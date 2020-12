Orano et KHNP signent un accord de coopération dans le démantèlement nucléaire

GYEONGJU, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Les groupes Orano et KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) ont signé ce jour à Gyeongju un accord de coopération visant à renforcer la performance des projets de démantèlement d’installations nucléaires, notamment en Corée du Sud et en Europe.

Ce partenariat permet à KHNP de bénéficier du retour d’expérience éprouvé d’Orano dans la préparation et la réalisation de projets de démantèlement nucléaire. Orano fournira pour cela des services d’assistance technique, d’apport en compétences et de formation, comprenant l’intégration d’ingénieurs sud-coréens au sein des équipes Orano DS, spécialisées dans les projets de démantèlement.

Au travers de cette collaboration, Orano aura accès au savoir-faire des ingénieurs de KHNP et de son réseau de prestataires en matière d’ingénierie nucléaire, en particulier dans les domaines de la robotique, de l’industrialisation des procédés et de la qualité.

L’accord prévoit également la collaboration des deux parties pour la réalisation conjointe d’études techniques. Elles pourront traiter notamment des questions liées à l’automatisation de certaines opérations complexes, à la conception de cellules de reprise des déchets historiques d’exploitation, ainsi qu’au traitement et au conditionnement des résidus issus des opérations de démantèlement.

Le pilotage des actions sera assuré par les équipes Orano et KHNP spécialisées dans les métiers du démantèlement, de l’assainissement et de la gestion des déchets.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services et membre du Comité Exécutif du groupe Orano, a déclaré : « Nous sommes fiers de la confiance de notre partenaire KHNP, avec lequel nous avons à cœur de collaborer pour la réalisation de projets ambitieux et complexes. Ce succès renforce notre position en tant qu’acteur de référence sur le marché mondial du démantèlement et des services associés et illustre la capacité française à exporter son savoir-faire dans le domaine nucléaire ».

Yoon-Ho KIM, Directeur Exécutif chargé de la Direction Technologie et Innovation au sein de KHNP, a déclaré : « Grâce à cet accord, KHNP et ses partenaires coréens pourront participer aux projets de démantèlement d’Orano en France, et l’expérience accumulée d’Orano sera un atout précieux pour les projets coréens de démantèlement. Je n’ai pas de doute qu’il participera à la fondation d’une coopération renforcée dans le domaine du démantèlement entre la France et la Corée ».

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de KHNP

KHNP, leader de l'énergie qui œuvre à la prospérité de la vie grâce à une énergie respectueuse de l'environnement, est le plus grand électricien Coréen générant plus d'un quart de l’électricité totale produite en Corée du Sud. Une mission noble que le groupe réalise avec la fierté de fournir une énergie électrique stable pour enrichir la vie des personnes et contribuer à la croissance de l’économie nationale comme force motrice.

