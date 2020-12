Vonage en Yameo kondigen strategisch partnerschap aan en bieden video-oplossingen op maat in heel Europa, Afrika en het Midden-Oosten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Vonage (Nasdaq: VG), een wereldleider in cloudcommunicatie die bedrijven helpt hun digitale transformatie te versnellen, heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met Yameo, een softwarebedrijf gevestigd in Nederland. Met meer dan 15 jaar ervaring in IT-ontwikkeling, ondersteuning en onderhoud voor klanten over de hele wereld, creëert Yameo uitgebreide IT-systemen die zijn afgestemd op de individuele behoeften van een bedrijf, van back- en front-end-oplossingen tot mobiele applicaties. Met deze samenwerking biedt Yameo klanten betrouwbare en aanpasbare video-oplossingen, mogelijk gemaakt door de Vonage Video API.

De Vonage Video API maakt het voor bedrijven gemakkelijk om een aangepaste video-ervaring op te bouwen binnen elke mobiele, web- of desktopapplicatie. De Vonage Video API is geïntegreerd in Yameo-oplossingen en stelt de internationale bedrijven in de verzekerings-, gezondheidszorg-, retail-, financiële en non-profitsector in staat om soepel over te schakelen van persoonlijke dienstverlening naar levering op afstand, zonder gebruik te maken van software voor videoconferenties van derden.

DEKRA, een Yameo-klant en voertuiginspectiebedrijf gevestigd in Duitsland, maakt gebruik van de Vonage Video API om de nieuwe en verbeterde i2i-tool voor inspectie op afstand te kunnen gebruiken. Met sociale distantie en beperkingen in verband met de COVID-19-pandemie, kunnen verzekeringsagenten met de DEKRA i2i-tool snel, gemakkelijk en betrouwbaar visueel contact maken met klanten op elke locatie en op veilige en verantwoorde wijze.

"Samen kunnen Vonage en Yameo efficiënte, effectieve en op maat gemaakte softwareoplossingen leveren die gebruik maken van de innovatie van het Vonage Communications Platform," aldus Maciej Krajewski, CEO van Yameo. "Vonage is een leider op het gebied van video en we zijn verheugd om onze klanten toegang te bieden tot het Vonage-platform, zodat ze snel en gemakkelijk het soort oplossingen voor externe communicatie kunnen opbouwen en integreren die aan de groeiende eisen van de markt voldoen."

"De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een seculiere verandering in de manier waarop zaken worden gedaan en tot een versnelde digitale transformatie voor bedrijven over de hele wereld," stelde Omar Javaid, President van Vonage API Platform Group. "Bedrijven moeten vertrouwen op technologie om disruptieve oplossingen op te bouwen die virtuele verbindingen en dienstverlening op afstand bieden om aan de vraag van de klant te voldoen, en het doet ons veel genoegen om met Yameo samen te werken om hun klanten in staat te stellen precies dat te doen."

Over Yameo

Yameo is een modern en flexibel IT- en softwareadviesbureau dat al meer dan 15 jaar maatwerksoftwareontwikkeling en IT-personeelsuitbreiding levert voor verschillende sectoren zoals financiën, fintechs, gezondheidszorg, overheid en ngo's. Yameo heeft een rijke geschiedenis in het samenwerken met strategische bedrijven om op maat gemaakte oplossingen te leveren. "Wij zijn van mening dat de combinatie van op maat gemaakte technologische oplossingen in combinatie met zeer gespecialiseerde teams van experts elk bedrijfsidee tot leven brengt."

Yameo's 'Video In Person' is een kant-en-klare oplossing die helpt om de klantbetrokkenheid en -tevredenheid te vergroten door het communicatieplatform van Vonage te integreren in verschillende kanalen en use-cases. Met name in het bankwezen, de verzekeringssector, de automobielindustrie en de gezondheidszorg worden tal van use-cases ondersteund. Voor meer informatie over Yameo kunt u hun website www.yameo.eu bekijken of ze volgen op Facebook op facebook.com/yameoPL of op LinkedIn op https://www.linked.com/company/yameo

Over Vonage

Vonage, (Nasdaq: VG) een wereldleider in cloudcommunicatie, helpt bedrijven hun digitale transformatie te versnellen. Het communicatieplatform van Vonage is volledig programmeerbaar en maakt de integratie van video, spraak, chat, berichten en verificatie in bestaande producten, workflows en systemen mogelijk. De volledig programmeerbare Unified Communications- en contactcentertoepassingen van Vonage worden opgebouwd vanuit het Vonage-platform en stellen bedrijven in staat om te transformeren hoe ze communiceren en opereren vanuit kantoor of waar dan ook, door enorme flexibiliteit te bieden en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Vonage Holdings Corp. heeft zijn hoofdkwartier in New Jersey en heeft kantoren in de Verenigde Staten, Europa, Israël, Australië en Azië. Ga naar www.twitter.com/vonage om Vonage op Twitter te volgen. Ga naar facebook.com/vonage om een fan te worden op Facebook. Ga naar youtube.com/vonage om je te abonneren op YouTube.

