Siemens Smart Infrastructure kiest AWS als cloudprovider van voorkeur voor SAP-omgevingen

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), een Amazon.com-bedrijf (NASDAQ: AMZN), heeft vandaag bekendgemaakt dat Siemens Smart Infrastructure, een bedrijf van de Siemens AG-groep dat zich richt op energiedistributie en intelligente gebouwen zijn SAP-infrastructuur verhuist naar AWS. Het bedrijf zal vóór eind 2021 meer dan 20 systemen van Enterprise Resource Planning (ERP) en Supply Chain Management (SCM), gebaseerd op SAP HANA, verhuizen naar AWS. Deze systemen ondersteunen bedrijfskritieke processen in gebieden als productie, exploitatie en verkoop voor verschillende bedrijfseenheden, waaronder bouwproducten, elektrische producten, digitaal netwerk en distributiesystemen. Het verplaatsen van deze werkzaamheden naar AWS stelt Siemens Smart Infrastructure in staat om hardwarevervangingscycli significant te verkorten, de flexibiliteit voor testen te verhogen en nieuwe systemen in te zetten en het fundament te bieden voor de toekomstige transformatie van het bedrijf met gebruikmaking van de SAP S/4HANA-technologie. Dit is de eerste migratie naar de cloud van SAP-systemen op productieschaal in de gehele Siemens AG-groep, met de verwachting van Siemens Smart Infrastructure van significante kostenbesparingen in de loop van de komende drie jaar.

Siemens Smart Infrastructure’s migratie van SAP naar AWS is een centraal onderdeel van het strategisch plan van het bedrijf om de modernisering van hun activiteiten te versnellen. Werkend aan de zijde van AWS als hun cloudprovider van voorkeur voor SAP, stelt Siemens Smart Infrastructure in staat hun SAP-omgevingen met een breed scala van geavanceerde AWS-technologieën te integreren, op gebieden als analyse en machineleren, om nieuwe bedrijfswaarde aan het licht te brengen en innovatie te sturen. Dit alles was niet eerder mogelijk voor Siemens Smart Infrastructure, omdat hun SAP-systemen gescheiden van de rest van hun bedrijf waren opgeslagen in gezamenlijk gelokaliseerde datacentra. Als fundament van hun nieuwe op de cloud gebaseerde SAP-omgeving zal Siemens Smart Infrastructure gebruikmaken van een breed scala van Amazon Elastic Compute-cloud (Amazon EC2)-toepassingen van AWS, waaronder geheugengeoptimaliseerde R5-toepassingen voor zowel real-time big-data-analysetaakbelastingen als X1- en X1e-toepassingen die gebouwd zijn voor databases met uitstekende prestaties, in-memory-databases en andere geheugenintensieve ondernemingsapplicaties.

Siemens Smart Infrastructure en AWS begonnen hun succesvolle samenwerking vijf jaar geleden, toen Siemens begon met het verhuizen van kernonderdelen van hun digitale bouwtechnologie naar de cloud. Het bedrijf gebruikt een aantal andere geavanceerde AWS-diensten, waaronder Amazon Aurora (een MySQL en PostgreSQL-compatibele, voor de cloud gebouwde, relationele database), AWS Lambda (AWS’s serverloze rekenservice), en Amazon Neptune (een geheel beheerde grafiekendatabaseservice).

“2020 was een jaar als geen ander, maar toch was AWS een toegewijd en vertrouwd partner voor onze digitale transformatie,” aldus Sébastien Bey, CIO van Siemens Smart Infrastructure. “Onze SAP-omgevingen zijn de ruggengraat van onze organisatie; door deze fundamentele onderdelen van de Siemens Smart Infrastructure-activiteiten naar AWS te verhuizen, worden niet alleen kosten verlaagd en de diensten die we aan onze internationale bedrijven leveren geüpgraded, maar ook de manier veranderd waarop we technologie gebruiken om onze activiteiten te transformeren, te innoveren en waarde te leveren.”

“AWS is ontzettend blij om met een bedrijf dat vooruitdenkt en klantcentraal is, zoals Siemens Smart Infrastructure, samen te werken als zij gebouwen en steden met hun geavanceerde technologieën verbinden. AWS levert bewezen resultaten, inzichten en flexibiliteit om de missie van Siemens Smart Infrastructure te bevorderen om klanten over de gehele wereld te helpen hun infrastructuur te laten uitvoeren op de efficiëntste en duurzaamste manier en onze toekomst op deze planeet voor de lange termijn te verzekeren,” aldus Carla Stratfold, Vice President van AWS Global Verticals and Strategic Accounts bij Amazon Web Services, Inc. “Organisaties in de gehele wereld vertrouwen hun meest essentiële SAP-werkzaamheden toe aan AWS vanwege onze ongeëvenaarde reputatie, breedte en diepgaandheid van services, en een krachtige partnergemeenschap die hen helpt om hun SAP-landschappen te transformeren.”

