EURid annuncia i vincitori dei .eu Web Awards 2020 durante uno spettacolare evento online

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--I .eu Web Awards 2020 si sono conclusi ieri sera con una spettacolare celebrazione in video streaming dal Teatro Verdi di Pisa.

I cinque vincitori dell'attesissimo concorso .eu Web Awards di quest'anno sono:

Per la categoria Leaders: pairidaiza.eu (Belgio)

Per la categoria Rising Stars: openscan.eu (Germania)

Per la categoria Laurels: sintec-project.eu (Italia)

Per la categoria Better World: ecostructureproject.eu (Irlanda)

Per la categoria House of .eu: visititaly.eu (Italia)

Una menzione speciale è stata attribuita a:

"L'evento di quest'anno è stato davvero speciale. È stato molto difficile per la giuria prendere una decisione, poiché tutti i siti web dei finalisti erano fonte di ispirazione nella loro peculiarità. Siamo orgogliosi dell'incredibile successo di questo concorso. La serata di gala dei .eu Web Awards 2020 è stata ricca di sorprese e di performance straordinarie in onore dei partecipanti, dei finalisti e dei vincitori", ha commentato Giovanni Seppia, Responsabile delle Relazioni Esterne di EURid.

La serata di gala in versione web per il .eu, trasmessa in video streaming dal Teatro Verdi di Pisa il 16 dicembre 2020, ha visto la partecipazione di Sting, diciassette volte vincitore dei Grammy Awards, Miyoko Shida, l’Orchestra Women, Marta Orlandelli e la MM Dance Company.

Congratulazioni ai fantastici partecipanti di quest’anno e agli incredibili vincitori!

Informazioni su EURid

EURid è l’organizzazione no-profit che gestisce i domini di primo livello .eu, .ею e .ευ, a seguito di una gara d’appalto e di una nomina da parte della Commissione europea. EURid lavora con oltre 700 registrar accreditati. Nell'ambito del costante impegno per la sicurezza dei dati, EURid ha ottenuto la certificazione per lo standard di sicurezza ISO27001, nel 2013. EURid è inoltre registrata al Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che è espressione del suo impegno ambientale. EURid ha sede principale a Diegem (Belgio) e uffici regionali a Pisa (Italia), Praga (Repubblica Ceca) e Stoccolma (Svezia). Maggiori informazioni su: www.eurid.eu.