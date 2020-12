Wakam stringe una partnership con Akur8, finalizzata a trasformare il loro processo di pricing dei prodotti assicurativi

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Wakam e Akur8 sono liete di annunciare il loro accordo, siglato nel mese di novembre 2020. Si tratta di una pietra miliare nel percorso di perfezionamento del processo di pricing di Wakam e che denota l’impegno di entrambe le società nel portare ad un livello superiore l’innovazione nel settore assicurativo.

Sviluppata specificamente per le società di assicurazione, la soluzione di Akur8 migliora il loro processo di determinazione dei prezzi automatizzando la modellazione del rischio e della domanda tramite una tecnologia proprietaria basata sull’intelligenza artificiale trasparente. I vantaggi essenziali per le società di assicurazione sono molteplici – una riduzione del tempo di modellazione che quindi abbrevierà il time-to-market, la produzione di modelli più predittivi, mantenendo al tempo stesso completo controllo e trasparenza dei modelli creati.

Wakam, la società di assicurazione digitale, rafforza con Akur8 la sua offerta di servizi per migliorare ulteriormente la collaborazione con i B-partner (broker, InsurTech, e-retailer, ecc.). Grazie a questa partnership, Wakam sarà in grado di offrire a questi player prodotti su misura ancora più performanti e funzioni di determinazione dei prezzi più mirate ed accurate con tempi di risposta ancora migliori, rafforzando la promessa di velocità e trasparenza.

A dimostrazione dell’impegno - portato avanti con successo – nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale e nel cogliere le opportunità che si presentano nel settore assicurativo, Wakam e Akur8 sono state inserite da FinTech Global nell’elenco delle 100 società InsurTech più innovative al mondo che nel 2020 stanno trasformando il settore assicurativo.

“Akur8 è molto lieta di annunciare questa partnership con Wakam, che darà loro accesso a tecnologie di pricing all'avanguardia, con l’obiettivo di offrire velocità e trasparenza ancora maggiori ai propri partner – valori che le nostre società condividono e appoggiano. Non possiamo che essere soddisfatti di stringere un accordo con una società innovativa come Wakam, per continuare a promuovere la trasformazione nel settore assicurativo”, commenta Samuel Falmagne, CEO di Akur8.

“Akur8 è la soluzione best-in-class per la determinazione dei prezzi. I risultati che abbiamo osservato durante la fase pilota parlano da soli – una riduzione drastica del tempo di modellazione ed un potere predittivo superiore dei modelli. Ne conseguiranno sia una riduzione del nostro time-to-market che un miglioramento della nostra accuratezza nella determinazione dei prezzi, creando un valore aggiunto sostanziale per i nostri partner e clienti finali, in un momento che richiede reattività e trasparenza ancora superiori”, spiega Joanna Chardon, Chief Product & Pricing Officer presso Wakam.

“Wakam e Akur8 sono entrambe impegnate a contribuire all’innovazione del settore assicurativo, concentrando i propri sforzi nel generare quanto più valore possibile dai dati per i nostri partner commerciali. Algoritmi trasparenti resi possibili dall’IA hanno svolto un ruolo determinante nella scelta di Akur8 e saranno utilizzati nei nostri processi fondamentali di determinazione dei prezzi. Un tale accordo ci consente di rimanere all’avanguardia nell’innovazione”, conclude Raphaël Pousset-Bougère, Chief Data Officer presso Wakam.

Informazioni su Wakam

Wakam crea soluzioni assicurative white-label, personalizzate per i suoi clienti e distributori in 13 paesi europei. Con un fatturato di 382 milioni di euro nel 2019, Wakam è una delle prime 20 società assicurative francesi nel ramo danni e responsabilità civile (Property & Casualty). Nel 2020 è stata inserita nell’elenco compilato dal Financial Times delle società europee in più rapida crescita, classificandosi prima nel gruppo delle 50 società con il fatturato più grande e superando tutte le compagnie di assicurazione europee. Con un forte impegno verso le sue responsabilità sociali, Wakam si sta evolvendo in una società mission-driven alla fine del 2020.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando il pricing dei prodotti assicurativi grazie ad una tecnologia trasparente basata sull’IA. A tal scopo ha sviluppato una soluzione esclusiva che automatizza la modellazione per le società di assicurazione mantenendo totale controllo ed una trasparenza completa dei modelli creati, come richiesto dalle autorità normative di tutto il mondo. Akur8 è l’unica soluzione presente sul mercato che riconcilia i campi dell'attuariato e del machine learning – consentendo l’ottimizzazione dei prezzi basati sul lifetime-value dei clienti per le società di assicurazione.

