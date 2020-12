Siemens Smart Infrastructure choisit AWS en tant que fournisseur cloud privilégié pour ses environnements SAP

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Amazon Web Services (AWS), société d’Amazon.com (NASDAQ : AMZN), a annoncé que Siemens Smart Infrastructure, entreprise du groupe Siemens AG spécialisée dans la distribution énergétique et les bâtiments intelligents, migrait son infrastructure SAP vers AWS. L’entreprise procédera à la migration de plus de 20 systèmes de planification des ressources d’entreprise (Enterprise Resource Planning, ERP) et de gestion de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Management, SCM), basés sur SAP HANA, vers AWS avant la fin de l’année 2021. Ces systèmes soutiennent les processus critiques, dans des domaines tels que la fabrication, les opérations et les ventes, au sein de différentes unités commerciales parmi lesquelles les produits de construction, les produits électriques, les réseaux numériques et les systèmes de distribution. Le fait de migrer ces charges de travail vers AWS permettra à Siemens Smart Infrastructure de raccourcir significativement les cycles de rafraichissement du matériel informatique, d’accroître l’agilité pour tester et déployer de nouveaux systèmes, et de fournir les bases de la transformation future de la société en utilisant la technologie SAP S/4HANA. Il s’agit de la première migration vers le cloud de systèmes SAP à l’échelle de production au sein du groupe Siemens AG, Siemens Smart Infrastructure prévoyant d’importantes économies de coûts au cours des trois prochaines années.

La migration des systèmes SAP de Siemens Smart Infrastructure vers AWS fait partie intégrante du plan stratégique de la société consistant à accélérer la modernisation de ses activités. En travaillant aux côtés d’AWS en tant que fournisseur cloud privilégié pour ses systèmes SAP, Siemens Smart Infrastructure sera en mesure d’intégrer ses environnements SAP avec un large éventail de technologies avancées AWS, dans des domaines tels que l’analytique et l’apprentissage machine, afin de libérer une nouvelle valeur commerciale et de stimuler l’innovation. Tout ceci n’était pas possible auparavant pour Siemens Smart Infrastructure, dans la mesure où ses systèmes SAP étaient cloisonnés par rapport au reste de ses activités dans des centres de données colocalisés. En tant que socle de son nouvel environnement SAP basé dans le cloud, Siemens Smart Infrastructure utilisera un large éventail d’instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) d’AWS, parmi lesquelles des instances R5 à mémoire optimisée pour les charges de travail analytiques de mégadonnées en temps réel, ainsi que les instances X1 et X1e conçues pour les bases de données à haute performance, les bases de données en mémoire, ainsi que d’autres applications d’entreprise intensives en mémoire.

Siemens Smart Infrastructure et AWS ont débuté leur fructueuse collaboration il y a cinq ans, lorsque Siemens a entamé la migration vers le cloud d’éléments stratégiques de sa technologie de construction numérique. La société utilise actuellement plusieurs autres services avancés AWS, parmi lesquels Amazon Aurora (base de données relationnelle compatible MySQL et PostgreSQL créée pour le cloud), AWS Lambda (service de calcul sans serveur d’AWS), et Amazon Neptune (service de base de données orienté graphe entièrement géré).

« Bien que 2020 ait été une année inédite, AWS a été un partenaire dévoué et fiable dans le cadre de notre parcours de transformation numérique », a déclaré Sébastien Bey, directeur technologique de Siemens Smart Infrastructure. « Nos environnements SAP constituent la colonne vertébrale de notre organisation ; en migrant les éléments fondamentaux de l’activité de Siemens Smart Infrastructure vers AWS, nous réduisons non seulement les coûts et modernisons le service que nous délivrons à nos activités internes, mais modifions également de manière fondamentale la manière dont nous utilisons la technologie pour transformer notre activité, innover et délivrer de la valeur. »

« AWS est ravie de travailler aux côtés d’une entreprise avant-gardiste et axée sur le client telle que Siemens Smart Infrastructure, à l’heure où celle-ci connecte les bâtiments et les villes grâce à ses technologies avancées. AWS délivre performance éprouvée, renseignements et agilité, pour faire progresser la mission de Siemens Smart Infrastructure consistant à aider les clients du monde entier à faire fonctionner leurs infrastructures de la manière la plus efficiente et la plus durable, ainsi qu’à garantir notre avenir à long terme sur cette planète », a déclaré Carla Stratfold, vice-présidente des segments verticaux et des comptes stratégiques mondiaux d’AWS chez Amazon Web Services, Inc. « Les organisations à travers le monde confient leurs charges de travail SAP les plus essentielles à AWS en raison de notre expérience inégalée, de l’ampleur et de la profondeur de nos services, ainsi que de notre communauté de partenaires dynamiques qui les aident à transformer leurs univers SAP. »

