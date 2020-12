Andersen Global går ind på det georgiske marked; tilføjer MG Law Office

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global går ind på det georgiske marked gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet MG Law Office, der er beliggende i Tbilisi, hvilket yderligere udvider organisationens dækning i regionen.

MG Law, rangeret Tier 1 af Legal 500, leverer juridiske tjenester til lokale og udenlandske virksomheder, finansielle institutioner, investeringsfonde, regeringer og offentlige virksomheder. Ledet af sin grundlægger og administrerende partner Archil Giorgadze og medstifter Nicola Mariani, fokuserer full service-firmaet på erhvervsret samt fusioner og opkøb, bankvirksomhed, finans, energiafgifter og told, voldgift og retssager, arbejds- og beskæftigelsesret, konkurrencelovgivning, infrastruktur og fast ejendom. Firmaets kapaciteter omfatter også forskning og ingeniørvidenskab, handel, blockchain og fintech.

"Vores resultater og evne til at levere uovertrufne og innovative løsninger til konkurrencedygtige priser tilpasset det lokale marked adskiller os fra ethvert andet firma i Georgien," sagde Archil. "Vores succes tilskrives vores mangfoldige gruppe af eksperter, der har arbejdet sammen i årevis, og som er nogle af markedets førende eksperter."

Nicola tilføjede: "Vores samarbejde med Andersen Global var det næste logiske skridt for vores firma, da det forbinder os og vores kunder med globale ressourcer, idet vi fortsætter med at udvide vores kapaciteter."

"MG Law er førende på markedet med deres unikke ekspertise og erfaring inden for international juridisk rådgivning," sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. "Deres engagement i forvaltning og kundeservice stemmer overens med vores organisations kerneværdier. Vi ser frem til at etablere et synergistisk forhold til Archil og hans team og udvikle omfattende løsninger til vores kunder, idet vi fortsætter vores ekspansion i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 219 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

