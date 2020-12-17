DNP的新型非接觸式透明螢幕可透過手的動作進行操作

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在Covid-19大流行繼續在全世界蔓延，人們對衛生和安全的意識不斷升高之際，Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKYO: 7912)開發出新型透明顯示幕，只需將手劃過運動感測器，即可以非觸摸方式操作。由於不需與游標直接接觸，新開發的螢幕可成為對抗Covid-19的措施之一。

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該透明螢幕附著一層液晶(LC)光線控制膜，可在單一螢幕上顯示各種視訊表現，從標準顯示到擴增實境(AR)效果，包括那些看起來像懸掛在空中的生動影像。

有關LC光線控制膜的更多資訊，請造訪：

https://www.dnp.co.jp/eng/news/detail/1191596_2453.html

有關在明亮位置使用的透明螢幕的更多資訊，請造訪：

https://www.dnp.co.jp/eng/news/detail/10158931_2453.html。

[背景]

隨著健康和安全意識升高，越來越多的用戶呼籲開發具有抗菌和抗病毒功能的產品，以及能以非接觸方式使用的產品。

同時，我們最近還看到了對擴增實境技術的高度關注，該技術可在現有真實世界資訊上人為地添加資訊來支援消費者的活動。為了因應這兩個方面的發展，DNP開發出非觸摸顯示幕，能夠表達AR驅動的空間效果以提升呈現的沉浸感。

該技術是成功組合以下各因素而達成的：1)用於偵測操作者動作的運動感測器，2)產生清晰影像的LC光線控制膜，和3)強化AR效果的透明螢幕。

[顯示功能]

內建運動感測器可偵測使用者和操作者的動作，並啟動整合在透明螢幕中的LC光線控制膜，就可以顯示更清晰的影像。

將手掌靠近螢幕會啟動感測器，這時會出現游標。然後可以透過手的動作，以非接觸方式操作游標，包括以食指向螢幕彎曲的動作來表示按一下螢幕按鈕，將手的動作轉為螢幕操作。

DNP專有的LC光線控制膜利用鍍膜技術來達成LC的精確鍍膜。並且，使用電力控制LC的方向，可以阻擋或透射光並具有高精確度，從而顯示各種清晰的影像。

DNP透明螢幕是使用先進的光學透鏡設計技術和精細成型技術，將精密透鏡應用於大型薄膜基板而製成的。

先讓整合的LC光線控制膜變得透明，然後在其上投影影像，就可以看到背景影像。這種方式可用於實現AR效果，讓影像看起來出現在空中。

[展望未來]

我們預期非接觸式透明螢幕可用於各種場景，例如自動販賣機和售票機，以及酒店和公司的服務台。此外，DNP將進一步開發LC光線控制膜和透明螢幕，並建議將非接觸式顯示器作為對抗傳染病的措施之一。

[關於DNP]

DNP是全球最大的綜合印刷公司之一，為全球約2萬家企業客戶提供多樣化的產品和服務組合。自1876年成立以來，我們一直推陳出新，打造新的產品和製程，並成功地整合專有的印刷和資訊科技，從而向各個領域擴張，包括包裝、裝飾材料、顯示元件和電子器件。DNP不斷挑戰新的業務領域，包括與環境、能源和生命科學相關的領域。我們的目標是開發和結合新科技，進而成為各種問題的主要解決方案提供商。

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