Deenova completa il re-branding e lancia il tour virtuale delle sue soluzioni di livello mondiale

Gaspar G. De Viedma, Vicepresidente di Deenova, dichiara: "Il team di vendita e marketing Deenova ha stabilito un nuovo standard di settore per la presentazione delle soluzioni di automazione della farmacia, configurabili automaticamente sul sito web aziendale, evidenziando i benefici basati sull'evidenze e l’approccio di tipo ROI. Nei miei 35 anni di esperienza nel settore sanitario e tecnologico, non ho mai assistito ad un tale rilancio, dimostrando ancora una volta la posizione di leader di mercato di Deenova.”

La tecnologia meccatronica error-free della D1 Series di Deenova, è la prima unica soluzione a circuito chiuso completamente automatizzata per la tracciabilità totale dei farmaci e delle forniture mediche, dalla prescrizione alla verifica a bordo letto. Comprende il robot All-in-1, l'unità di dispensazione All-in-1 Station, il carrello All-in-1 Trolley e infine Orbit, il software per la prescrizione elettronica e la gestione della micrologistica.

La D3 Series di Deenova, per il riconfezionamento e la dispensazione automatizzata di terapie personalizzate in dose unitaria, comprende Acced, il robot completamente autonomo, utilizzabile 24/7, che crea dosi unitarie a partire da blister di farmaci precedentemente caricati, e Astus, installato direttamente nei reparti, che permette lo stoccaggio e la somministrazione controllata di tutte le terapie farmacologiche.

La D8 Series di Deenova, complementare alla D1 Series di Deenova, gestisce la micrologistica ospedaliera e la tracciabilità totale delle forniture mediche. Include: Orbit, Checkin, Sentinel, Sentry e Frontier.

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso di farmaci e dispositivi medici, sempre e dovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova contribuiscono ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo errori di terapia e sprechi, consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione dei processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Visita il sito www.deenova.com per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.