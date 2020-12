Uber, Rivian, JetBlue, Cabify e Boom Supersonic assinam The Climate Pledge

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoje, durante o Web Summit 2020, Amazon (NASDAQ: AMZN) e Global Optimism anunciaram que Boom Supersonic, Cabify, JetBlue, Rivian e Uber se juntaram ao The Climate Pledge, um compromisso de ser carbono zero líquido até 2040 - uma década antes do objetivo do Acordo de Paris de 2050.

Os signatários do The Climate Pledge concordam em:

Medir e informar regularmente as emissões de gases de efeito estufa;

Implementar estratégias de descarbonização alinhadas ao Acordo de Paris por meio de mudanças e inovações reais nos negócios, incluindo melhorias de eficiência, energia renovável, redução de materiais e outras estratégias de eliminação de emissões de carbono;

Neutralizar as emissões restantes com compensações adicionais, quantificáveis, reais, permanentes e socialmente benéficas para atingir zero emissões anuais de carbono até 2040.

“Ao assinar The Climate Pledge, empresas em todo o mundo estão tomando medidas coletivas para proteger nosso planeta dos impactos devastadores das mudanças climáticas”, disse Jeff Bezos, fundador e diretor executivo da Amazon. "O setor de transporte desempenha um papel crítico na aceleração de nossas metas de redução de carbono e damos as boas-vindas ao Boom, Cabify, JetBlue, Rivian e Uber enquanto eles se juntam a nós na jornada para o carbono líquido zero até 2040. As 18 empresas que assinaram The Climate Pledge até agora estão demonstrando liderança na transição vital para uma economia de baixo carbono que ajudará a preservar o meio ambiente para as gerações futuras".

A Boom está redefinindo o voo comercial ao trazer viagens supersônicas de volta aos céus. O avião comercial histórico da Boom, o Overture, foi projetado de acordo com os padrões de velocidade, segurança e sustentabilidade líderes da indústria. Em fevereiro de 2020, a empresa anunciou que o programa de testes para seu demonstrador XB-1 será neutro em carbono, através do uso de combustíveis de aviação sustentáveis e da compensação de carbono de alta qualidade e vetada. A Boom também se comprometeu a fazer do Overture uma aeronave de carbono zero em desenvolvimento, teste e operação e é membro de várias organizações que trabalham para acelerar a adoção e o fornecimento de combustíveis de aviação sustentáveis para a indústria aérea. Ao alcançar sua visão de tornar o mundo mais acessível, a Boom vê a velocidade e a sustentabilidade como objetivos compatíveis.

"Ao construir a companhia aérea mais rápida do mundo, Boom está adotando uma abordagem abrangente da sustentabilidade. Tendo feito da sustentabilidade uma prioridade da empresa desde o primeiro dia, temos sido capazes de incorporar as melhores práticas de proteção ambiental em nossos programas desde o início", disse Blake Scholl, fundador e CEO da Boom. "Estamos entusiasmados em aderir ao The Climate Pledge e assegurar que a velocidade e a sustentabilidade sejam compatíveis entre si.”

A Cabify é o primeiro e único aplicativo de mobilidade urbana na Europa e América Latina a ser neutro em carbono, compensando 100% de todas as emissões de carbono que gera - a partir de suas operações corporativas e para cada viagem reservada através do aplicativo. A Cabify também está medindo e reduzindo de perto as emissões para sua atividade corporativa e visando eletrificar sua frota de transporte na Espanha e na América Latina - até 2025 e 2030, respetivamente - para reduzir suas emissões de carbono. A empresa está focada em aumentar as proteções ambientais e promover as energias renováveis, trabalhando em grandes esforços no Chile, Peru e Brasil, utilizando soluções como a tecnologia de cadeias de bloqueio para a compensação de carbono.

"A mobilidade urbana eficiente é fundamental na luta contra a mudança climática", disse Juan de Antonio, fundador e CEO da Cabify. "A Cabify quer ser parte da solução e é por isso que pelo terceiro ano consecutivo nos comprometemos a compensar as emissões de carbono que nossos cavaleiros e operações geram enquanto continuamos a apoiar a eletrificação das frotas com as quais trabalhamos. Temos o prazer de aderir ao The Climate Pledge para continuarmos a ser transparentes sobre nossa jornada de sustentabilidade".

A JetBlue é a primeira companhia aérea a aderir ao The Climate Pledge e isto reafirma o compromisso da empresa em tomar medidas mensuráveis para reduzir seu impacto climático. Em julho de 2020, a JetBlue tornou-se a primeira e única companhia aérea americana a atingir a neutralidade de carbono para todos os voos domésticos. A empresa espera agora aumentar até mais de 7 milhões de toneladas métricas de compensação de emissões de CO2 a cada ano - o equivalente anual da remoção de mais de 1,5 milhão de veículos de passageiros da estrada. A JetBlue vê a compensação de carbono como uma ponte à medida que a companhia aérea continua a aumentar as tecnologias de baixo carbono, tais como combustíveis de aviação sustentáveis, e a construir aeronaves e operações mais eficientes em termos de combustível. A JetBlue começou a voar regularmente a partir do Aeroporto Internacional de São Francisco em julho de 2020 utilizando um tipo de combustível de aviação sustentável, que permite uma redução de até 80% nas emissões de CO2 antes de ser misturado com o combustível de avião tradicional.

"As viagens aéreas conectam pessoas e culturas e apoiam uma economia global. Nosso compromisso com a sustentabilidade se tornou ainda mais importante ao prepararmos nossos negócios para uma nova realidade climática", disse Robin Hayes, CEO da JetBlue. "Estamos orgulhosos de nos unirmos ao The Climate Pledge e nos unirmos a uma comunidade de organizações semelhantes dedicadas a alcançar o carbono zero líquido até 2040. A crise climática continua a ser uma das maiores ameaças que nossa indústria enfrenta. Nosso planeta está mudando fisicamente, assim como as expectativas de nossos clientes, membros da tripulação e investidores. Agora é o momento de reconstruir as operações de forma mais sustentável, como a adoção de combustível de aviação sustentável e o estabelecimento de estratégias claras para reduzir as emissões líquidas de CO2 da aviação".

A Rivian está lançando uma gama de veículos orientados para a aventura, bem como furgões de entrega especificamente para aplicações de entrega de última milha na Amazon. Os produtos de lançamento da empresa, o R1T e o R1S, oferecem uma combinação única de desempenho, capacidade off-road e utilidade. Estes veículos utilizam a plataforma flexível de skate da empresa e serão produzidos na fábrica da Rivian em Normal, Illinois, com entregas aos clientes a começar em junho de 2021.

"O Rivian foi formado para ajudar a construir o tipo de futuro que nossos filhos e os filhos de nossos filhos merecem. O compromisso da Rivian com a produção sustentável de veículos em nossos produtos de consumo e vans comerciais é impulsionado por este objetivo central", disse RJ Scaringe, fundador e CEO da Rivian. "Enfrentar a mudança climática requer que indivíduos e indústrias inteiras se unam para criar soluções que mudem a mentalidade dos consumidores e inspirem outras empresas a mudar fundamentalmente a maneira como operam. Estamos entusiasmados em nos juntarmos à comunidade The Climate Pledge que compartilhará conhecimentos, ideias e melhores práticas sobre esta importante missão."

A Uber se comprometeu a se tornar uma plataforma com emissão zero até 2040, com 100% das viagens ocorrendo em veículos com emissão zero, em trânsito público, ou com opções de micromobilidade, como bicicletas e scooters. A Uber havia estabelecido anteriormente uma meta de fornecer 100% das viagens em veículos elétricos (EVs) até 2030 em cidades americanas, canadenses e europeias. A Uber também se comprometeu a atingir emissões líquidas zero de suas operações corporativas até 2030. Para atingir essas metas, a Uber está expandindo Uber Green para facilitar aos motociclistas a escolha de viajar em híbridos ou VE; dedicando US$ 800 milhões em recursos para ajudar centenas de milhares de motoristas na transição para VE até 2025; investindo em nossa rede multimodal para fornecer alternativas sustentáveis aos carros pessoais; e sendo transparente e responsável perante o público ao longo do caminho.

"Como anunciamos em setembro, a Uber está tomando este momento como uma oportunidade para conduzir uma recuperação verde da pandemia", disse Dara Khosrowshahi, CEO de Uber. "Convidamos todas as empresas do mundo a aderir a The Climate Pledge e a tomar medidas para reduzir seu impacto ambiental. Juntos podemos enfrentar de forma mais agressiva o desafio urgente da mudança climática".

"O Acordo de Paris estabeleceu um roteiro unificador para todos os países e todas as pessoas enfrentarem a crise climática tomando medidas", disse Christiana Figueres, ex-chefe da ONU para a mudança climática e sócia fundadora do Global Optimism. "Ao aderir ao The Climate Pledge, os signatários não estão apenas fazendo uma declaração de compromisso com o futuro, eles também estão estabelecendo um caminho para ações e investimentos significativos que irão criar empregos, estimular a inovação, regenerar o ambiente natural e ajudar os consumidores a comprar produtos mais sustentáveis."

Race To Zero é uma campanha global apoiada por The Climate Pledge para reunir liderança e apoio de empresas, cidades, regiões e investidores para uma recuperação saudável, resiliente e sem carbono. A Race to Zero está fazendo parceria com a Web Summit na conferência virtual deste ano que está sendo realizada de 2 a 4 de dezembro para destacar a importância da aproximação das empresas.

Em 2019, a Amazon e o Global Optimism cofundaram o The Climate Pledge, um compromisso para alcançar o Acordo de Paris 10 anos antes e ser carbono zero líquido até 2040. Dezoito organizações assinaram agora The Climate Pledge: Amazon, Best Buy, Boom, Cabify, Henkel, Infosys, JetBlue, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser (RB), Rivian, Schneider Electric, Siemens, Signify, Uber e Verizon. Estas empresas estão enviando um sinal importante de que haverá um rápido crescimento na demanda por produtos e serviços que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Para obter mais informações, acesse www.theclimatepledge.com.

