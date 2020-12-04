Telefonica UK (O2)和IDEMIA致力于到2025年让英国的2,300万户家庭安全连接智能电表

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--通过与增强身份领域的全球领导者IDEMIA合作，O2今天让英国的400万户家庭安全连接第二代智能电表。智能电表将在未来持续部署，以助力英国政府为所有英国家庭和小型企业部署智能电表的计划。

作为向要求低碳经济和可持续消费习惯的弹性能源市场过渡的一部分，智能电表可为消费者提供近乎实时的能源信息，帮助他们控制电量使用并结束预测性计费方式。智能电表配有家庭用电显示屏，使消费者能够更好地了解他们的电量使用情况。在这种背景下，使用最新一代智能电表的用户平均每月可省电约10%。

IDEMIA很自豪能够成为帮助O2让2,300万英国家庭安全连接智能电表的主要合作伙伴之一。依托IDEMIA的机器对机器(M2M) SIM卡技术，他们已合力到达让英国400万户家庭用上智能电表的里程碑。所用的SIM卡与手机中使用的SIM卡相同，不仅适用于安装有智能电表的恶劣环境，而且经过加固。

展望未来，O2预计将部署高达2,300万台设备，在此之前，英国政府曾要求到2025年英国每户家庭都应安装智能电表。

IDEMIA移动运营商事业部执行副总裁Fabien Jautard表示：“IDEMIA已与O2合作多年，并且在基于机器对机器(M2M) SIM卡的产品的品质和供应方面均有着良好的往绩。我们的技术可确保消费者监测和上报电量使用情况，从而为实现更加可持续的生活方式做出巨大贡献。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有近1.5万名员工，为180个国家的客户提供服务。

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