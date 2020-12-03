Amblin Partners宣布与环球电影娱乐集团缔结新的多年期电影发行合作伙伴关系

加州环球城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Amblin Partners今天宣布，与环球电影娱乐集团(Universal Filmed Entertainment Group)缔结一项新的多年期电影发行合作伙伴关系，并签署一系列新的协议，为这家世界首屈一指的独立影视工作室下一阶段的发展勾勒出清晰的路线。此项新交易由Amblin创始人兼董事长Steven Spielberg于今天上午宣布。

Spielberg评论道：“数十年来我与环球之间的关系真正超越了任何一项商业交易，再次延续我们的企业宣言进一步证明，环球是Amblin的家。除了环球之外，我们还有幸与全球众多合作伙伴继续携手前行，包括阿里巴巴、eOne和Reliance，多年来，他们每一个都给了我们莫大的支持，让我们的故事能够走入全世界数百万观众的生活。我还要向我的挚友Jeff Skoll和David Linde致以最诚挚的感谢，感谢他们作为正式的合伙人付出了令人难以置信的努力；也要祝贺Participant即将开启成功的下一篇章，对此我深信不疑。虽然形式不同，但我们期待继续合作，创作只有Participant能够带来的具有文化影响力的内容。”

环球电影娱乐集团董事长Donna Langley表示：“Steven Spielberg和Amblin Partners带来了屡获殊荣的重要商业巨作，在环球的众多经典中经得起时间的考验。能够继续携手合作，再次投资Amblin Partners的未来发展，我们感到非常骄傲。”

在Amblin与环球电影娱乐集团再续前缘之前，双方已经有着悠久的合作历史，可以追溯到1968年，Spielberg作为一名实习生签约环球。新协议将进一步加强双方在2015年签署的协议，当时的协议造就了许多重要的商业巨作——最近的奥斯卡最佳影片《绿皮书》(Green Book)，以及荣获三项奥斯卡奖、两项金球奖、全球票房收入超过3.85亿美元的《1917》。

根据新交易，每年将有多部Amblin的影片通过环球影业(Universal Pictures)和Focus Features在剧院销售和发行，同时还将为Amblin带来在流媒体电影市场发展的新机遇。NBC环球(NBCUniversal)还同意再次投资该公司，继续作为股权持有方，提供新鲜的资本资助该公司影视业务新的制作开发工作。

Amblin Partners首席执行官Jeff Small评论道：“环球是业界的佼佼者，有了Donna Langley和她的团队支持我们的影片，我们感到万分荣幸。此外，我们之间合作关系的演变让我们能够继续灵活地以更大的规模为快速发展的流媒体市场供应内容，这无疑将成为未来几年Amblin Partners影视业务的重要增长动力。”

阿里巴巴影业、eOne和Reliance Entertainment都将继续作为持股方，阿里巴巴将在中国发行Amblin的影片，eOne在英国、西班牙、澳大利亚、新西兰和比荷卢发行，Reliance负责在印度发行。

在2015年Amblin Partners的成立过程中发挥重要作用的创始合作伙伴Participant现将退出其作为该公司持股方的身份。通过这一转变，Participant将能够灵活地处理其影片发行事宜，同时继续就未来项目与Amblin合作开启机会。

Participant首席执行官David Linde表示：“我们非常开心与Amblin Partners之间的合作，也很骄傲共同制作了许多著名影片。退出我们正式合作伙伴的身份将使我们能够灵活地根据战略目标和市场的要求发展业务。环球和Focus都是非常好的发行合作伙伴，我们有幸早在Amblin Partners成立之前便曾与Steven亲密共事，也期待与他、Jeff Small和整个Amblin团队发现新的项目。”

Amblin还宣布，完成一项由摩根大通(J.P. Morgan)和Comerica牵头的辛迪加循环信贷安排的修改和重新说明。这项信贷安排延续了与多家其他银行合作伙伴之间的长期关系，总共包括City National Bank、Union Bank、富国银行(Wells Fargo Bank)、Bank Hapoalim、CIT Bank、East West Bank、五三银行(Fifth Third Bank)、California Bank & Trust、Citizens Bank和Preferred Bank。这项信贷安排将为现有公司业务，以及影视制作开发活动提供资金。

摩根大通企业客户银行业务西区和娱乐产业集团负责人David Shaheen表示：“近三十年来，摩根大通有幸与Amblin合作，实现了许多重要的成就和里程碑。能够支持雄心勃勃、充满创意的Amblin团队书写下一阶段的宏伟篇章，我们感到非常自豪。”

关于Amblin Partners

Amblin Partners是由Steven Spielberg领导的一家影视制作公司，以Amblin Entertainment和DreamWorks Pictures的名义进行电影开发和制作，并包括Amblin Television。该公司的投资合作伙伴包括Reliance Entertainment、Entertainment One (eOne)、阿里巴巴影业和环球影业。

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