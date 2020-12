AM Best Cambia la Perspectiva a Estable de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.

México, D.F.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha cambiado las perspectivas a estable de positiva y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” de Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (PCS) (Lima, Perú).

Las calificaciones de PCS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La modificación de las perspectivas a estable refleja el entorno económico turbulento en Perú, creado por la pandemia de COVID-19 que coloca desafíos futuros para la generación de negocio y reclamos relacionados con el COVID-19.

Las calificaciones de PCS también reflejan la fuerte participación de mercado de PCS en el mercado de seguros de Perú, así como su exhaustivo y bien diversificado programa de reaseguro. El panorama competitivo en Perú dentro de los mercados clave de la compañía, como seguros de auto, salud y vida, en un mercado con un número limitado de participantes, en comparación con mercados de seguros más desarrollados, continúa limitando las calificaciones en medio de la crisis económica actual.

PCS es la segunda aseguradora más grande de Perú con una participación de mercado de 26.2%. A octubre de 2020, la cartera de negocios de la compañía estaba compuesta 55% por seguros de vida y los seguros de no vida representando el 45% restante. Su matriz, Credicorp Ltd. [NYSE: BAP], es el mayor grupo financiero de Perú, con activos por USD 57 mil millones a diciembre de 2019.

A tres años de la consolidación de las operaciones de vida y daños en PCS, la compañía ha mantenido su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital Best (BCAR, por sus siglas en inglés). PCS también se beneficia de la mitigación de riesgos lograda a través de la diversificación y de su exhaustivo y bien diversificado programa de reaseguro con reaseguradores altamente calificados.

PCS ha mantenido un desempeño operativo adecuado, el segmento de vida ha contribuido al crecimiento con un incremento ligero en los beneficios pagados. No obstante, los resultados publicados a octubre de 2020 reflejan el impacto del COVID-19 en los beneficios pagados ligados a los seguros de vida, particularmente aquellos relacionados a planes de pensiones, impulsando el cambio en las perspectivas a estable. AM Best espera algunos desafíos futuros en la generación de negocio, sin embargo, las capacidades de gestión parecen ser capaces de limitar el impacto del COVID-19 en el portafolio a través de ajustes en la suscripción y apuntando a resultados técnicos positivos a lo largo de todos los segmentos principales.

Podrían tomarse acciones positivas de calificación si la compañía es capaz de mantener un desempeño de suscripción rentable de manera estable en medio del entorno comercial actual, mientras mantiene su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, medida por el BCAR.

Podrían tomarse acciones negativas de calificación si los resultados de suscripción de la compañía se debilitan a niveles que podrían erosionar el capital a niveles que ya no respalden el capital neto requerido para los riesgos que ha asumido la compañía.

