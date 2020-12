Comcast anuncia inversión de U$S1 millones en Per Scholas para combatir la brecha de oportunidades tecnológicas en los Estados Unidos

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--Comcast NBCUniversal anunció hoy una inversión de U$S1 millones para la organización sin fines de lucro que se dedica a la capacitación en tecnología Per Scholas a fin de escalar sus operaciones remotas y capacitar a 1000 alumnos —el 87 % de los cuales son personas de color, el 30 % son mujeres y el 60 % no tiene ningún título más allá del de la preparatoria— para que obtengan puestos de trabajo relacionados con la tecnología que son muy solicitados. La sociedad permitirá que Per Scholas brinde capacitación gratuita a diversos talentos en 10 mercados de los Estados Unidos, con programas de soporte de TI, ingeniería de software, ciberseguridad y soporte en la nube.

En un momento en el que millones de estadounidenses han sufrido despidos o han sido suspendidos debido a la crisis generada por la COVID, esta sociedad con Comcast ayudará a Per Scholas a mantenerse al día con la creciente demanda de sus programas y capacitará a las personas para que realicen carreras prometedoras relacionadas con la tecnología. Además de un programa de estudios integral impulsado por el mercado, los estudiantes de Atlanta, Baltimore, el Gran Boston, Chicago, Denver, Detroit, la Región de la Capital Nacional, Newark, Filadelfia y Nueva York también recibirán servicios de apoyo para sus carreras, entrenamiento financiero, herramientas tecnológicas y oportunidades de contactos con una serie de socios contratantes que forman parte de Fortune 500.

“En Per Scholas, sabemos que una fuerza de trabajo próspera comienza con un acceso equitativo a la educación, es por eso que hemos dedicado los últimos 25 años para capacitar a diversos talentos que por lo general están representados de manera insuficiente en el área de la tecnología”, señaló Plinio Ayala, presidente y director ejecutivo de Per Scholas. “A la luz de la COVID-19 y el cambio acelerado por el trabajo remoto de los que somos testigos, ampliar esta obra es más importante que nunca y hubiésemos sido incapaces de lograrlo sin la ayuda de socios increíbles como Comcast. Esta inversión nos permitirá expandirnos por los Estados Unidos y adaptar nuestros modelos de capacitación para satisfacer las necesidades cambiantes de los empleadores. Nos complace enormemente contar con el apoyo de Comcast en esta esencial iniciativa de expansión”.

Además de crear 1000 carreras accesibles en tecnología, la sociedad de Comcast NBCUniversal potenciará una expansión ambiciosa de los centros de capacitación de Per Scholas en Filadelfia y Chicago. Con Comcast como un magnífico socio fundador en Filadelfia, la organización sin fines de lucro podrá inscribir a 100 adultos expertos en tecnología y altamente calificados para capacitarse en carreras tecnológicas. En el creciente centro tecnológico de Chicago, el apoyo de Comcast como socio fundador permitirá que Per Scholas inscriba a 80 personas para que accedan a carreras relacionadas con la tecnología.

En Nueva York, Comcast NBCUniversal también financiará el programa Tech Career Exploration de Per Scholas en 20 escuelas preparatorias en toda la ciudad. A través de este programa educativo interactivo, los profesores serán capacitados para ayudar a los estudiantes a medida que analizan carreras relacionadas con el soporte de TI, las redes informáticas y la ciberseguridad.

“Los programas actuales de capacitación para la fuerza laboral necesitan seguirle el ritmo a una economía que cambió drásticamente debido a la COVID-19. El trabajo de Per Scholas para preparar a diversos estudiantes de carreras tecnológicas es más esencial que nunca y nos enorgullece lanzar esta nueva sociedad importante al apoyar a los centros de capacitación en 10 ciudades, entre ellas: Filadelfia, Chicago y Nueva York”, manifestó Dalila Wilson-Scott, vicepresidenta ejecutiva y directora de Diversidad de Comcast. “Al brindar capacitación gratuita de manera remota a comunidades insuficientemente representadas, Per Scholas comparte nuestro compromiso con un sector tecnológico equitativo y diverso, al asegurar que más personas tengan acceso equitativo a la educación y a la capacitación que necesitan para prosperar”.

Comcast también se convertirá en la voz líder y el patrocinador de Diverse by Design (DxD) en 2021 –una serie de conversaciones nacionales lideradas por Per Scholas que se centra en aumentar la diversidad, la igualdad y la inclusión en la fuerza laboral de la tecnología en todo Estados Unidos. Desde su lanzamiento en 2016, DxD ha contado con la participación de más de 800 líderes en siete conferencias. De cara al futuro, los empleados de Comcast NBCUniversal aprovecharán las diversas oportunidades de voluntariado para fomentar las carreras de tecnología para los jóvenes adultos y los alumnos adultos.

Comcast se ha comprometido desde hace tiempo a abordar las desigualdades digitales así todos los estadounidenses tienen la posibilidad de prosperar en un mundo cada vez más digital. Desde 2011, su programa de adopción de banda ancha de alta velocidad para personas de bajos ingresos, Internet Essentials, ha conectado a más de 8 millones de estadounidenses a Internet en las casas. Más allá de la conectividad, Comcast también se centra en brindar capacitación sobre habilidades digitales a los jóvenes y a mejorar las habilidades de los adultos con el fin de mejorar la movilidad económica. La inversión de Comcast en Per Scholas forma parte del compromiso de U$S100 millones de la empresa durante muchos años para luchar contra la injusticia y la desigualdad y ayudará a abordar la brecha de oportunidades tecnológicas en los Estados Unidos.

“Mi capacitación en Per Scholas ha cambiado la trayectoria total de mi vida”, dice Davida Garner, una recién graduada de Per Scholas Philadelphia. “Ahora sigo una carrera en TI como analista de soporte técnico. En el año desde que me gradué de Per Scholas, noté que mi confianza profesional ha aumentado y ahora puedo aprender con más rapidez ya que tengo una base sólida de TI. Mi posición actual me permitirá avanzar en mi carrera y también transmitir mis conocimientos a los que vienen detrás”.

En promedio, aproximadamente un 85 % de los estudiantes admitidos en Per Scholas se graduarán, un 80 % de los graduados obtendrán un empleo con un salario promedio de por lo menos U$S20 la hora y un 75 % conservará el empleo por más de un año en el área de TI. Históricamente, los alumnos ganarán aproximadamente el triple en su primer trabajo posterior a la graduación que su salario previo a la capacitación.

Para obtener más información sobre Per Scholas, visite perscholas.org.

Acerca de Per Scholas

Per Scholas es una organización nacional que ha promovido la movilidad económica durante 25 años. A través de una capacitación rigurosa, el desarrollo profesional y las conexiones con empleadores sólidas, preparamos a las personas que tradicionalmente fueron representadas de manera insuficiente en tecnología para que sigan carreras con alto potencial en la industria. Nos asociamos con empleadores líderes para generar fuentes de talentos más diversas, al conectar directamente a nuestros graduados con nuevas oportunidades de carreras en compañías de Fortune 500 e incluso en empresas emergentes innovadoras. Per Scholas, que cuenta con campus en 14 ciudades, ha capacitado a más de 12 000 personas para que obtengan conocimientos de tecnología y de ese modo ha tendido puentes con las carreras en el área de tecnología. Para obtener más información, visite https://perscholas.org/.

Acerca de Comcast Corporation

Comcast Corporation es una compañía global de medios y tecnología con tres negocios principales: Comcast Cable, NBCUniversal y Sky. Comcast Cable es uno de los proveedores de Internet, video y teléfono de alta velocidad más grandes de los Estados Unidos para clientes residenciales bajo la marca Xfinity, y también brinda estos servicios a las empresas. Además, brinda servicios inalámbricos y de seguridad y automáticos para clientes residenciales bajo la marca Xfinity. NBCUniversal es una red mundial de noticias, entretenimiento y deportes, redes de transmisión NBC y Telemundo, operaciones de producción de televisión, grupos de estaciones de televisión, Universal Pictures y Universal Parks and Resorts. Sky es una de las principales compañías de medios y entretenimiento de Europa, que conecta a los clientes con una amplia gama de contenido de video a través de sus servicios de televisión paga. También ofrece servicios de comunicaciones, incluidos Internet de alta velocidad residencial, teléfono y servicios inalámbricos. Sky opera la red de transmisiones Sky News y las redes de deportes y entretenimiento, produce contenido original y tiene derechos de contenido exclusivos. Para obtener más información, visite www.comcastcorporation.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.