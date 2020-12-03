Amblin Partners宣佈與環球電影娛樂集團締結新的多年期電影發行合作夥伴關係

加州環球城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Amblin Partners今天宣佈，與環球電影娛樂集團(Universal Filmed Entertainment Group)締結一項新的多年期電影發行合作夥伴關係，並簽署一系列新的協定，為這家全世界首屈一指的獨立影視工作室下一階段的成長勾勒出清晰的路線。此項新交易由Amblin創辦人兼董事長Steven Spielberg於今天上午宣佈。

Spielberg評論道：「數十年來我與環球之間的關係真正超越了任何一項商業交易，再次延續我們的企業宣言進一步證明環球是Amblin的家。除了環球之外，我們還有幸與全球眾多合作夥伴繼續攜手前行，包括阿里巴巴、eOne和Reliance，多年來，他們每一個都給予我們莫大的支持，讓我們的故事能夠走入全世界數百萬觀眾的生活。我還要向我的摯友Jeff Skoll和David Linde致以最誠摯的感謝，感謝他們作為正式的合夥人付出了令人難以置信的努力；也要祝賀Participant即將開啟成功的下一篇章，對此我深信不疑。雖然形式不同，但我們期待繼續合作，創作只有Participant能夠帶來的具有文化影響力的內容。」

環球電影娛樂集團董事長Donna Langley表示：「Steven Spielberg和Amblin Partners帶來了屢獲殊榮的重要商業巨作，在環球的眾多經典中經得起時間的考驗。能夠繼續攜手合作，再次投資Amblin Partners的未來成長，我們感到非常驕傲。」

在Amblin與環球電影娛樂集團再續前緣之前，雙方已經有悠久的合作歷史，可以追溯到1968年，Spielberg以實習生的身分與環球簽約。新協定將進一步加強雙方在2015年簽署的協定，當時的協定造就了許多重要的商業巨作——最近的奧斯卡最佳影片《綠皮書》(Green Book)，以及榮獲三項奧斯卡獎、兩項金球獎、全球票房收入超過3.85億美元的《1917》。

根據新交易，每年將有多部Amblin的影片透過環球影業(Universal Pictures)和Focus Features在劇院上市和發行，同時還將為Amblin帶來在串流電影市場發展的新商機。NBC環球(NBCUniversal)還同意再次投資該公司，繼續擔任股東，提供新的資金資助該公司影視業務新的製作開發工作。

Amblin Partners執行長Jeff Small評論道：「環球是業界的佼佼者，有了Donna Langley和她的團隊支持我們的影片，我們感到萬分榮幸。此外，我們之間合作關係的演變，讓我們能夠繼續靈活地以更大的規模為快速成長的串流市場供應內容，這無疑將成為未來幾年Amblin Partners影視業務的重要成長動力。」

阿里巴巴影業、eOne和Reliance Entertainment都將繼續擔任股東，阿里巴巴將在中國發行Amblin的影片，eOne在英國、西班牙、澳洲、紐西蘭和比荷盧發行，Reliance負責在印度發行。

在2015年Amblin Partners的成立過程中扮演重要角色的創始合作夥伴Participant現將退出其為該公司股東的身份。這一轉變將使Participant能夠靈活地處理其影片發行事宜，同時繼續就未來專案與Amblin合作開啟機會。

Participant執行長David Linde表示：「我們與Amblin Partners之間的合作愉快，也很驕傲共同製作了許多著名影片。退出正式合作夥伴的身份將使我們能夠靈活地根據策略目標和市場的要求發展業務。環球和Focus都是非常好的發行合作夥伴，我們有幸早在Amblin Partners成立之前便曾與Steven親密共事，也期待與他、Jeff Small和整個Amblin團隊發現新的專案。」

Amblin還宣佈完成由摩根大通(J.P. Morgan)和Comerica主導的聯合循環信貸安排的修訂和重述。這項信貸安排延續了與多家其他銀行合作夥伴之間的長期關係，總共包括City National Bank、Union Bank、富國銀行(Wells Fargo Bank)、Bank Hapoalim、CIT Bank、East West Bank、五三銀行(Fifth Third Bank)、California Bank & Trust、Citizens Bank和Preferred Bank。這項信貸安排將為現有公司業務，以及影視製作開發活動提供資金。

摩根大通企業客戶銀行業務西區和娛樂產業集團負責人David Shaheen表示：「近三十年來，摩根大通有幸與Amblin合作，締造了許多重要的成就和里程碑。能夠支援雄心勃勃、充滿創意的Amblin團隊書寫下一階段的宏偉篇章，我們感到非常自豪。」

關於Amblin Partners

Amblin Partners是由Steven Spielberg領導的影視製作公司，以Amblin Entertainment和DreamWorks Pictures的名義進行電影開發和製作，並包括Amblin Television。該公司的投資合作夥伴包括Reliance Entertainment、Entertainment One (eOne)、阿里巴巴影業和環球影業。

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