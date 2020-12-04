Andersen Global进入格鲁吉亚市场；增加MG Law Office

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与总部位于第比利斯的律师事务所MG Law Office达成合作协议，借此进入格鲁吉亚市场，旨在进一步扩大该组织在该地区的业务覆盖范围。

MG Law被Legal 500评为一级律师事务所，其为国内外公司、金融机构、投资基金、政府和公共企业提供法律服务。在其创始人兼管理合伙人Archil Giorgadze和联合创始人Nicola Mariani的领导下，这家提供全方位服务的律所专注于企业和并购、银行、金融、能源税和关税、仲裁和诉讼、劳工和就业、竞争、基础设施和房地产等领域。该律所的业务还包括研究与评估(R&E)、交易、区块链和金融科技等。

Archil表示：“我们的往绩、我们提供最佳解决方案的能力，以及我们适应当地市场的具竞争力的费率，使我们从乔治亚州的任何其他律所中脱颖而出。我们的成功归结于我们多元化的专业团队，他们已经在一起工作多年，是市场的主要专业人士。”

Nicola补充道：“与Andersen Global合作对我们律所而言是合理的下一步，因为随着我们继续提高业务能力，Andersen Global能够将我们和我们的客户与全球资源相连接。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“MG Law凭借其在国际法律咨询领域的独特专长和经验引领市场。他们致力于管理和客户服务，这符合我们组织的核心价值观。随着我们在该地区持续扩张，我们期待与Archil及其团队建立协同合作关系，并为我们的客户开发全面的解决方案。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过219个分支机构和逾6,000名专业人员。

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