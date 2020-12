Alabama Power Elige la Isla de Energía con Turbina de Gas Mitsubishi Power JAC Combinada con la Experiencia de EPC de Black & Veatch para la Plant Barry

LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--Alabama Power, subsidiaria de Southern Company (NYSE: SO), ha elegido a una isla de energía Mitsubishi Power JAC con tecnología avanzada para una nueva unidad en su James M. Barry Electric Generating Plant (planta de generación eléctrica James M. Barry) en el condado de Mobile para ayudar a satisfacer las futuras necesidades de confiabilidad de los clientes. La unidad de ciclo combinado de 720 MW comprende un turbina de gas JAC, una turbina de vapor y un generador de vapor de recuperación de calor. Mitsubishi Power instalará la solución lista para su uso con Black & Veatch como consorcio.

Con una eficiencia récord superior al 64 %, la isla de energía con turbina de gas Mitsubishi Power JAC ofrece un rendimiento y una flexibilidad líderes en la industria para ayudar a Alabama Power a satisfacer las demandas de sus clientes de energía limpia y confiable.

La isla de energía JAC de Mitsubishi Power también brinda ventajas económicas para los clientes y la comunidad. Con su alta eficiencia y confiabilidad del 99,5 %, la unidad será una fuente de electricidad de bajo costo para los clientes. Se espera que el proyecto emplee a más de 300 trabajadores durante la construcción y aproximadamente a 30 empleados permanentes cuando la unidad comience su operación comercial.

“El rendimiento y la operación rentable comprobados de la turbina de gas Mitsubishi Power JAC se adaptan a nuestra misión de brindar a nuestros clientes energía segura, limpia, confiable y accesible, cuando la necesiten”, expresó Jim Heilbron, vicepresidente y director de Producción Principal de Alabama Power.

Black & Veatch ofrece una solución integrada de ingeniería, adquisiciones y construcción (Engineering, Procurement and Construction, EPC) que se basa en más de 20 proyectos con Mitsubishi Power a nivel mundial, lo que brinda como resultado procesos de ejecución de proyectos optimizados que maximizan el potencial de la fuerza laboral local.

“Este proyecto refleja el enfoque innovador que está adoptando Alabama Power para satisfacer las necesidades energéticas futuras de sus clientes”, expresó Mario Azar, presidente del área de Energía Global de Black & Veatch. “Nuestra amplia experiencia en tecnología avanzada de turbinas, junto con el historial de gran confiabilidad de Mitsubishi Power, garantizará la realización de un proyecto de alta eficiencia y calidad”.

“Nuestra misión en Mitsubishi Power es brindar soluciones totales a nuestros clientes”, indicó Paul Browning, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas. “Estamos trabajando con Black & Veatch para respaldar la misión de Alabama Power de satisfacer las necesidades de sus clientes y favorecer la economía en el área de Mobile y en todo Alabama. Junto con Alabama Power y Black & Veatch, estamos generando un cambio en la energía”.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Systems Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2000 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en brindar a los clientes la capacidad de combatir el cambio climático de manera asequible y confiable y a la vez que promueven la prosperidad humana en toda América del Norte y del Sur. Las herramientas de generación de energía renovable de Mitsubishi Power incluyen tecnologías con gas natural, vapor, energía aeroderivada, geotérmica, distribuida, controles ambientales y servicios. Las herramientas de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece herramientas digitales que permiten el funcionamiento autónomo y el mantenimiento de los recursos energéticos. Mitsubishi Power forma parte de Mitsubishi Power, Ltd., subsidiaria de propiedad absoluta de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada de todo el mundo, con negocios en ingeniería y fabricación en las áreas de energía, infraestructura, transporte, aeroespacial y defensa. Para obtener más información, visite el sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Black & Veatch

Black & Veatch es una empresa de ingeniería, adquisiciones, consultoría y construcción de propiedad de los empleados con una trayectoria de más de 100 años de innovación en infraestructura sostenible. Desde 1915, hemos ayudado a nuestros clientes a mejorar la vida de las personas en más de 100 países al abordar la resistencia y confiabilidad de los activos de infraestructura más importantes del mundo. Nuestros ingresos en 2019 fueron de 3700 millones de USD. Síganos a través de www.bv.com y en nuestras redes sociales.

