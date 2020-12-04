ESI帮助日产实现碳纤维零部件生产突破，打造更安全、更轻量的车型

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球知名的工业虚拟样机软件和服务公司ESI Group (Paris:ESI)为日产汽车株式会社(Nissan Motor Co)提供生产工艺支持，这种生产工艺能够加速由碳纤维增强塑料(CFRP)制成的汽车零部件的开发。这种材料轻巧但又十分坚固，将用于生产更加安全、燃油效率更高的汽车。

安全、舒适和自主性是消费者的重要诉求。面对这种情况，汽车制造商在各种不同的方面不断创新，例如通过轻便性来帮助他们获得预期的结果。为此，使用新型材料就成为了关键。碳纤维增强塑料(CFRP)在航空航天等其他行业使用非常普遍，有着极具发展前景的性能，但由于太耗时、成本太高而无法在汽车行业实现工业化。日产汽车株式会社执行副总裁Hideyuki Sakamoto解释道：“我们一直认为CFRP是生产未来汽车的一种材料。但就现实而言，CFRP只能用于有限的车型，对于大规模市场生产来说似乎具有较大的挑战性。确实，成本很高，而CFRP的塑形又要求非常复杂的设计。困难就在于如何实现其生产工艺的工业化，从而降低成本，缩短开发时间。”

2015年来，ESI Group一直针对CFRP这一难题向日产提供支持，就各种车型的工业产品设计和制造方法的演进给予帮助。2018年，双方就CFRP量产项目加强了合作。

为了解决制造CFRP零部件存在的难题，日产的工程师们在ESI解决方案的帮助下发现了一种新方法：压缩树脂传递模塑法(C-RTM)工艺。现有的方法涉及将碳纤维形成合适的形状，将它放在模具里，上方模具与碳纤维之间略有空隙。然后将树脂注入纤维，待其硬化。日产的工程师们开发了精确模拟树脂在碳纤维中渗透性的技术，同时利用模内温度传感器和透明模具，使树脂在模具中的流动行为实现可视化。成功模拟的结果便是在较短的开发时间内获得高质量的零部件。利用产品的虚拟样机，日产成功了：获得了高质量的零部件，开发时间缩短了50%，单次成型减少80%。

ESI Group首席执行官Cristel de Rouvray总结道：“多年来我们在此项目期间向日产提供的支持让我们引以为豪。我们帮助他们成功完成了整个开发流程——从量产CFRP零部件的设计到制造，从而让他们实现了突破，获得了更轻、更安全的汽车。日产的成功印证了我们的使命，那便是让工业企业取得令人满意的成果。凭借我们的智能制造解决方案以及我们长期以来在材料领域的专长，我们帮助他们实现了雄心壮志。”

关于ESI Group

ESI Group成立于1973年，是虚拟样机解决方案的领先创新者，也是全球工业转型的推动者。得益于在材料物理领域的独特专长，该公司在过去的45年中发展并完善了先进的仿真能力。在认识到传统的产品生命周期管理(PLM)方法中的不足之后，ESI引入了以工业生产力和产品性能为中心的整体方法，即Product Performance Lifecycle™，贯穿了从设计到制造再到运营的整个生命周期。ESI的业务遍及20多个国家和主要工业领域，拥有1200名高级专家，2019年的营业额为1.46亿欧元。ESI总部位于法国，在泛欧证券交易所巴黎B区上市。如需了解更多信息，请访问：www.esi-group.com。

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