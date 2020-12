BdSound diventa partner ufficiale di Amazon Alexa Consulting and Professional Services (CPS)

MILANO--(BUSINESS WIRE)--BdSound, l’azienda italiana che ha collaborato alla realizzazione di molteplici prodotti usati quotidianamente da milioni di utenti, annuncia la sua qualifica come fornitore di Amazon Alexa Consulting and Professional Services (CPS).

In qualità di azienda qualificata ufficialmente come Amazon Alexa CPS, BdSound sarà il riferimento per tutte le aziende che desiderano integrare AVS all’interno dei loro prodotti, fornendo loro una gamma completa di servizi, dall’ideazione del prodotto fino alla certificazione, attraverso il design di hardware e software personalizzati, l’integrazione con i back-end IoT, la disponibilità di diversi reference design pensati per varie fasce di mercato e prezzi del prodotto finale. Grazie a BdSound sarà possibile quindi integrare Alexa Voice Service riducendo i tempi per la commercializzazione e senza rischi connessi alla progettazione.

L’audio e la voce sono nel DNA di BdSound e, grazie ad una vasta disponibilità di tecnologie proprietarie per il miglioramento della qualità del suono, BdSound potrà fornire ai suoi clienti soluzioni personalizzate garantendo la migliore esperienza vocale ed audio, anche in applicazioni particolarmente complesse.

“In qualità di partner Amazon Alexa CPS, BdSound sarà in grado di incrementare ulteriormente il proprio coinvolgimento nel supportare le aziende che vogliono integrare Alexa Voice Service nei loro prodotti. Non vediamo l’ora di condividere ulteriormente la nostra esperienza con i nostri clienti e partner e fornire la nostra tecnologia, al fine di creare prodotti innovativi dove la voce e l’interazione vocale sono al centro della user experience”, ha affermato Antonio Grosso, CEO e co-fondatore di BdSound.

Ulteriori informazioni visitando il sito www.bdsound.com/alexa o contattando BdSound.

INFORMAZIONI SU BDSOUND

BdSound è il tuo partner strategico per realizzare prodotti basati sull’audio e sulla voce, grazie ad una vasta disponibilità di tecnologie proprietarie, l’esperienza maturata sul campo ed un approccio sempre orientato al cliente. Un’azienda che opera globalmente in diversi settori come l’automotive, il consumer e l’IoT, Video Collaboration ed Healthcare in grado di essere il partner di riferimento per un piacevole viaggio nell’innovazione, accompagnati da un audio di alta qualità ed una voce cristallina.