Telefonica UK (O2)和IDEMIA致力於到2025年讓英國的2,300萬戶家庭安全地連接智慧電錶

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--S(美國商業資訊)--O2與增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA合作，今天讓英國的400萬戶家庭安全地連接第二代智慧電錶。未來將持續部署智慧電錶，以支持英國政府為所有英國家庭和小型企業部署智慧電錶的計畫。

作為向要求低碳經濟和永續消費習慣的彈性能源市場過渡的一部分，智慧電錶可為消費者提供近乎即時的能源資訊，協助他們控制能源使用量並結束預測性計費方式。智慧電錶配有家庭用電顯示幕，使消費者能夠更加瞭解他們的能源使用情況。在這種背景下，使用最新一代智慧電錶的用戶平均每月可省電約10%。

IDEMIA很自豪能夠成為幫助O2讓2,300萬英國家庭安全地連接智慧電錶的主要合作夥伴之一。利用IDEMIA的機器對機器(M2M) SIM卡技術，他們已合力到達讓英國400萬戶家庭連接智慧電錶的里程碑。所用的SIM卡與手機中使用的SIM卡相同，不僅適用於安裝有智慧電錶的惡劣環境，而且經過加固。

展望未來，O2預計將部署高達2,300萬台裝置，在此之前，英國政府曾要求到2025年英國每戶家庭都應安裝智慧電錶。

IDEMIA行動營運商事業部執行副總裁Fabien Jautard表示：「IDEMIA已與O2合作多年，並且在機器對機器(M2M) SIM卡的產品品質和供應方面均有優異的記錄。我們的科技確保消費者能監測和通報能源使用情況，從而對更加永續的生活型態產生重大貢獻。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有近1.5萬名員工，為180個國家的客戶提供服務。

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