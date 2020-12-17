DNP的新型非接触式透明屏幕可通过手的动作进行操作

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在Covid-19大流行继续在全世界蔓延，人们对卫生和安全的意识不断增强之际，Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) (TOKYO: 7912)开发了一种新型透明显示屏，只需将手划过运动传感器，即可实现非触摸式操作。由于不需与光标直接接触，新开发的屏幕可成为对抗Covid-19的措施之一。

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该透明屏幕通过附着一层液晶(LC)光线控制膜，就可以在单个屏幕上显示各种视频表现，从标准显示到增强现实(AR)效果，包括那些看起来像悬挂在空中的生动图像。

有关LC光线控制膜的更多信息，请访问：

https://www.dnp.co.jp/eng/news/detail/1191596_2453.html

有关在明亮位置使用的透明屏幕的更多信息，请访问：

https://www.dnp.co.jp/eng/news/detail/10158931_2453.html。

[背景]

随着健康和安全意识的增强，越来越多的用户呼吁开发具有抗菌和抗病毒功能的产品，以及能以非接触方式使用的产品。

同时，我们最近还看到了对增强现实技术的高度关注，该技术可在现有真实世界信息上人为地添加信息来支持消费者的活动。为了应对这两个方面的发展，DNP开发了一种非触摸显示屏，能够表达AR驱动的空间效果以增强呈现的沉浸感。

该技术是通过对以下各因素的成功组合实现的：1)用于检测操作员动作的运动传感器，2)产生清晰图像的LC光线控制膜，和3)增强AR效果的透明屏幕。

[显示功能]

内置运动传感器可检测用户和操作员的动作，并通过激活集成在透明屏幕中的LC光线控制膜，就可以显示更清晰的图像。

将手掌靠近屏幕会激活传感器，这时会出现光标。然后可以通过手的动作以非接触方式操作光标，包括以食指向屏幕弯曲的动作来表示单击屏幕按钮，将手的动作转为屏幕操作。

DNP专有的LC光线控制膜利用镀膜技术来实现LC的精确镀膜。并且，通过使用电力控制LC的方向，可以高精度地阻挡或透射光，从而显示各种清晰的图像。

DNP透明屏幕是使用先进的光学透镜设计技术和精细成型技术将精密透镜应用于大型薄膜基板而制成的。

先让集成LC光线控制膜变得透明，然后在其上投影图像，就可以看到背景图像。这种方式可被用于实现AR效果，让图像看起来出现在空中。

[展望未来]

我们预计非接触式透明屏幕可用于各种场景，例如自动售货机和售票机，以及酒店和公司前台。此外，DNP将进一步开发LC光线控制膜和透明屏幕，并建议将非接触式显示器作为应对传染病的措施之一。

[关于DNP]

DNP是全球最大的综合印刷公司之一，为全球约2万家企业客户提供多样化的产品和服务组合。自1876年成立以来，我们一直在推陈出新，打造新的产品和工艺，并成功地整合专有的印刷和信息技术，从而向各个领域扩展，包括包装、装饰材料、显示组件和电子器件。DNP不断挑战新的业务领域，包括与环境、能源和生命科学相关的领域。我们的目标是通过开发和组合新技术，成为各种问题的主要解决方案提供商。

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