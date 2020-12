Hyperloop Transportation Technologies accelereert met 100 ingenieurs van de toonaangevende firma Altran

World's First Hyperloop Passenger Capsule, at HyperloopTT's Test Center in Toulouse, France (Photo: Business Wire)

TOULOUSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) kondigde vandaag een overeenkomst aan met de toonaangevende engineering en R&D-dienstverlener Altran, onderdeel van de Capgemini Group. De overeenkomst omvat honderd ingenieurs van Altran om de ontwikkeling van gecommercialiseerde hyperloopsystemen voor passagiers te versnellen in de HyperloopTT-faciliteit in Toulouse, Frankrijk, de Aerospace Valley van Europa. Het Europese R&D-centrum van HyperloopTT huisvest het enige grootschalige hyperloopsysteem ter wereld, dat sinds 2019 testen en optimalisatie ondergaat.

De overeenkomst, die werd bedongen binnen het hybride samenwerkingskader van HyperloopTT, bevordert de capaciteiten van HyperloopTT op gestroomlijnde wijze. De aankondiging volgt op recente verbintenissen van zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten, die de ontwikkeling van commerciële hyperloopsystemen benadrukken als onderdeel van een bredere, postpandemische economische oplossing gericht op duurzaam hogesnelheidsvervoer en de daarvoor noodzakelijke infrastructuur.

“We zien steeds meer grote spelers op het gebied van technologie en transport de hyperloop omarmen als de toekomst van duurzaam hogesnelheidsreizen, en we verwelkomen Altran tot de mondiale HyperloopTT-beweging,” zei Andres De Leon, CEO van HyperloopTT. “Ons businessmodel heeft ons in staat gesteld om hun eersteklas technische expertise op het gebied van lucht-, ruimtevaart- en systeemengineering toe te voegen.”

“HyperloopTT neemt het voortouw wat betreft winstgevende en duurzame hogesnelheidsinfrastructuur,” verklaarde William Rozé, uitvoerend vicepresident van Altran. “Ons gezamenlijke werk zal van het Europese R&D-centrum van HyperloopTT in Aerospace Valley het mondiale epicentrum voor hyperloopengineering maken, voortbouwende op de lange traditie van transportinnovatie en -leiderschap in Toulouse.”

De doorgaande, in Europa gebaseerde ontwikkeling van HyperloopTT heeft de invoering van commerciële hyperloopsystemen binnen het hele continent versneld. Sinds in 2017 een overeenkomst werd bereikt met de stad Toulouse geeft HyperloopTT vanuit zijn grootschalige testlocatie leiding aan internationale inspanningen op het gebied van hyperloopregulering. Na samen met Munich Re het eerste hyperloop-verzekeringskader ter wereld te hebben afgerond, voltooide HyperloopTT met TÜV SÜD de eerste reeks veiligheids- en certificeringsrichtlijnen voor hyperloopsystemen en bood deze aan aan de Europese Commissie. HyperloopTT richt zich op het aantonen dat hyperloop een duurzaam infrastructureel project is voor de nabije toekomst, dat de problemen kan oplossen waarmee de Europese Unie geconfronteerd wordt op het gebied van files, duurzaamheid, luchtkwaliteit, infrastructuur en concurrentie.

Over Altran

Altran is de wereldmarktleider op het gebied van engineering en R&D-diensten. Altran biedt haar cliënten een unieke waardepropositie om hun transformatie- en innovatie-uitdagingen aan te gaan. Altran ondersteunt haar cliënten bij de ontwikkeling van de producten en diensten van morgen, van concept tot en met industrialisatie. Het bedrijf werkt al meer dan 35 jaar samen met grote spelers in diverse sectoren: de autoindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, defensie en marine, de spoorwegen, infrastructuur en transport, energie, industrieel en consumenten, menswetenschappen, communicatie, halfgeleiders en elektronica, software en internet, financiën en de publieke sector. Altran telt meer dan 50.000 medewerkers die actief zijn in meer dan 30 landen.

Altran is een integraal onderdeel van Capgemini, een mondiale leider op het gebied van advies, digitale transformatie, technologie en engineeringsdiensten. De Groep loopt voorop wat betreft innovatie om de volledige breedte van de mogelijkheden van hun opdrachtgevers aan te spreken in de dynamische wereld van cloud, digitaal en platformen. Voortbouwend op een ijzersterk erfgoed van 50 jaar en diepe industriespecifieke kennis, stelt Capgemini organisaties in staat om hun zakelijke ambities te realiseren door een scala aan diensten, van strategie tot uitvoering. Capgemini is een verantwoordelijk en multicultureel bedrijf met 265.000 medewerkers in bijna 50 landen, met als missie het ontketenen van menselijke energie door technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst. Met inbegrip van Altran rapporteerde de Groep over 2019 een gecombineerde wereldwijde omzet van € 17 miljard.

Bezoek altran.com.

Over HyperloopTT

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) is een innovatief transport- en technologiebedrijf dat zich richt op de realisatie van de hyperloop, een systeem dat mensen en goederen veilig, efficiënt en duurzaam verplaatst met ongeëvenaarde snelheid. Door middel van unieke, gepatenteerde technologie en een geavanceerd businessmodel van gestroomlijnde samenwerking, open innovatie en geïntegreerd partnerschap, creëert en licentiëert HyperloopTT technologieën.

HyperloopTT werd opgericht in 2013 en is een wereldwijd team van meer dan 800 ingenieurs, creatieve professionals en technici in 52 multidisciplinaire teams, met 40 bedrijfs- en universiteitspartners.

Het Europese R&D-centrum van HyperloopTT in de Aerospace Valley in Toulouse, Frankrijk, is de testlocatie van 's werelds eerste en enige 'full-system' en passagierscapsule. In 2019 bracht HyperloopTT de eerste uitvoerige haalbaarheidsstudie uit met een analyse van een hyperloopsysteem. Uit deze studie bleek dat het systeem technisch en economisch haalbaar is en winst zal maken zonder de noodzaak voor overheidssubsidies.

HyperloopTT heeft hoofdkwartieren in Los Angeles, VS en Toulouse, Frankrijk, en kantoren in Abu Dhabi en Dubai, VAE; Bratislava, Slowakije; São Paulo, Brazilië en Barcelona, Spanje. HyperloopTT heeft overeenkomsten ondertekend in de Verenigde Staten, VAE, Frankrijk, Duitsland, India, China, Korea, Indonesië, Slowakije, Tsjechië en Oekraïne.

