Alabama Power escolhe a Ilha de Energia Turbina a Gás da Mitsubishi Power JAC combinada com a Experiência Black & Veatch EPC para a usina Barry

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Alabama Power, uma subsidiária da Southern Company (NYSE:SO), selecionou uma ilha de energia Mitsubishi Power JAC com tecnologia avançada para uma nova unidade em sua usina de geração elétrica James M. Barry em Mobile County para ajudar a atender às necessidades futuras de confiabilidade dos clientes. A unidade de ciclo combinado de 720 MW compreende uma turbina a gás JAC, uma turbina a vapor e um gerador de vapor de recuperação de calor. A Mitsubishi Power instalará a solução pronta com a Black & Veatch como um consórcio.

Com eficiência recorde superior a 64%, a ilha de turbina a gás Mitsubishi Power JAC oferece desempenho líder da indústria e flexibilidade para ajudar a Alabama Power a atender as demandas de seus clientes por energia limpa e confiável.

A ilha de energia JAC da Mitsubishi Power também traz vantagens econômicas para os clientes e para a comunidade. Com sua alta eficiência e 99,5% de confiabilidade, a unidade será uma fonte de eletricidade de baixo custo para os clientes. Espera-se que o projeto empregue mais de 300 trabalhadores durante a construção e aproximadamente 30 funcionários permanentes quando a unidade entrar em operação comercial.

“O desempenho comprovado da turbina a gás Mitsubishi Power JAC e sua operação econômica se encaixam em nossa missão de fornecer a nossos clientes energia segura, limpa, confiável e acessível, quando eles precisam dela”, disse Jim Heilbron, Vice-presidente sênior e diretor de produção sênior da Alabama Power.

A Black & Veatch traz uma solução integrada de Engenharia, Aquisição e Construção (EPC) que se inspira em mais de 20 projetos com a Mitsubishi Power globalmente, resultando em processos racionalizados de execução de projetos que maximizam o potencial da força de trabalho local.

“Este projeto reflete a abordagem inovadora que a Alabama Power está adotando para atender às necessidades energéticas futuras de seus clientes”, disse Mario Azar, Presidente do negócio Global Power da Black & Veatch. “Nossa profunda experiência em tecnologia avançada de turbinas em conjunto com a história de forte confiabilidade da Mitsubishi Power garantirá a entrega de um projeto de qualidade e altamente eficiente”.

“Nossa missão na Mitsubishi Power é fornecer soluções totais a nossos clientes”, disse Paul Browning, Presidente e CEO da Mitsubishi Power Américas. “Estamos trabalhando com a Black & Veatch para apoiar a missão da Alabama Power de atender às necessidades de seus clientes e apoiar a economia na área móvel e em todo o Alabama. Junto com a Alabama Power e a Black & Veatch, estamos criando uma Mudança na Energia”.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.000 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão focados em capacitar os clientes a combater de maneira acessível e confiável as mudanças climáticas, além de promover a prosperidade humana nas Américas do Sul e do Norte. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem gás natural, vapor, aero-derivadas, geotérmica, tecnologias renováveis distribuídas, controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde e sistemas de armazenamento de energia da bateria. A Mitsubishi Power também oferece soluções digitais, que permitem operações autônomas e manutenção dos ativos de energia. A Mitsubishi Power é parte da Mitsubishi Power, Ltd., uma subsidiária integral da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos fabricantes líderes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para obter mais informações, visite o website Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Black & Veatch

A Black & Veatch é uma empresa de propriedade dos funcionários de engenharia, aquisição, consultoria e construção com um histórico de mais de 100 anos de inovação em infraestrutura sustentável. Desde 1915, temos ajudado nossos clientes a melhorar a vida das pessoas em mais de 100 países, abordando a resiliência e a confiabilidade dos ativos de infra-estrutura mais importantes do mundo. Nossa receita em 2019 foi de US$ 3,7 bilhões. Siga-nos em www.bv.com e nas mídias sociais.

