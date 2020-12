Hypernova Chronos di Germitec conquista il prestigioso Prix Galien per l'innovativo sistema di disinfezione UV-C ad alto livello delle sonde a ultrasuoni

How Has the Hypernova Chronos Streamlined your HLD workflow

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Il Prix Galien, considerato l'equivalente del Nobel per la ricerca nel settore biofarmaceutico e delle tecnologie medicali, ha premiato Hypernova Chronos di Germitec nella categoria Miglior apparecchio medicale del 2020.

Germitec, leader mondiale in ambito sanitario nella progettazione di sistemi di disinfezione UV-C ad alto livello (HLD) per le sonde ecografiche, ha radicalmente semplificato la vita dei professionisti del settore in termini di sicurezza, tempistica e responsabilità. L'azienda ha conquistato il Prix Galien come Miglior apparecchiatura medicale 2020 per il suo sistema Hypernova Chronos™, una rivoluzionaria tecnologia brevettata che utilizza i fotoni invece dei prodotti chimici. A tutt'oggi è l'unico sistema di disinfezione ad alto livello a non richiedere prodotti chimici per la decontaminazione delle sonde a ultrasuoni tra una visita e la successiva. Il premio ottenuto riconosce l'eccellenza nell'innovazione scientifica che migliora la condizione umana nel mondo.

La rivoluzionaria tecnologia Hypernova Chronos ha migliorato le pratiche del flusso di lavoro clinico nella decontaminazione delle sonde ecografiche nei campi della salute femminile (IVF), radiologia e diagnostica per immagini, urologia, interventi ambulatoriali/in day hospital, terapia intensiva e Pronto soccorso. Permette di ridurre il rischio di infezioni correlate all'assistenza sanitaria (HAI), che secondo le stime colpiscono ogni anno il 5-10% dei pazienti ricoverati, con una conseguente morbilità e mortalità sostanziale. È una tecnologia rigorosamente testata per l'eliminazione dei ceppi cancerogeni 16 e 18 ad alto rischio del papillomavirus umano, causa del 70% dei tumori della cervice uterina e di altri tumori anogenitali, e offre quindi un maggior livello di sicurezza ai pazienti. Numerosi studi nell'ambito degli esami pelvici a ultrasuoni hanno scientificamente dimostrato ed evidenziato il potenziale rischio di infezioni crociate in caso di mancata adozione della disinfezione HLD come pratica standard.

"Questo prestigioso riconoscimento ci onora. È un premio che non mette in luce solo la rivoluzionaria tecnologia alla base di Hypernova Chronos nella disinfezione ad alto livello, ma anche il team eccezionale che ha lavorato per svilupparla e portarla sul mercato. Si tratta di un'innovazione che ha il potenziale di generare un impatto significativo nella riduzione al minimo del rischio di infezioni crociate da patogeni legati all'uso ripetuto delle sonde tra più pazienti", ha dichiarato Clément Deshays, CEO di Germitec. "Questa tecnologia innovativa ha cambiato in meglio le pratiche del flusso di lavoro clinico legate alla decontaminazione delle sonde a ultrasuoni tra pazienti, in particolare per quanto riguarda salute femminile (IVF), radiologia e diagnostica per immagini e il contesto delle procedure basate sugli ultrasuoni e degli esami polmonari ecografici in reparti come il Pronto soccorso, la Terapia intensiva o la Rianimazione".

Informazioni su Hypernova Chronos

Frutto di oltre 15 anni di progettazione e sviluppo di sistemi per l'igiene ospedaliera che hanno radicalmente semplificato la vita dei professionisti del segmento sanitario in termini di sicurezza, tempistica e responsabilità, Hypernova Chronos sostituisce i panni impregnati di prodotti chimici, le stazioni di immersione e il mix idrogeno-perossido con un flusso di lavoro più rapido, semplice e pulito, per processi di disinfezione ad alto livello (HLD) senza problemi. Il tempo di ciclo HLD superveloce, di 90 secondi, la tracciabilità digitale e il non utilizzo di prodotti chimici trasformano la pratica clinica e permettono a questa tecnologia UV-C HLD di affermarsi come standard di cura in tutti i reparti di ospedali e cliniche.

Hypernova Chronos è approvato in oltre 35 paesi del mondo e il suo uso è sempre più diffuso in regioni come l'Asia, il Medio Oriente, l'Europa e le Americhe.

Informazioni su Germitec

Germitec® è impegnata nella PROGETTAZIONE delle MIGLIORI innovazioni per l'igiene ospedaliera. È un'azienda famosa per aver inventato la Ultraviolet Light High Level Disinfection (UV-C HLD) per il riutilizzo di dispositivi medicali non lumen: Hypernova Chronos e Antigermix E1. I prodotti UV-C sono pensati per VELOCITÀ, SEMPLICITÀ, EFFICIENZA, ECORESPONSABILITÀ e TRANQUILLITÀ. E per VOI.

Le soluzioni dell'azienda permettono di portare a livelli OTTIMALI la pratica clinica nella riduzione del rischio di infezioni crociate, per una miglior qualità nella cura dei pazienti.

Ulteriori informazioni: https://germitec.com/germitec-chronos-wins-prix-galien-award-best-medical-device-2020/

