Hyperloop Transportation Technologies engage la vitesse supérieure avec 100 ingénieurs de la société leader mondiale Altran

World's First Hyperloop Passenger Capsule, at HyperloopTT's Test Center in Toulouse, France (Photo: Business Wire)

TOULOUSE, France--(BUSINESS WIRE)--Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a annoncé aujourd’hui un accord avec le principal fournisseur mondial de services d’ingénierie et de R&D, Altran, qui fait partie du Groupe Capgemini. L’accord porte notamment sur une centaine d’ingénieurs d’Altran, qui travailleront à accélérer le développement des systèmes hyperloop pour les passagers commerciaux, sur le site d’HyperloopTT à Toulouse, en France, dans l’Aerospace Valley européenne. Le centre de R&D européen d’HyperloopTT abrite le seul système hyperloop à grande échelle au monde, qui fait l’objet de tests et d’optimisation depuis 2019.

L’accord, qui fait avancer les capacités d’HyperloopTT en mode lean, a été négocié au moyen du cadre de collaboration hybride d’HyperloopTT. L’annonce fait suite à des engagements récents pris par l’Union européenne et les États-Unis, mettant l’accent sur le développement de systèmes hyperloop à vocation commerciale, dans le cadre d’une solution économique post-pandémie, plus large, axée sur les infrastructures et les transports durables à grande vitesse.

« Nous voyons de plus en plus d’acteurs majeurs de la technologie et du transport adopter hyperloop comme l’avenir du voyage durable à grande vitesse, et nous souhaitons la bienvenue à Altran au sein du mouvement mondial HyperloopTT », a déclaré Andres De Leon, PDG d’HyperloopTT. « Notre modèle commercial nous a permis d’ajouter leurs compétences en ingénierie, du plus haut niveau, aux domaines de l’aérospatiale, de l’aéronautique et de l’ingénierie systèmes. »

« HyperloopTT ouvre la voie en matière d’infrastructures à haut débit, à la fois rentables et durables », a confié pour sa part William Rozé, vice-président exécutif d’Altran. « Notre travail commun fera du Centre de R&D européen d’HyperloopTT, situé à Aerospace Valley, l’épicentre de l’ingénierie hyperloop dans le monde, le tout en s’appuyant sur la longue tradition toulousaine d’innovation et de leadership dans le transport. »

Le développement continu d’HyperloopTT en Europe a accéléré l’adoption de systèmes commerciaux hyperloop à travers le continent. Depuis l’accord avec la Ville de Toulouse en 2017, HyperloopTT a mené les efforts internationaux liés aux aspects de réglementation d’hyperloop, depuis son site de tests à grande échelle. Après avoir développé le tout premier cadre d’assurance hyperloop au monde avec Munich Re, HyperloopTT a mis la dernière main au tout premier ensemble de directives de sécurité et de certification pour les systèmes hyperloop, en collaboration avec TÜV SÜD, puis les a transmis à la Commission européenne. HyperloopTT s’est engagée à démontrer qu’hyperloop est un projet à court terme d’infrastructure durable, apte à résoudre les problèmes de congestion, de durabilité, de qualité de l’air, d’infrastructures et de concurrence auxquels l’Union européenne est confrontée.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Altran offre à ses clients une proposition de valeur unique pour leur permettre de relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain, et intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Espace, Défense et Industrie navale, Industrie ferroviaire, Infrastructures et Transports, Énergie, Secteur industriel et Grande consommation, Sciences de la vie, Communications, Semi-conducteurs et Électronique, Logiciels & Internet, Finance & Secteur Public. Altran compte plus de 50 000 employés répartis dans plus dans 30 pays.

Altran fait partie du Groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. À la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le numérique et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et de sa spécialisation dans divers secteurs d’activité, Capgemini accompagne les organisations dans la réalisation de leurs ambitions commerciales, offrant tout un ensemble de services allant de la définition de la stratégie à la mise en œuvre des opérations. Résolument responsable et multiculturel, Capgemini, qui compte aujourd’hui 265 000 collaborateurs répartis dans près de 50 pays, s’est fixé comme objectif de libérer l’énergie humaine grâce à la technologie, pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires global combiné de 17 milliards EUR.

Visitez altran.com.

À propos d’HyperloopTT

Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) est une société de transport et de technologie innovante, axée sur la réalisation de l’hyperloop, un système qui déplace les personnes et les marchandises, à des vitesses sans précédent, en toute sécurité, et de façon efficace et durable. Grâce à l’utilisation d’une technologie brevetée unique et d’un modèle commercial avancé de collaboration lean, d’innovation ouverte et de partenariat intégré, HyperloopTT développe et octroie sous licence diverses technologies.

Fondée en 2013, HyperloopTT est une équipe mondiale de plus de 800 ingénieurs, créatifs et technologistes répartis au sein de 52 équipes pluridisciplinaires, et collaborant avec 40 partenaires d’entreprise et universitaires.

Le Centre de R&D européen d’HyperloopTT à l’Aerospace Valley de Toulouse, en France, est le site de tests du premier et unique système complet de capsule de passagers, au monde. En 2019, HyperloopTT a lancé la première étude de faisabilité exhaustive analysant un système hyperloop, laquelle a révélé que le système était économiquement et techniquement réalisable et qu’il générerait des profits sans qu’il y ait besoin de faire appel à des subventions gouvernementales.

Outre son siège à Los Angeles, en Californie et à Toulouse, en France, HyperloopTT dispose de bureaux à Abou Dhabi et à Dubaï, aux É.A.U. ; à Bratislava, en Slovaquie ; à São Paulo, au Brésil ; et à Barcelone, en Espagne. HyperloopTT a conclu des accords aux États-Unis, dans les É.A.U., en France, en Allemagne, en Inde, en Chine, en Corée, en Indonésie, en Slovaquie, en République tchèque et en Ukraine.

Pour obtenir de plus amples informations ou soumettre une demande de renseignements des médias, veuillez contacter press@hyperloop.global ou consulter le site hyperlooptt.com.

Les images et les ressources d’Hyperloop Transportation Technologies sont disponibles ici.

