Andersen Global進入喬治亞市場；增加MG Law Office

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與總部位於第比利斯的法律事務所MG Law Office達成合作協定，藉此進入喬治亞市場，進一步擴大該組織在該地區的業務版圖。

MG Law被Legal 500評為一級法律事務所，為國內外公司、金融機構、投資基金、政府和公共企業提供法律服務。在其創辦人兼管理合夥人Archil Giorgadze和共同創辦人Nicola Mariani的領導下，這家提供全方位服務的法律事務所專注於企業和購併、銀行、金融、能源稅和關稅、仲裁和訴訟、勞工和就業、競爭、基礎設施和房地產等領域。該事務所的業務還包括研究與評估(R&E)、交易、區塊鏈和金融科技等。

Archil表示：「我們以往的記錄、我們提供最佳解決方案的能力，以及適應當地市場且具競爭力的費率，使我們從喬治亞的任何其他事務所中脫穎而出。我們的成功歸因於多元化的專業團隊，他們已經在一起工作多年，而且是市場的主要專業人士。」

Nicola補充道：「與Andersen Global合作對本事務所而言是合理的下一步，因為隨著我們繼續提高業務能力，Andersen Global能夠將我們和我們的客戶與全球資源相連接。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「MG Law憑藉其在國際法律諮詢領域的獨特專長和經驗引領市場。他們致力於管理和客戶服務，這符合我們組織的核心價值。隨著我們在該地區持續擴張，我們期待與Archil及其團隊建立增效關係，並為我們的客戶開發全面的解決方案。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過219個據點和逾6,000名專業人員。

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