Hyperloop Transportation Technologies accelera grazie a 100 ingegneri da Altran, azienda leader a livello mondiale

World's First Hyperloop Passenger Capsule, at HyperloopTT's Test Center in Toulouse, France (Photo: Business Wire)

TOLOSA, Francia--(BUSINESS WIRE)--Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) oggi ha annunciato l’accordo con Altran, leader mondiale per la prestazione di servizi d’ingegneria e ricerca e sviluppo e parte del gruppo Capgemini. L’accordo coinvolgerà cento ingegneri Altran per accelerare lo sviluppo di sistemi hyperloop di traffico commerciale passeggeri all’impianto HyperloopTT di Tolosa, l’Aerospace Valley europea. Il centro di ricerca e sviluppo di HyperloopTT è l’ubicazione dell’unico sistema hyperloop in scala reale al mondo, che dal 2019 è in fase di collaudo e ottimizzazione.

L’accordo, stipulato nell’ambito collaborativo ibrido di HyperloopTT, ne fa progredire le capacità in modo essenziale. L’annuncio giunge dopo i recenti impegni dell’Unione europea e degli Stati Uniti, che pongono l’accento sullo sviluppo dei sistemi hyperloop commerciali, quale parte di più ampia soluzione economica post pandemia incentrata sul trasporto sostenibile ad alta velocità e relativa infrastruttura.

“Vediamo che un numero sempre maggiore di attori nel campo della tecnologia e dei trasporti accolgono l’hyperloop come il futuro del viaggio sostenibile ad alta velocità e diamo il benvenuto ad Altran nel club globale di HyperloopTT”, ha dichiarato Andres De Leon, CEO di HyperloopTT. “Il nostro modello economico ci ha consentito di aggiungere la loro elevatissima competenza ingegneristica in ambito aerospaziale, aeronautico e dell’ingegneria dei sistemi.”

“HyperloopTT sta battendo la pista nell’infrastruttura redditizia e sostenibile dell’alta velocità”, ha affermato William Rozé, vicepresidente esecutivo di Altran. “La nostra collaborazione renderà il centro di ricerca e sviluppo europeo di HyperloopTT nell’Aerospace Valley l’epicentro dell’ingegneria hyperloop di tutto il mondo, ancorandosi alla lunga tradizione di innovazione nei trasporti e di leadership di Tolosa.”

Il continuo sviluppo dalla base europea di HyperloopTT ha accelerato l’adozione dei sistemi hyperloop commerciali in tutto il continente. Da quando ha stretto un accordo con la città di Tolosa nel 2017, HyperloopTT ha diretto gli sforzi di regolamentazione internazionale in materia di hyperloop dal proprio centro collaudo su larga scala. Dopo avere sviluppato il primo quadro di riferimento al mondo per un’assicurazione su hyperloop con Munich Re, HyperloopTT ha creato la prima serie di linee guida di sicurezza e certificazione per i sistemi hyperloop con TÜV SÜD e li ha fatti pervenire alla Commissione europea. HyperloopTT si è impegnata a dimostrare che l’hyperloop è un progetto d’infrastruttura sostenibile e a breve termine, in grado di risolvere i problemi di congestione, sostenibilità, inquinamento, infrastruttura e concorrenza con cui l’Unione europea è alle prese.

Informazioni su Altran

Altran è leader mondiale nei servizi d’ingegneria e ricerca e sviluppo. Altran offre ai suoi clienti una proposta di valore senza eguali al fine di soddisfarne le esigenze di trasformazione e innovazione. Altran supporta i clienti dalla fase progettuale all’industrializzazione per sviluppare i beni e servizi di domani, e da oltre 35 anni collabora con i protagonisti di molti settori: automobilistica, aeronautica, spaziale, difesa e navale, ferroviario, infrastrutture e trasporti, energia, industriale e consumer, bioscienze, comunicazioni, semiconduttori ed elettronica, software e internet, finanze e pubblica amministrazione. Altran ha oltre 50.000 dipendenti che operano in più di 30 Paesi.

È parte integrante di Capgemini, leader globale nell’ambito della consultazione, della trasformazione digitale, della tecnologia e dei servizi d’ingegneria. Il Gruppo è all’avanguardia nell’innovazione per affrontare l’intera gamma di opportunità dei clienti nel mondo in evoluzione del cloud, del digitale e delle piattaforme. Con solide basi che affondano in un retaggio cinquantennale e le profonde competenze specifiche del settore, Capgemini consente alle organizzazioni di realizzare le proprie ambizioni commerciali attraverso una serie di servizi che spaziano dalla strategia alle attività. Capgemini è una società responsabile e multiculturale costituita da 265.000 persone in quasi 50 Paesi e il suo scopo è di liberare l’energia dell’uomo attraverso la tecnologia, per un futuro sostenibile e aperto a tutti. Con Altran il gruppo ha dichiarato un fatturato globale combinato per il 2019 di 17 miliardi di euro.

Visitare altran.com.

Informazioni su HyperloopTT

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) è un’azienda innovativa di trasporti e tecnologia dedita alla realizzazione dell’hyperloop, un sistema in grado di trasportare persone e merci a velocità senza precedenti, con sicurezza, efficienza e sostenibilità. Mediante l’impiego di tecnologia esclusiva e brevettata e di un avanzato modello economico di collaborazione snella, innovazione aperta e partnership integrata, HyperloopTT crea tecnologie e le offre in licenza.

Fondata del 2013, HyperloopTT è un’équipe globale di oltre 800 ingegneri, creativi e tecnologi distribuiti in 52 équipe multidisciplinari, con 40 partner provenienti da aziende e università.

Il centro europeo di ricerca e sviluppo presso l’Aerospace Valley di Tolosa è il centro collaudi della prima e unica capsula passeggeri a sistema completo. Nel 2019 HyperloopTT ha rilasciato il primo ampio studio di fattibilità contenente l’analisi di un sistema hyperloop, che ha riscontrato l’economicità e la fattibilità tecnica del sistema, in grado di generare un profitto senza richiedere un supporto pubblico.

HyperloopTT ha sede a Los Angeles (California) e a Tolosa (Francia), con uffici ad Abu Dhabi e Dubai (EAU), Bratislava (Slovacchia), San Paolo (Brasile) e Barcellona (Spagna). HyperloopTT ha sottoscritto accordi con Stati Uniti, EAU, Francia, Germania, India, Cina, Corea, Indonesia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ucraina.

Per maggiori informazioni o domande dei mezzi d’informazione, contattare press@hyperloop.global o visitare hyperlooptt.com.

Immagini e risorse di Hyperloop Transportation Technologies sono reperibili qui.

