforts dans nos communautés, nous investissons dans la compassion et la gentillesse avec nos voisins, dont beaucoup ont malheureusement besoin d’une aide supplémentaire en cette période difficile. »

« Deuxième Récolte est ravi de s'associer à Purpose Investments au cours des quatre prochaines années pour aider à réduire le gaspillage alimentaire tout en nourrissant les personnes dans le besoin, ajoute Lori Nikkel, chef de la direction de Deuxième Récolte. Plus que jamais, les partenariats comme celui-ci sont essentiels pour garantir la durabilité de notre travail. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Purpose Investments pour leur engagement à soutenir nos communautés en cette période de grand besoin. »

Principes fondamentaux de Purspose Investments

Les résultats avant le référencement dans l’industrie : Il ne s’agit pas de surpasser les ceux qui font référence. Nous soutenons nos clients dans leur réussite en se basant sur les succès individuels qui comptent pour eux. Notre équipe de professionnels de l’investissement a tout vu, nous savons donc que les résultats à long terme sont plus significatifs que les mesures à court terme.

Une protection proactive contre les risques : nous protégeons nos clients contre les risques en réalisant chaque étape avec soin. Nous savons tous que les marchés seront tantôt haussiers, tantôt chuteront. Aucun de nous ne peut changer cela. Cependant, nous pouvons vous offrir plus de confort, tout au long du chemin.

Les FNB, toujours : une société de placement moderne n'a pas besoin de renier les rendements supérieurs pour assumer sa responsabilité sociale. Nous sommes l'une des premières entreprises au monde à intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance à la la façon dont nous construisons nos produits et gérons l'argent. Cela signifie que lorsque nous allouons des capitaux au nom de nos investisseurs, nous sommes en mesure de générer d’incroyables performances tout en soutenant les compagnies en lesquelles il croient.

Transparence et choix : nos stratégies d'investissement, les approches que nous prenons, ainsi que nos résultats sont à la vue de tous. Trouvez la stratégie qui vous convient le mieux : qu'il s'agisse d'un fonds commun de placement ou d’un FNB, nous sommes agnostiques, ce qui permet aux investisseurs de pouvoir choisir la manière dont ils souhaitent investir.

Le rapport qualité prix : se concentrer sur des résultats qui aient du sens, ainsi que sur la personne derrière l'investissement, font qu’une stratégie de qualité, in fine, en vaudra toujours la peine. Nous cherchons toujours à offrir à nos clients des tarifs attractifs et, plus important encore, nous savons que nos produits ont un prix juste pour la qualité de la stratégie qu'ils proposent et de la force des rendements qu'ils offrent.

Dans vos poches : en fin de compte, ce qui compte, ce sont les dollars qui se retrouvent dans les poches de nos clients. Nos fonds sont structurés pour maximiser l'efficacité fiscale, en utilisant des approches délicates, et éprouvées.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion d'actifs avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Purpose Investments se concentre sans relâche sur l'innovation, par et pour les clients, et propose une gamme de et produits d'investissement quantitatifs axés sur la gestion des risques et sur des résultats prédéfinis. Purpose Investments est une division de Purpose Financial, société axée sur la technologie et l’innovation dans le secteur des services financiers.

Pour plus d’informations sur Purpose Investments, son histoire, ses produits et son expertise, veuillez consulter www.purposeinvest.com

À propos de Purpose Financial

Purpose Financial est une société de services financiers indépendante, mettant un accent constant sur l'innovation, par et pour les clients, et délivrée à l’aide de solutions portées par la technologie. Dirigée par l’entrepreneur Som Seif, la société développe une plateforme de produits diversifiés visant à répondre aux segments du marché historiquement mal desservis. Les activités de Purpose Financial comprennent Purpose Investments, Purpose Advisor Solutions, Purpose Banking Solutions, qui comprend Thinking Capital et Ario, et Purpose Strategy & Innovation Labs, son groupe d'innovations fintech.

À propos de Deuxième Récolte

Deuxième Récolte est la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada et un organe mondial de réflexion dans ce domaine. Intervenant à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de la ferme au commerce de détail, Deuxième Récolte récupère les surplus de nourriture pour éviter leur rejet dans les décharges et ses conséquences environnementales. Depuis 1985, Deuxième Récolte a redistribué plus de 70 millions de kilos de nourriture et prévenu l’émission dans l’atmosphère de 262 millions de livres de gaz à effet de serre (119 000 tonnes). Avec le soutien de centaines d’entreprises, de fondations et des communautés, Deuxième Récolte récupère et livre suffisamment de nourriture pour offrir plus de 50 000 repas par jour dans un réseau en expansion constitué de plus de 1 500 organismes sociaux répartis dans l’ensemble du pays. Deuxième Récolte a également créé BouffeRécup.ca, une application et une plateforme en ligne gratuite qui relie les entreprises ayant des surplus de nourriture invendus à des organisations locales afin de protéger l’environnement et procurer une sécurité alimentaire. En réponse à la pandémie mondiale, Deuxième Récolte a pris la direction de la Food Rescue Canadian Alliance (FRCA), une alliance réunissant les secteurs public, privé et à but non lucratif pour assurer la distribution alimentaire aux personnes les plus vulnérables de nos communautés, d’un océan à l’autre. Pour en savoir plus, visitez https://secondharvest.ca.