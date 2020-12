 AM Best affirme les Notations de Crédit de la Société Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière de B++ (Good) et la notation de crédit émetteur de « bbb » de la Société Centrale de Réassurance (SCR) (Maroc). Les perspectives de ces Notations de Crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la solidité du bilan de la SCR, qu’AM Best qualifie de solide, ainsi que sa solide performance opérationnelle, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d'entreprise appropriée.

La solidité du bilan de la SCR est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus élevé en fin d’année 2019, telle que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient de suffisance du capital de Best) et qui est soutenue par d'importantes plus-values latentes. La SCR continue de bénéficier d'une garantie explicite de l'État marocain. Toutefois, le coût associé à cette garantie a entraîné des distributions de dividendes élevés au principal actionnaire de la société, la Caisse de Dépôt et de Gestion, entreprise publique, limitant la génération organique de fonds propres au fil du temps. L'évaluation de la solidité du bilan reflète également l'exposition importante de la SCR aux risques économiques, politiques et liés aux systèmes financiers élevés du Maroc, avec plus de 95 % de ses actifs investis dans le pays.

Malgré des circonstances économiques difficiles, la SCR a continué à générer de solides bénéfices d'exploitation ces dernières années, enregistrant une rentabilité technique considérable et un bon niveau de revenus sur les placements. Le rendement moyen pondéré des capitaux propres de la société sur cinq ans (2015-2019) s'élève à 12,9 %. Sur la même période, le ratio combiné moyen pondéré de 90,3 % de la SCR pour la branche non-vie a bénéficié de la rentabilité de ses activités sur le marché national, ainsi que de la libération régulière des provisions provenant de son portefeuille d'affaires issues de la cession légale, qui est en run-off depuis 2014.

La SCR conserve un bon positionnement sur le marché marocain, avec une part de marché estimée à 50 % des primes cédées, ce qui reflète son rôle établi de réassureur national. L'introduction de nouvelles activités directes obligatoires sur le marché marocain, telles que l'assurance contre les catastrophes naturelles, et le développement d'un segment specialty lines, devraient à terme étayer la croissance de la SCR. Alors que la SCR souscrit la majorité de ses activités sur le marché national, elle poursuit également son développement à l’international, avec l'établissement de bureaux de représentation en Égypte, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. En 2019, le portefeuille international de la SCR représentait un quart du chiffre d’affaires total de la compagnie.

Selon AM Best, les capacités et le cadre de gestion des risques de l'entreprise de la SCR semblent appropriés compte tenu du profil de risques de la compagnie et de la complexité de ses opérations. Néanmoins, AM Best s'attend à ce que la SCR poursuive ses efforts pour renforcer ses capacités de gestion des risques et du capital et pour intégrer pleinement ses initiatives de gestion des risques de l'entreprise.

